Ejército capturó a dos presuntos integrantes de las disidencias Darío Gutiérrez en Tolima: Entre ellos alias Fleyver, requerido por lavado de activos

La operación en una vía rural de Dolores permitió al Ejército Nacional detener a dos señalados miembros del GAO-r en el suroriente del Tolima - crédito Ejército

Dos presuntos miembros del GAO-r Comisión Darío Gutiérrez fueron capturados por el Ejército Nacional en una operación desarrollada en la vereda San Pedro, zona rural de Dolores, Tolima.

El procedimiento, liderado por soldados del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke de la Sexta Brigada, permitió interceptar a los sospechosos durante un puesto de control en una vía del sector.

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Entre los detenidos figura alias Fleyver, quien era requerido por la Fiscalía General de la Nación bajo cargos relacionados con el lavado de activos.

Así como explicó el teniente coronel Jairo Alonso Mendoza, comandante del Batallón de Infantería Nº 18 Coronel Jaime RookeE: “Ejército Nacional captura a dos presuntos integrantes del GAOR Comisión Darío Gutiérrez. Gracias a las labores de inteligencia y a los controles permanentes de las tropas de la Sexta Brigada, con estas nuevas capturas se contemplan dieciséis integrantes de este grupo armado organizado residual detenidos en menos de dos semanas en el suroriente del Tolima”.

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El Ejército informó que ya son 16 los presuntos integrantes de ese grupo armado organizado residual detenidos en menos de dos semanas en el suroriente del Tolima - crédito Ejército

El oficial continuó diciendo: “En la vereda de San Pedro, en el municipio de Dolores, soldados del Batallón de Infantería Liviana número dieciocho Coronel Jaime Rook de la Sexta Brigada logran la captura de dos presuntos integrantes del GAOR Comisión Darío Gutiérrez. Los sujetos fueron interceptados y detenidos en un puesto de control mientras se movilizaban por una vía rural”.

En la intervención, las tropas incautaron cerca de 51 millones de pesos en efectivo, monto presuntamente vinculado a actividades de extorsión y otros delitos cometidos en el suroriente del departamento.

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Este tipo de acciones forman parte de una serie de operativos que, en menos de dos semanas, han llevado a la detención de dieciséis presuntos integrantes de esta organización armada en la región. De acuerdo con informes militares, estos resultados buscan cortar las fuentes de financiación y debilitar la logística de la estructura al mando de alias Calarcá.

Los capturados y el dinero decomisado fueron entregados a las autoridades competentes, que adelantarán los trámites judiciales correspondientes. El Ejército Nacional resaltó que estos golpes afectan directamente las economías ilícitas del grupo y contribuyen a la seguridad en el Tolima.

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Soldados del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, adscritos a la Sexta Brigada, realizaron la operación en Dolores - crédito Ejército

La institución exhortó a la ciudadanía a colaborar con la justicia, recordando que existen líneas gratuitas para denuncias. De esta manera, se espera reforzar la tranquilidad y convivencia en los municipios afectados por la presencia de grupos armados residuales.

“Este resultado operacional de los soldados de la Sexta Brigada contribuye a debilitar las economías ilícitas de estas estructuras al servicio de las disidencias de alias Calarcá. Reiteramos el llamado a la población civil para que denuncie cualquier situación que altere la tranquilidad a través de las líneas gratuitas147 del Gaula Militar Tolima y 107 Antiterroristas”, finalizó el teniente coronel Jairo Alonso Mendoza.

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Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Un pedido de rescate de 60 millones de pesos sacudió a la comunidad rural de Remedios, en el nordeste de Antioquia, tras el secuestro de cuatro personas durante una incursión armada.

El hecho, que se produjo en la tarde del sábado 6 de junio de 2026, generó la inmediata movilización de las autoridades departamentales y encendió las alarmas sobre la persistente amenaza de actores armados ilegales en la región.

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- crédito Captura de Pantalla X/Blu Radio

Los hechos ocurrieron en la vereda Las Camelias, donde al menos 15 hombres armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos al frente cuatro de las disidencias de las Farc, irrumpieron en dos viviendas.

Los testimonios recogidos por medios nacionales coinciden en que los atacantes sometieron a los habitantes y prendieron fuego a las casas, dejando tras de sí varios grafitis y seis cilindros de gas con mensajes asociados a una estructura ilegal.

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Las víctimas identificadas son Efraín de Jesús Botero Mejía, su esposa Rocío Silva y dos trabajadores de la finca, que según información policial, habrían sido señalados como supuestos colaboradores del Clan del Golfo. De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, los secuestradores establecieron contacto telefónico con la familia, exigiendo el pago de una suma millonaria como condición para la liberación de los cautivos.

Según informaron fuentes oficiales, tras el secuestro de la pareja y los empleados, los responsables exigieron 60 millones de pesos para otorgar la libertad a las cuatro personas retenidas. Esta demanda fue comunicada directamente a los familiares, quienes recibieron la llamada de los captores poco después de la incursión armada.

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