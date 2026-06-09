Técnico del Junior reflexionó tras ganar el título de la Liga BetPlay: “Iremos por el tricampeonato”

Alfredo Arias y Brayan Castrillón expresaron lo que dejó el bicampeonato de la Liga BetPlay-crédito Dimayor/YouTube

Este 8 de junio de 2026, Atlético Nacional derrotó por 1-0 al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero, con el marcador global a favor por 3-1, el cuadro “Tiburón” conquistó el título número 12 de su historia.

Con esta consagración, el uruguayo Alfredo Arias logró su segundo título al mando del cuadro barranquillero. Tras la victoria, habló sobre las reflexiones que le dejó la campaña 2026-I y expresó su ambición de seguir ganando títulos en el fútbol colombiano.

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El técnico uruguayo se mostró satisfecho tras el título-crédito David Jaramillo/Colprensa

Alfredo Arias, tras conquistar el duodécimo título de Junior y alcanzar el bicampeonato en el fútbol colombiano, destacó en rueda de prensa el papel fundamental de sus dirigidos en el logro obtenido. El técnico uruguayo puso el foco en el mérito de los jugadores, subrayando que son ellos quienes concretan los objetivos y dan sentido a cada conquista. Con la mirada ya puesta en nuevos desafíos, Arias expresó su ambición de ir por un tricampeonato junto al equipo.

“La sensación es la misma, que yo creo que el, el mérito es de los quien tengo al lado y todos sus compañeros. Siempre son los jugadores, los jugadores, los que hacen y logran cosas, y los importantes. Ahora vamos por el tricampeonato”, dijo.

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