Alfredo Morelos habló tras fallar el tiro penal en la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior: “Hay que dar la cara”

Alfredo Morelos tuvo la posibilidad de apretar el marcador global ante Junior, pero erró su cobro-crédito David Jaramillo/Colprensa

Este 8 de junio de 2026, Atlético Nacional venció 1-0 al Junior, pero terminó como subcampeón de la Liga BetPlay, y las críticas no se hicieron esperar.

Aunque el cuadro “Verdolaga” tuvo un buen primer tiempo, con dos remates en el palo y un gol anulado, el partido cambió en el complemento tras un empujón del arquero Mauro Silveira al delantero Alfredo Morelos.

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En el cobro del minuto 64, Morelos erró el tiro penal y desperdició la posibilidad de recortar la diferencia en el marcador global, lo que le permitió a Junior administrar los momentos del partido.

Morelos fue uno de los jugadores más determinantes en el ataque de Atlético Nacional durante el juego de vuelta de la Liga BetPlay, disputado en el Atanasio Girardot-crédito David Jaramillo/Colprensa

Es por esta razón que Morelos habló tras el subcampeonato en Win Sports sobre lo que significó el fallo que tuvo en el cobro de tiro penal, y envió un mensaje de motivación para que los jugadores y la hinchada de Atlético Nacional se levanten tras perder el título como local:

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“Triste. Es una situación que duele a toda la institución, pero hay que seguir. La vida sigue, el fútbol sigue. Debemos levantarnos. Serán días difíciles, pero siempre hay que dar la cara ante todo. Dios sabe lo que tiene preparado para nosotros más adelante. Esta institución siempre está enfocada en disputar finales y llegamos hasta el final. Hoy asumo la responsabilidad con mucha seriedad. Intentamos, luchamos. No se me dio el penal, que creo que hubiese cambiado las cosas, pero así es la vida y el fútbol. Hay que dar la cara ante todo", explicó.

Además explicó que en la previa al cobro del tiro penal, en la cual se esperaba que Edwin Cardona lo ejecutara, Morelos explicó que habló con su compañero y volante de Atlético Nacional sobre llegar al acuerdo de que él finalmente estuviera a cargo del tiro:

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“No, no, siempre he tenido una buena comunicación con Edu y, al final, él decidió darme el penal. Pero como te digo, esto es fútbol. En la vida también se falla, pero ante todo hay que seguir adelante. La vida sigue, están nuestros familiares y sé que la hinchada está dolida. Quiero pedirles disculpas. El grupo también está muy dolido, pero la vida sigue. Es importante prepararnos para el próximo semestre y volver a llegar a la final. Este equipo está para eso, para disputar finales, y nos quedamos con ese objetivo. Intentamos, luchamos y ahora viene un semestre importante. Estoy seguro de que vamos a levantarnos de esta situación.

Hicimos una temporada muy buena, con una puntuación importante que nos permitió pelear finales. Como te digo, hay que afrontar la situación. Sé que la gente y nuestros familiares están muy dolidos, yo también lo estoy, porque son cosas del fútbol. Me quedo con eso. He pasado por muchas situaciones difíciles y esta no es la excepción”, completó.

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Edwin Cardona dio su explicación del por qué no cobró el tiro penal

El volante del cuadro "Verdolaga" explicó lo ocurrido en zona mixta-crédito David Jaramillo/Colprensa

A raíz de la polémica vivida, Edwin Cardona habló sobre la decisión final de dejarle el cobro a Alfredo Morelos, afirmando que son decisiones que se toman durante el juego:

“Son decisiones en el campo. Ingresé y marqué el gol, pero, para el penalti, ya habíamos decidido que iba Morelos. Solo me pidió que yo pusiera el balón para confundir al arquero; de hecho, desde el banco del Junior ya le estaban diciendo a dónde iba a patear yo. Si metíamos ese gol, íbamos por el título y no se estaría hablando de esto. Es fútbol y me pasó a mí. Él es un guerrero, lo quiero mucho, se va a levantar, estamos con él y seguiremos sumando. El que intenta es el que erra. Hay gente que ni siquiera coge un penalti en ese contexto. Muchos critican, pero no es sencillo. Tenía la fe y esperanza de que marcaría, pero le tocó y ya está. Todo es como uno se sienta en el momento. Estoy feliz porque Morelos tuvo carácter y va a aprender de ello". explicó.

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Estadísticas de Alfredo Morelos durante la final de la Liga BetPlay

Morelos intentó ser peligroso en el ataque del "Verdolaga" pero no fue efectivo-crédito David Jaramillo/Colprensa

El delantero jugó 84 minutos en la gran final de la Liga BetPlay, tuvo 7 remates en total al arco, en los cuales ninguno fue al arco, tres de sus tiros si fueron bloqueados, y perdió un tiro penalti durante el encuentro.

El oriundo de Cereté (Córdoba) fue reemplazado por Dairon Asprilla.