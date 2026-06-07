Colombia

Vicky Dávila se despachó contra Gustavo Petro por mensaje a James Rodríguez tras polémica con su hija Antonella: “Deje en paz a James”

La periodista y excandidata presidencial se pronunció en sus redes sociales, luego de que el mandatario colombiano escribiera un mensaje al jugador de la selección Colombia en respuesta a la menor que le pidió una foto

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Vicky Dávila reveló que hay videos, consignaciones y fotos que relacionan a alias Pipe Tuluá con la campaña de Petro - crédito Presidencia/Policia Nacional/X
Vicky Dávila le hizo un contundente pedido a Petro con miras al seleccionado nacional - crédito Presidencia/Policia Nacional/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila le pidió públicamente al presidente Gustavo Petro que no se meta con James Rodríguez ni con la selección Colombia.

Estas declaraciones se producen en medio de la polémica generada por la respuesta de Antonella Petro con un video que mostraba la respuesta del 10 de la Tricolor al pedido de una fotografía al jugador y acompañado un extenso mensaje que el mandatario dirigió al capitán del combinado nacional y al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

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Gracias James, primero la Unidad de Colombia y la Paz”, expresó el mandatario al inicio de su pronunciamiento, en el que también señaló: “Recuerden mis palabras al jugar, Lorenzo las entendió”.

A lo que Dávila respondió pidiendo que dejara a un lado de la contienda electoral al mediocampista como al resto del seleccionado.

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La excandidata a la presidencia le hizo un pedido al jefe de Estado con miras a los partidos de fútbol y la campaña politica - crédito @VickyDavilaH/IG

“Petro deje en paz a James Rodríguez y a toda nuestra Selección Colombia”, escribió la excandidata presidencial en sus redes sociales. La publicación generó reacciones inmediatas entre seguidores y opositores del Gobierno, que criticaron y respaldaron a la excandidata.

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Qué más decía el mensaje de Gustavo Petro

El episodio tuvo como detonante un supuesto desplante del futbolista a Antonella Petro, hija del mandatario.

James respondió a la joven por Instagram con un mensaje de unión: “Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial... Nos vemos pronto”.

Petro aprovechó ese intercambio para publicar una extensa respuesta al volante. En la primera parte, le aseguró que sus diferencias políticas no afectaban su apoyo a la selección de cara al Mundial 2026: “Tus ideas políticas que tendrás, no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores”.

crédito @anto_petro_alcocer/IG
crédito @anto_petro_alcocer/IG

Pero en la segunda parte del mensaje, el presidente viró hacia la política electoral y retomó declaraciones del comediante Nelson Daniel Salazar para atacar, sin necesariamente dar nombre, a De la Espriella.

“Votan por un costeño que nació fue en Bogotá y se crió, que es lo importante, en los barrios ricos de Bogotá, se fue a vivir con su familia en Montería, que eran terratenientes ricos, y conoció a los paramilitares”, escribió Petro.

Por qué apunta a De la Espriella

La indirecta señala directamente al candidato de Defensores de la Patria, que en una entrevista con Radio Uno reconoció que nació en Bogotá pero se define como “costeño” por haberse criado en Montería y Cartagena.

Fue precisamente en Montería donde De la Espriella tuvo contacto con Salvatore Moncuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El propio candidato lo explicó así: “Mancuso me lleva 15 o 16 años. De niño, en el barrio, lo veíamos montar moto porque fue campeón. Hasta ahí”.

Negó cualquier amistad con el exparamilitar y aclaró que lo volvió a ver ya en el marco del proceso de paz, donde participó como delegado de la comisión civil acompañante.

Las acusaciones sin pruebas de Petro

Palabras de Gustavo Petro a James Rodríguez tras aceptar foto con Antonella Petro - crédito @petrogustavo/X
Palabras de Gustavo Petro a James Rodríguez tras aceptar foto con Antonella Petro - crédito @petrogustavo/X

Petro fue más lejos y, sin aportar evidencia alguna, acusó a De la Espriella de haber trasladado a Miami dineros “que venían del narcotráfico” y de haber establecido allá acuerdos con lo que llamó “los gringos malos” y “las fuerzas oscuras”.

El presidente cerró su mensaje con referencias a Jesucristo y una advertencia a los jugadores de la selección: “El último será el primero, dijo Jesús, consigna que es el principio de mi vida política, con la cual los jugadores de la selección pueden no estar de acuerdo ahora que llega la mafia, el dinero y las mujeres hermosas y los bienes del mercado. Pero no olviden la vida real”.

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