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La empresa Propal pide liquidación y apaga su planta en Cauca: la resma verde llega a su fin

La histórica papelera de la Organización Carvajal suspendió operaciones en Guachené y estima que su proceso de liquidación durará entre 18 y 24 meses

Propal propuso dos opciones a varios de sus empleados para no impactar de manera muy fuerte la economía de sus familias - crédito Carvajal
Propal - crédito Carvajal
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Propal, una de las empresas más tradicionales de la industria papelera colombiana y recordada por la emblemática resma de papel verde, solicitó la apertura de un proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades. La decisión fue tomada después de que la compañía concluyera que ya no cumple con la hipótesis de negocio en marcha y que seguir operando aumentaría sus pérdidas.

De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, la determinación fue aprobada en una reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas realizada el 31 de julio de 2026. Ese mismo día, la solicitud fue radicada ante la Superintendencia de Sociedades.

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La compañía, perteneciente a la Organización Carvajal, también confirmó la suspensión de operaciones de su planta industrial ubicada en Guachené, Cauca. Con esa decisión, la empresa apaga la que era una de sus operaciones productivas más relevantes y da un nuevo golpe a un sector que ya venía enfrentando dificultades por precios, costos y competencia externa.

El proceso de liquidación judicial, según las estimaciones de Propal, podría durar entre 18 y 24 meses. Durante ese periodo se deberán surtir las etapas legales correspondientes para organizar activos, pasivos, acreencias y demás obligaciones de la compañía.

- crédito Propal/Colprensa
- crédito Propal/Colprensa

Por qué Propal decidió pedir liquidación

Propal explicó que durante los últimos tres años enfrentó una combinación de factores externos que deterioraron progresivamente sus resultados financieros y operativos. La empresa sostuvo que esos factores escapaban a su control y terminaron afectando de manera profunda su situación patrimonial.

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Uno de los antecedentes más fuertes fue la suspensión de operaciones industriales en su planta de Yumbo, Valle del Cauca, ocurrida el 11 de abril de 2025. Aunque esa medida buscaba contener el deterioro, la compañía afirmó que las condiciones del mercado siguieron empeorando.

Entre los principales problemas mencionó la persistencia de bajos precios en el mercado, incluso después de la implementación de medidas antidumping para proteger a la industria nacional. A ese panorama se sumó la revaluación del peso colombiano frente al dólar, que redujo ingresos en el mercado local y en las exportaciones, mientras los costos de producción continuaban aumentando.

Antes de acudir a la liquidación, la empresa aseguró que exploró distintas alternativas para salvar la operación. Entre ellas estuvieron planes de eficiencia y ahorro, contratación de firmas especializadas, búsqueda de nuevos inversionistas y diversificación de líneas de negocio.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Sin embargo, tras una revisión financiera y técnica, la administración concluyó que la empresa ya no podía sostenerse como negocio en marcha. En palabras de la compañía, continuar operando solo aumentaría las pérdidas operativas y profundizaría el deterioro de su patrimonio.

La planta de Guachené suspendió operaciones

La suspensión de la planta de Guachené, en el norte del Cauca, marca el segundo gran cierre industrial de Propal en poco más de un año. Primero fue Yumbo, en 2025, y ahora la operación que quedaba activa en Cauca también detuvo sus máquinas.

La decisión tiene un fuerte peso simbólico para la industria nacional. Propal fue durante décadas un referente de la producción de papel en Colombia y su resma verde hizo parte de oficinas, colegios, universidades y hogares. Su salida de operación representa el fin de una etapa para una marca profundamente reconocida por los colombianos.

Carvajal S.A. precisó, mediante información relevante enviada al mercado, que la futura liquidación de Propal no afectará las demás operaciones de la Organización Carvajal. También explicó que Propal es uno de los avalistas de los bonos ordinarios emitidos por Carvajal S.A. en noviembre de 2019.

Aun así, la compañía aseguró que el proceso de liquidación no comprometerá el cumplimiento de esas obligaciones financieras ni afectará las demás responsabilidades adquiridas por la organización. Las otras operaciones de Carvajal, según lo informado, continuarán funcionando con normalidad.

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