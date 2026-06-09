Teófilo Gutiérrez envió picante mensaje tras ganar el título de la Liga BetPlay con el Junior: “Anótenlo bien”

El ídolo del barrio la "Chinita! de Barranquilla explicó lo que significó el título-crédito David Jaramillo/Colprensa

Este 8 de junio de 2026, Junior quedó como campeón del fútbol colombiano por décimo segunda vez en su historia, al vencer por 3-1 en los 180 minutos a Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay.

Así, uno de los ídolos del “Tiburón”, Teófilo Gutiérrez, alcanzó su cuarto título con la institución barranquillera. Por eso, en medio de las celebraciones, expresó su alegría y lanzó una indirecta que, según interpretaron hinchas del “Rojiblanco”, aludió a Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa

En entrevista con José Hugo Illera de Win Sports, Teo explicó que la sensación del bicampeonato del Junior tiene algo especial porque se le ganó a uno de los equipos más ganadores, y rivales directos del “Tiburón”, Atlético Nacional:

“No, muy lindo, porque aparte Junior es bicampeón y tiene más condimento al haberle ganado a Nacional. Somos el mejor equipo del país, no tenemos duda de eso. Sin duda que ser bicampeón es el respaldo al trabajo del profe (Arias). El equipo hizo de principio a fin un trabajo duro. No fue fácil competir los dos torneos, pero somos los mejores”, dijo.

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Pero en medio del cierre de la entrevista, Teo lanzó un mensaje tipo indirecta a las cámaras de Win, explicando que es uno de los jugadores más ganadores del fútbol colombiano, en un trabajo en el cual los hinchas del cuadro “Tiburón” intuyeron que las palabras iban hacia el goleador de Nacional, Alfredo Morelos, y con el cual tuvo un fuerte cruce de palabras en noviembre de 2025:

“Otra cosita. Llevo dieciocho títulos. Soy el más ganador de Colombia. Dieciocho. Anótenlo bien, malparidos”, concluyó.