Figura de Costa de Marfil fue arrestada por sospechas de amaño de partidos antes del debut ante Ecuador

Los africanos derrotaron 1-0 a Ecuador en el debut - crédito Reuters

En el primer partido de Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026, los Elefantes lograron superar a Ecuador con tanto de Amad Diallo, extremo del Manchester United que marcó el único gol del encuentro.

A pesar de que la nómina titular incluyó a la mayoría de figuras del equipo africano, sorprendió el poco nivel ofensivo que mostró el equipo vestido de naranja durante la primera parte.

PUBLICIDAD

Entre los jugadores con peor calificación estuvo Elye Wahi, delantero del Niza de Francia que protagoniza un escándalo revelado por The Athletic. El medio estadounidense reveló que dos semanas antes del inicio del torneo de naciones, Wahi fue arrestado por sospechas de amaño en partidos.

El segundo partido de Costa de Marfil será contra Alemania - crédito Reuters

El africano es acusado de forzar una tarjeta amarilla

El medio citado informó que Elye Wahi, futbolista de Costa de Marfil y participante en el Mundial 2026, fue arrestado bajo sospecha de amaño de partidos menos de dos semanas antes del inicio del torneo. Las autoridades francesas investigan si Wahi, mientras jugaba con Niza, buscó deliberadamente recibir una tarjeta amarilla en el partido contra Metz el 17 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

La investigación se centra en la existencia de patrones sospechosos de apuestas relacionadas con la amonestación de Wahi, lo que llevó a la Ligue de Football Professionnel (LFP) a notificar a las autoridades.

En el partido bajo sospecha, Wahi recibió una tarjeta amarilla en el minuto 35 tras una entrada a Sadibou Sane. Dicha sanción le impidió jugar la ida del repechaje por el descenso.

PUBLICIDAD

El arresto se registró el 29 de mayo, justo después de que Wahi anotó dos goles en un partido clave ante Saint-Étienne, resultado que permitió a Niza mantenerse en la Ligue 1. Tras su detención y posterior interrogatorio, Wahi fue liberado y viajó a Estados Unidos para disputar el mundial, donde fue titular en la victoria de Costa de Marfil por 1-0 ante Ecuador en Filadelfia. El próximo partido del equipo africano será contra Alemania en Toronto.

El atacante fue inicialista ante Ecuador en el debut de su selección en el mundial - crédito Reuters

La Fiscalía de Marsella confirmó la apertura de una investigación por fraude organizado, corrupción deportiva, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero, pero hasta el momento Wahi no ha sido imputado y el proceso continúa sin avances.

PUBLICIDAD

La LFP informó que no ha iniciado ningún procedimiento disciplinario contra el africano, pero se reserva el derecho a hacerlo dependiendo de la evolución de la investigación. La organización reiteró su compromiso con la integridad de las competiciones y advirtió que actuará firmemente contra cualquier conducta que la comprometa.

La investigación, iniciada tras la alerta de la LFP sobre el inusual volumen de apuestas en torno a la posible amonestación de Wahi, es uno de los casos más mencionados sobre el fenómeno del spot-fixing, manipulación de eventos específicos dentro de un partido. The Athletic había informado que dos jugadores convocados a la Copa del Mundo estaban bajo sospecha de amaño. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del otro deportista.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto. Se desconoce si la máxima entidad del fútbol tenía conocimiento sobre el arresto antes del debut de Wahi ni sobre posibles implicaciones para ser convocado por Costa de Marfil.

La investigación sigue abierta y Wahi no ha sido procesado por ningún crimen - crédito Reuters

La Federación de Costa de Marfil se ha mantenido alejada de la polémica y Wahi ha seguido entrenando junto a sus compañeros. Se espera que el atacante sea titular en el compromiso de la segunda fecha ante Alemania.

PUBLICIDAD

La posible nómina de los africanos para el partido contra los europeos sería con Yahia Fofana en el arco; Guela Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en defensa; Seko Fofana y Franck Kessié en el mediocampo; Amad Diallo, Yan Diomande y Nicolás Pépé en el armado, mientras que Elye Wahi sería el único delantero.