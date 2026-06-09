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Supercomputadora de la Universidad de Reading simuló 10.000 veces la Copa Mundial de la FIFA 2026 y predijo el futuro de Colombia

La mejor participación de Colombia fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final. En esta ocasión podría llegar hasta la misma fase, aunque disputaría un partido más por el nuevo formato del torneo

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Ilustración animada con un trofeo central y pantallas mostrando gráficos. Abajo, afición feliz alrededor de un marcador con banderas de países y Colombia en el 7.
Una ilustración animada muestra los resultados simulados 10.000 veces para el Mundial 2026, donde Colombia ocupa la séptima posición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Universidad de Reading ubicó a Argentina como la selección con más probabilidades de ganar el Mundial 2026 tras simular 10.000 veces el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, un resultado que cobra peso porque el modelo detectó una diferencia mínima entre los principales candidatos y anticipó una pelea más equilibrada que en otras ediciones.

El estudio, dirigido por el economista James Reade, ubicó detrás de Argentina a Francia y España, mientras que a la selección Colombia la dejó como séptima favorita en el torneo, lo que predice una eliminación en la ronda de cuartos de final. El ranking completo de favoritos en los primeros 10 puestos incluyó además a Brasil, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Alemania y Uruguay.

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La simulación también mostró un panorama dispar para los tres anfitriones: México apareció en el puesto 15 de la clasificación de 48 equipos, Estados Unidos en el 18 y Canadá en el 23. Reade explicó qué fue lo más llamativo del resultado: “Argentina se alza con la victoria, pero lo que más llama la atención de esta simulación es la igualdad en la cima. Francia y España son prácticamente indistinguibles en el modelo, e Inglaterra no se queda atrás”.

El trabajo de la Universidad de Reading tomó como base los partidos internacionales jugados desde enero de 2023. La metodología midió la fortaleza ofensiva y defensiva de cada selección, incorporó la ventaja de localía cuando los encuentros no se disputaron en sedes neutrales y ajustó el cálculo según la cantidad de partidos jugados por cada país.

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El modelo proyectó goles esperados y reprodujo toda la fase eliminatoria

La selección Colombia terminó sus partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
La selección Colombia terminó sus partidos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

El sistema generó goles esperados para cada cruce, aplicó las reglas oficiales de desempate y simuló todas las rondas de eliminación directa, incluidas prórroga y penales. La repetición de ese proceso 10.000 veces permitió construir la estimación final de probabilidades para cada seleccionado.

El análisis además identificó tendencias específicas en varios equipos. Alemania mostró una defensa más vulnerable que en ciclos anteriores, mientras Portugal, rival de Colombia en el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sobresalió por su capacidad ofensiva.

Otras simulaciones que dan buenas oportunidades para Colombia en la Copa del Mundo

-crédito Lina Gasca/Colprensa
La selección Colombia ganó sus dos partidos de preparación previos al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Para Colombia, la conclusión central es que no figura entre las favoritas al campeonato en el modelo de Goldman Sachs. La simulación la proyecta en el grupo K junto con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, con debut previsto para el 17 de junio, y la ubica en la fase eliminatoria como segunda de su grupo, donde enfrentaría a Croacia en dieciseisavos de final.

El informe del banco estadounidense, elaborado por el equipo de economistas encabezado por Jan Hatzius, sitúa detrás de España a Francia con 19%, a Argentina con 14% y a Brasil con 8%. Inglaterra y Países Bajos aparecen con probabilidades cercanas al 5%

El cálculo de Opta le asigna a la selección colombiana 2,1% de posibilidades de ganar el Mundial, según theanalyst.com. Ese registro la coloca por debajo de las grandes potencias, pero por encima de muchos participantes y dentro del bloque de equipos señalados como revelación.

Según theanalyst.com, encabeza ese grupo junto con Países Bajos, Noruega, Bélgica y Marruecos, con probabilidades que van del 1,9% al 3,6%. El modelo la destaca como “equipo a seguir” por dos razones: su regreso al Mundial tras no participar en 2022 y el subcampeonato de la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos.

Los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Luis Díaz es el jugador en mejor momento personal entre los 26 convocados a la selección Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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