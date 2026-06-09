Los interrogantes que mantiene Néstor Lorenzo antes del debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La continuidad de Néstor Lorenzo en la selección Colombia dependerá del desempeño en el Mundial -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Néstor Lorenzo llegó a la recta final del debut de Colombia en el Mundial 2026 con cuatro puestos bajo revisión para el partido del 17 de junio ante Uzbekistán. La situación reflejó que los amistosos recientes no solo sirvieron para ajustar al equipo, sino también para abrir opciones que parecían cerradas antes de las derrotas de marzo contra Croacia y Francia, según un análisis del diario colombiano El Tiempo.

A ocho días del estreno, el técnico todavía evalúa cambios en el lateral derecho, la zaga central, el mediocampo y el puesto de número nueve. Las revelaciones aparecidas en la preparación en altura en Bogotá convirtieron esos ajustes en “problemas felices” para el entrenador.

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La lectura del cuerpo técnico cambió tras los partidos contra Costa Rica, con victoria 3-1, y Jordania, con triunfo 2-0. Lorenzo hizo 11 cambios entre ambos encuentros y esa decisión le permitió probar alternativas que, en otras condiciones, no habría observado con el mismo detalle.

El medio también remarca que esa rotación dejó un efecto interno: el grupo ya no percibe la formación titular como una estructura completamente definida. Para varios jugadores, esa apertura reactivó la posibilidad de meterse en el once inicialista.

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El lateral derecho y la defensa central quedaron abiertos tras los amistosos

Santiago Arias fue titular contra Costa Rica y entró en el segundo tiempo ante Jordania - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La primera duda está en el lateral derecho, donde Daniel Muñoz parte con peso propio por su condición de campeón con Crystal Palace de la Conference League. Aun así, desde la Copa América 2024 no se recuerda un partido sobresaliente suyo con la selección.

En esa disputa, Santiago Arias ganó terreno después de acumular 133 minutos en los dos últimos amistosos. El jugador de Independiente de Avellaneda se destacó ambos partidos y ofreció una salida natural para James Rodríguez, tanto para descargar la pelota como para ser buscado en largo.

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La segunda incógnita aparece en la pareja de centrales. Aunque la dupla de Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí parecía, Willer Ditta jugó 118 minutos, mientras Dávinson sumó 92. El central que juega en el Cruz Azul tendría otra ventaja desde lo físico al jugar en la Ciudad de México y adaptarse mejor a la altitud que su compañero.

Ditta y Dávinson tienen perfil derecho, mientras Lucumí es el único zaguero zurdo de la lista y, por esa condición, aparece como una pieza más estable.

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Puerta presiona la titularidad de Richard Ríos y Luis Suárez no tiene un relevo claro

Gustavo Puerta pudo ganarse la titular sobre Richard Ríos en los partidos contra Costa Rica y Jordania - crédito FCF

La tercera duda está en el acompañante de Jefferson Lerma en la mitad del campo. Gustavo Puerta fue una de las grandes apariciones de la preparación tras jugar 114 minutos en los dos amistosos y dejar una imagen de personalidad, suficiencia física y entendimiento con Lerma.

Puerta incluso describió esa sociedad en zona mixta del partido contra Jordania: “Nos complementamos bien con y sin pelota”. Si Lorenzo se inclina por él, el desplazado sería Richard Ríos, otro de los jugadores que no ha recuperado el nivel que mostró en la Copa América.

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Juan Camilo Hernández no marcó goles en los partidos amistosos de la selección Colombia previo a la Copa del Mundo - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La cuarta y última duda está en el centro del ataque. Aunque Luis Suárez es el llamado a ser titular, no parece haber un sustituto natural para la posición de centrodelantero.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no marcó diferencia en los 90 minutos que disputó entre los dos encuentros. La evaluación del diario es que se le vio fuera del circuito, sin sintonía con los movimientos de Díaz y, por momentos, ansioso. El otro nombre para esa posición, Jhon Córdoba, no pudo sumar minutos porque llegó lesionado, aunque según el mismo entrenador estaría disponible para el debut,

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