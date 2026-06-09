De Carlos Bacca a Luis Fernando Muriel, estas son las figuras de la selección Colombia que regresaron al FPC y fueron campeones: Falcao quedó en deuda

Luis Fernando Muriel volvió al fútbol colombiano para jugar con el equipo del que es hincha - crédito EFE/Ricardo Maldonado

Luis Fernando Muriel es el más reciente fichaje de renombre en el fútbol profesional colombiano que llega para salir campeón. El delantero, que estuvo en la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2014 y 2018, fue la figura de la nómina del Junior FC que bordó la decimosegunda estrella en el escudo del cuadro barranquillero.

El delantero, criticado por su estado físico al inicio de la temporada y último refuerzo del Tiburón, disputó 31 partidos, marcó 16 goles y dio una asistencia, en una campaña en la que el equipo buscaba defender el campeonato y tener una actuación destacada en la Copa Libertadores.

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Luis Fernando Muriel dijo que sigue “en shock” tras ganar un título con Junior y aseguró que todavía no había alcanzado su mejor forma física cuando ya estaba celebrando la estrella 12. El atacante rompió en llanto en el estadio Atanasio Girardot durante los últimos minutos del segundo partido de la final en Medellín, en el que Atlético Nacional ganó 1-0. Aun así, el marcador global le dio el campeonato al equipo de Barranquilla.

Muriel, que fue clave en la serie con dos goles en el 3-0 de la ida en Barranquilla, terminó con la misma cantidad de anotaciones que Andrey Estupiñán de Deportivo Pasto, sin embargo, el delantero del cuadro volcánico lo consiguió en menor cantidad de partidos, por lo que se queda con el Botín de Oro.

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“Estoy en shock todavía. Estoy en shock porque todo fue demasiado rápido. Yo no llegué ni siquiera a ponerme bien físicamente, y ya estoy celebrando el título”, afirmó Muriel en una entrevista con El Heraldo. “Quería vestir la camiseta, yo siempre lo dije, quería estar, así fueran 10 minutos dentro del campo, y llegar a levantar esta copa”.

El delantero también contó que viajará a Santo Tomás apenas aterrice el vuelo chárter que llevará al plantel desde Medellín a Barranquilla este lunes, según El Heraldo. “Me están esperando. En diciembre lideré la caravana como hincha, y ahora seguramente que no voy a dejar pasar esa oportunidad”, agregó.

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La fractura del arco cigomático obligó a Falcao a jugar con una máscara de protección ante Boyacá Chicó - crédito Millonarios

En el fútbol colombiano son varios los jugadores que han brillado en Europa y optaron por venir al país para vivir sus últimos años de carrera profesional. El único cuyas expectativas de ser campeón no pudieron ser cumplidas, a pesar de tener en dos torneos oportunidades claras de ser finalistas, fue Radamel Falcao García en Millonarios.

El máximo anotador en la historia de la selección Colombia completó 40 partidos con la camiseta con el cuadro Embajador y marcó 11 goles. Las lesiones, como la fracturas en la cara y una fractura en la mano, han entorpecido su paso por el club del que es hincha. La renovación de su contrato, el cual expiró en junio, está en duda por temas tributarios.

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Carlos Bacca - campeón de la Liga con Junior

Por tercera vez en su carrera, Carlos Bacca recibió el botín de oro por ser el máximo goleador del FPC - crédito EFE

Carlos Bacca fue campeón de la Liga BetPlay Dimayor II-2023 con Junior de Barranquilla. Un título con el club del que es hincha que además lo dejó como máximo goleador del torneo con 18 anotaciones, siendo su tercer Botín de Oro en el fútbol colombiano.

Después de consolidarse como campeón y goleador, Bacca dedicó el momento a su madre fallecida. El delantero expresó: “He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado de allí. Nadie sabe lo que he vivido, vine aquí por mi madre porque me quería volver a ver jugar aquí, vine tarde, pero sé que está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo. Mi madre siempre me decía que quería volverme a ver en Junior campeón y goleador”.

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David Ospina - campeón de Copa, Liga y Superliga con Atlético Nacional

David Ospina consiguió cuatro títulos en su segunda etapa con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional cerró 2024 como campeón de todo el ámbito local tras conquistar la Copa Colombia ante América y luego la liga colombiana frente a Deportes Tolima, con David Ospina como figura decisiva en ambas finales.

El guardameta fue determinante para que Atlético Nacional sellara sus dos coronas. En la copa sostuvo el arco cuando América salió a buscar el resultado desde el primer tiempo, y en la liga frenó el intento de reacción de Tolima al atajar un penal en el segundo tiempo,

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Ante América, Nacional necesitaba evitar que el rival encontrara el primer gol para no reabrir la serie. Ospina, de 36 años, respondió en un encuentro en el que su equipo apenas generó una ocasión ofensiva y resistió sobre todo durante la primera mitad.

El arquero sostuvo un duelo directo con Duván Vergara y Alexis Zapata. Vergara tuvo las primeras oportunidades tras una acción iniciada por Barrios, que le ganó una pelota a William Tesillo y lo habilitó para rematar, pero Ospina tapó; después, tras un centro de Zapata, el propio Vergara cabeceó y el guardameta volvió a evitar el gol.

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En esa edición de la Copa Colombia, Ospina disputó seis partidos, recibió cuatro goles y mantuvo el arco en cero en dos ocasiones. Ese recorrido completó su regreso a un título con el club después de su etapa en Europa, adonde se marchó tras la consagración de 2007.

Hugo Rodallega - campeón de Liga y Superliga con Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega fue el encargado de levantar el trofeo de campeón de Independiente Santa Fe - crédito Santa Fe

Hugo Rodallega cerró 2025 como campeón, goleador y señalado como el mejor futbolista de la liga colombiana tras conquistar con Santa Fe su décima estrella y terminar el torneo con 23 goles.

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La consagración llegó en una final en el estadio Atanasio Girardot, donde Rodallega, lesionado en una pierna, pidió permanecer en el campo hasta el minuto 79. El delantero confió en una jugada individual de Edwar López por la derecha y empujó en el área el gol del título.

Hugo Rodallega también condujo a Santa Fe al título de la Superliga colombiana con un gol en la ida y protagonismo directo en la vuelta. En el partido de ida en Barranquilla, que terminó 1-1, Rodallega convirtió el gol de Santa Fe. Ese tanto mantuvo abierta la definición y le permitió al conjunto bogotano llegar con ventaja deportiva al encuentro como local.

En la revancha disputada en El Campín, Rodallega intervino desde el arranque en la jugada del primer gol. El atacante inició la acción ofensiva que terminó con la anotación de Ewil Murillo a los cinco minutos. Después amplió la diferencia con un tiro libre a los 45 minutos que venció al arquero Mauro Silveira.