Deportes

Teófilo Gutiérrez envió picante mensaje tras ganar el título de la Liga BetPlay con el Junior: “Anótenlo bien”

El delantero del barrio La Chinita de Barranquilla se mostró emocionado tras el título 12 en la historia del fútbol colombiano

Guardar
Google icon
-crédito David Jaramillo/Colprensa
El ídolo del barrio la "Chinita! de Barranquilla explicó lo que significó el título-crédito David Jaramillo/Colprensa

Este 8 de junio de 2026, Junior quedó como campeón del fútbol colombiano por décimo segunda vez en su historia, al vencer por 3-1 en los 180 minutos a Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay.

Así, uno de los ídolos del “Tiburón”, Teófilo Gutiérrez, alcanzó su cuarto título con la institución barranquillera. Por eso, en medio de las celebraciones, expresó su alegría y lanzó una indirecta que, según interpretaron hinchas del “Rojiblanco”, aludió a Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional.

PUBLICIDAD

-crédito David Jaramillo/Colprensa
-crédito David Jaramillo/Colprensa

En entrevista con José Hugo Illera de Win Sports, Teo explicó que la sensación del bicampeonato del Junior tiene algo especial porque se le ganó a uno de los equipos más ganadores, y rivales directos del “Tiburón”, Atlético Nacional:

“No, muy lindo, porque aparte Junior es bicampeón y tiene más condimento al haberle ganado a Nacional. Somos el mejor equipo del país, no tenemos duda de eso. Sin duda que ser bicampeón es el respaldo al trabajo del profe (Arias). El equipo hizo de principio a fin un trabajo duro. No fue fácil competir los dos torneos, pero somos los mejores”, dijo.

PUBLICIDAD

Pero en medio del cierre de la entrevista, Teo lanzó un mensaje tipo indirecta a las cámaras de Win, explicando que es uno de los jugadores más ganadores del fútbol colombiano, en un trabajo en el cual los hinchas del cuadro “Tiburón” intuyeron que las palabras iban hacia el goleador de Nacional, Alfredo Morelos, y con el cual tuvo un fuerte cruce de palabras en noviembre de 2025:

“Otra cosita. Llevo dieciocho títulos. Soy el más ganador de Colombia. Dieciocho. Anótenlo bien, malparidos”, concluyó.

Temas Relacionados

Teófilo GutiérrezJunior FCNacional vs. JuniorLiga BetPlayFinal Liga BetPlayAlfredo MorelosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en Asunción asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

La hinchada de Nacional está enojada tras perder el título de la Liga BetPlay como local ante Junior: “Son unos ca...”

El cuadro “Verdolaga” venció por la mínima diferencia al cuadro “Tiburón”, pero quedó a dos goles de empata la serie

La hinchada de Nacional está enojada tras perder el título de la Liga BetPlay como local ante Junior: “Son unos ca...”

En tanqueta, así salieron los jugadores del Junior del estadio Atanasio Girardot tras coronarse campeones del fútbol colombiano ante Atlético Nacional

La frustración de los hinchas Verdolagas por perder la final se trasladó a las inmediaciones del estadio, en donde hubo enfrentamientos con agentes de la Undmo y riñas entre asistentes

En tanqueta, así salieron los jugadores del Junior del estadio Atanasio Girardot tras coronarse campeones del fútbol colombiano ante Atlético Nacional

Alfredo Morelos habló tras fallar el tiro penal en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior: “Hay que dar la cara”

El delantero del cuadro “Verdolaga” también explicó que habló con el volante Edwin Cardona para tomar la decisión de quien sería encargado del cobro del tiro penal

Alfredo Morelos habló tras fallar el tiro penal en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior: “Hay que dar la cara”

Copa Mundial de la FIFA 2026: si piensa asistir a los partidos, este es el manual de comportamiento para que no arruine su viaje

Recuerde que el personal de seguridad podrá decidir quién entra y quién no, según el comportamiento previo que observen los encargados en los accesos al estadio. Por eso, siga al pie de la letra las recomendaciones y evite protagonizar actos bochornosos

Copa Mundial de la FIFA 2026: si piensa asistir a los partidos, este es el manual de comportamiento para que no arruine su viaje
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

ENTRETENIMIENTO

Shakira contó cómo nació ‘Dai Dai’ y cómo convenció a Ed Sheeran de escribir para el Mundial 2026

Shakira contó cómo nació ‘Dai Dai’ y cómo convenció a Ed Sheeran de escribir para el Mundial 2026

Aida Victoria Merlano explica por qué apareció con Blessd en un video tras su pelea pública: “Monetizamos todos”

Dominica Duque habló sobre su relación con Alejandro Estrada y cómo terminaron: “Decidimos seguir caminos diferentes”

Famosa actriz que se mostró movilizándose en bus reveló que a los actores en Colombia les pagan bien, pero les va mal: “Tengo que sobrevivir todo el año”

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Deportes

La hinchada de Nacional está enojada tras perder el título de la Liga BetPlay como local ante Junior: “Son unos ca...”

La hinchada de Nacional está enojada tras perder el título de la Liga BetPlay como local ante Junior: “Son unos ca...”

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto del juego de la “Tricolor” que puede definir el título

En tanqueta, así salieron los jugadores del Junior del estadio Atanasio Girardot tras coronarse campeones del fútbol colombiano ante Atlético Nacional

Alfredo Morelos habló tras fallar el tiro penal en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior: “Hay que dar la cara”

Copa Mundial de la FIFA 2026: si piensa asistir a los partidos, este es el manual de comportamiento para que no arruine su viaje