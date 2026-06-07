La concejal Diana Diago denunció aumento de robos a residencias en Bogotá: van 2.252 en el primer semestre de 2026

Un aumento del 6,4 % en los robos a residencias y menos capturas este año han intensificado las críticas a la seguridad en Bogotá, según denunció la concejal Diana Diago - crédito @dianadiago / X

El aumento de robos a residencias en Bogotá durante 2026 ha generado un fuerte debate sobre la gestión de la seguridad en la ciudad. Las cifras muestran un crecimiento del 6,4% en los casos reportados, mientras que las capturas de responsables han disminuido notablemente, lo que ha provocado cuestionamientos públicos hacia la administración de Carlos Fernando Galán.

Incremento del delito y reducción de capturas

Según datos de la Policía Metropolitana de Bogotá recopilados por la concejal Diana Diago, en lo que va de 2026 se han registrado 2.252 casos de hurto a residencias, en comparación con los 2.117 reportados en el mismo periodo de 2025. Este aumento ha sido calificado por la funcionaria como “un reflejo del fracaso de la estrategia de seguridad”.

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Diago ha señalado que, pese al incremento de este delito, las detenciones han caído un 22,8%: “En 2025 se reportaron 57 capturas por hurto a vivienda frente a las 44 registradas en el mismo periodo de 2026”. Diago ha acusado a la administración de Galán y a la Secretaría de Seguridad de “falta de autoridad” y de permitir que “los delincuentes actúen con mayor libertad”.

Los robos a residencias en Bogotá aumentaron un 6,4 % en lo que va de 2026, según cifras oficiales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué han aumentado los robos en Bogotá?

“Los bogotanos no están ni seguros en sus casas. Esto es culpa de la pésima gestión del secretario de Seguridad y de la falta de autoridad de Galán para combatir la delincuencia”, expresó Diago al referirse a la percepción de vulnerabilidad que sienten los habitantes de la capital.

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La concejal ha insistido en que el descenso de las capturas agrava aún más el problema, ya que “los bogotanos se sienten solos, desprotegidos y abandonados por una administración que prometió mejorar la seguridad, pero que hoy entrega resultados cada vez peores”.

Localidades más golpeadas por el hurto a viviendas

El análisis de las cifras revela que cinco localidades concentran la mayor parte de los casos reportados. Suba lidera con 176 denuncias, seguida de Engativá con 154, Kennedy con 131, Usaquén con 124 y Bosa con 77. La concentración de los delitos en estas zonas evidencia que la problemática no es uniforme y exige intervenciones focalizadas.

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La concejal Diana Diago denunció que las capturas por hurto a viviendas disminuyeron en la ciudad este año - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diago compartió en su cuenta de X: “Más de 2.200 robos a viviendas en Bogotá en lo corrido del año! Las localidades más afectadas siguen siendo Suba, Engativá y Kennedy, mientras miles de familias viven con miedo de convertirse en la próxima víctima”.

Horarios y días con mayor incidencia delictiva

Un informe de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia aporta detalles sobre los momentos de mayor riesgo. Un 29,23% de los hurtos ocurre en la madrugada y un 27,04% en las mañanas, mientras que las noches concentran el 25,02% y las tardes el 18,7%.

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El estudio también precisa que los lunes en la madrugada, los viernes en la noche y los sábados en la madrugada son los períodos con mayor incidencia, mientras que los domingos por la tarde muestran la menor cantidad de reportes.

La concejal exigió a la Alcaldía la implementación de acciones inmediatas para “proteger el patrimonio y la vida” de los capitalinos. En sus palabras: “Bogotá necesita acciones contundentes para proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos”.

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Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Bosa concentran la mayoría de los casos de hurto a residencias - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de inseguridad se profundiza

La tendencia al alza en los robos y la reducción de capturas alimenta la sensación de desprotección en la ciudadanía. “La inseguridad sigue ganando terreno y la administración de @CarlosFGalan no muestra resultados”, aseguró Diago en su pronunciamiento.

El panorama que dibujan las cifras y los testimonios evidencia un desafío pendiente para la administración distrital: responder con eficacia y resultados a una demanda ciudadana que se ha vuelto cada vez más urgente y visible.

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A pesar de los datos previos, las cifras oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá indican una baja en hurtos, extorsiones y delitos sexuales. Además, se registra una mayor percepción de seguridad en los barrios, según informes municipales, lo que refleja avances en la lucha contra el crimen local.