Pieza clave del presunto entramado de corrupción en el Gobierno Petro aseguró tener pruebas que comprometen a Juliana Guerrero y su hermana - crédito Presidencia/@veronica_guerrero/instagram

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Continúa la polémica en torno a la presunta red de corrupción liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica. David Trespalacios, presunto intermediario, habría asegurado en conversaciones del segundo semestre de 2025 que tenía pruebas de los cobros de coimas para impulsar contratos y proyectos en los ministerios de Vivienda e Interior.

En una de esas conversaciones, Trespalacios, conocido como “David Swagger”, escribió a uno de los empresarios implicados: “Quedé mal con la gente de Boyacá, del Valle, con ustedes. Qué mierda esas peladas. La funada que les pegaron fue por lo mismo, por no cumplir compromisos”, informó Semana.

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La pieza clave del entramado ilegal insistió en esa misma acusación. “Yo creo que ellas vendieron esa vuelta”, dijo, antes de agregar que también lo habían dejado mal con personas de Palmira, Valle del Cauca.

En esa conversación, el barranquillero manifestó que tenía elementos sobre el entramado que atribuía a las hermanas y anticipó que tomaría represalias. También expuso un mensaje enviado a Verónica Guerrero: “Hola, Vero. ¿Cómo vas? ¿En algún momento me vas a contestar?”.

El papel de Trespalacios en la recolección del dinero

David Trespalacios dijo en una conversación que las implicadas lo habían dejado mal con personas de Palmira, Valle del Cauca - crédito @GuadalupeLujR/X

Según la versión de tres empresarios, las hermanas Guerrero destinaron a David Trespalacios a recibir dinero en cuentas bancarias o en efectivo para que no quedara rastro directo a sus nombres. Después, la relación se rompió porque ellas habrían dicho que él les robó y él, a su vez, se quejó porque los negocios no se concretaron.

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El caso también lo ubica como amigo de la familia de las protagonistas de la denuncia y como una de las caras visibles del escándalo. Además, se presentaba como integrante del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), pese a que no hay registros de una vinculación contractual.

La nueva documentación incluye transacciones bancarias atribuidas a Trespalacios por montos de $1.000.000, $2.000.000 y $3.000.000. El material también lo muestra con fotografías junto a altos funcionarios, que usaba para exhibir cercanía con la Casa de Nariño, señaló el medio citado.

Las denuncias de pagos para destrabar proyectos

El jefe de Estado sostuvo que las autoridades deben investigar a las hermanas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los empresarios denunciantes sostienen que entregaron al menos $600.000.000 para impulsar proyectos en el Ejecutivo. Según esos señalamientos, la promesa consistía en recibir el 10% del valor total de cada contrato adjudicado.

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La distribución de papeles que describen esos testimonios ubica a Juliana Guerrero en las negociaciones con el Gobierno, a Verónica Guerrero en la comunicación directa con los clientes y a David Trespalacios en la recolección del dinero. Entre los proyectos mencionados aparecen la construcción de un acueducto en el departamento de Cesar y mejoramientos de vivienda en varios lugares de Colombia.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación después de que la información se hiciera pública. Las acusaciones de los empresarios están respaldadas por conversaciones, audios y transacciones bancarias.

Los empresarios denunciantes sostienen que entregaron al menos $600.000.000 para impulsar proyectos en el Ejecutivo - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Uno de los intercambios citados ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando Verónica Guerrero habló con un empresario que reclamaba por contratos en Vivienda. “Ya estoy hablando con Edward”, respondió ella, antes de recibir indicaciones sobre Aguachica, el rural de Pailitas y Santa Rosa.

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Luego, Verónica compartió el pantallazo de una conversación con Edward Libreros, entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico. En ese chat, ella le pidió un espacio para hablar y ambos acordaron una reunión, después de que el funcionario cumpliera su agenda entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Cúcuta y Catatumbo.

Los denunciantes aseguraron que las ayudas se ofrecían con la venia del entonces viceministro. “Ellas nos ofrecían ayuda con el viceministro de Agua Potable, que él hacía adjudicar los dineros y agilizaba la viabilización de los proyectos”, dijo una de las personas que afirmó haber entregado $200.000.000.

Otro empresario que hizo transacciones sostuvo sobre la relación entre las hermanas y Libreros: “Trabajaba con ellos”. El exfuncionario negó actos por fuera de la ley y dijo que solo coincidió con Juliana Guerrero en espacios institucionales, aunque el texto señala que un nuevo chat pondría en duda esa versión.

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