Colombia

Miguel Ángel del Río denunció presunta compra de votos en favor de Abelardo de la Espriella en Nariño: Petro se molestó con la Fiscalía por lenta investigación

El abogado afirmó que el mecanismo incluiría referidos directos e indirectos y señaló que ese modelo podría configurar corrupción electoral

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Del Río vinculó un esquema de registro y recompensas por atraer personas con una presunta estrategia política en el sur occidente del país - crédito Colprensa
Del Río vinculó un esquema de registro y recompensas por atraer personas con una presunta estrategia política en el sur occidente del país - crédito Colprensa

A menos de dos semanas para que se realice la segunda vuelta presidencial en Colombia, se conocen nuevas denuncias sobre posibles delitos electorales cometidos durante esta época.

La denuncia fue realizada por el abogado Miguel Ángel del Río, jurista cercano al candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, en la que difundió dos imágenes que comprobarían una posible violación a la normatividad colombiana por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella.

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En una publicación de la red social X, el togado mencionó que el aspirante del movimiento Defensores de la Patria tendría una estrategia para, según él, registrar a más personas que podrían acompañar su candidatura para las elecciones del 21 de junio de 2026.

La imagen difundida incluye una referencia a Defensores de la Patria y una pantalla con resultados de puntos asociados a referidos - crédito @migueldelrioabg/X
La imagen difundida incluye una referencia a Defensores de la Patria y una pantalla con resultados de puntos asociados a referidos - crédito @migueldelrioabg/X

En las dos capturas de pantalla compartidas por Del Río, se observan las siguientes características. En una se ve un video tutorial sobre cómo consultar “puntos de referidos” en el movimiento político de De la Espriella (Defensores de la Patria).

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En la otra aparece una pantalla con el mensaje “¡Puntos encontrados!” y un detalle de “0 referidos directos” y “0 referidos indirectos”, lo que refuerza la denuncia sobre un mecanismo de registro y acumulación de puntajes.

Hemos puesto en conocimiento de las autoridades de Nariño una estrategia piramidal de la derecha donde la gente se registra y gana bonos por atraer más personas y así no pierden sus “puntos”, con referidos directos y referidos indirectos que podría constituir corrupción electoral”, expuso el abogado en sus redes sociales.

El abogado presentó las pruebas ante las autoridades de Nariño - crédito migueldelrioabg/X
El abogado presentó las pruebas ante las autoridades de Nariño - crédito migueldelrioabg/X

Por el momento, ni el candidato presidencial ni el movimiento político ni las autoridades competentes se han referido a la denuncia expuesta por el abogado penalista y cercano a la figura del líder progresista colombiano.

Es importante recordar que en el departamento de Nariño (sur occidente de Colombia) se depositaron 701.088 votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del 31 de mayo de 2026, según datos consolidados del preconteo al 100% de las mesas reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En la distribución de los sufragios por candidatos, Iván Cepeda obtuvo 472.845 votos (68,54%), seguido por Abelardo de la Espriella con 148.120 (21,47%) y Paloma Valencia con 30.895, de acuerdo con esos registros. El voto en blanco sumó 12.887 (1,86%), respectivamente.

Reacción de Gustavo Petro

La denuncia de Miguel Ángel del Río generó varias reacciones en el país. Una de ellas fue el propio presidente Gustavo Petro, en donde mostró su rechazo ante el posible delito electoral que habría efectuado la campaña de uno de sus opositores a su Gobierno.

En su publicación hecha en X, el mandatario nacional instó a la Fiscalía General de la Nación a que adelante la investigación correspondiente, en la que incluyó una fuerte crítica al ente acusatorio, teniendo en cuenta que, en sus palabras, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las denuncias en particular.

Pirámides financieras para comprar votos por Abelardo en Nariño, astutos si son pero la fiscalía ni pío (sic)”, fue el comentario del jefe de Estado en las redes sociales.

El presidente cuestionó a la Fiscalía General de la Nación - crédito @petrogustavo/X
El presidente cuestionó a la Fiscalía General de la Nación - crédito @petrogustavo/X

En días posteriores a las elecciones del 31 de mayo, el mandatario había manifestado su desconocimiento a los resultados electorales, que consolidaron a Abelardo de la Espriella (con más de 10 millones de votos) e Iván Cepeda (con más de nueve millones de sufragios) en la segunda vuelta.

Para el primer mandatario de los colombianos, se evidenciaron supuestas irregularidades que, según él, beneficiaron al candidato opositor. Incluso, mostró un documento en el que, para él, se detallan las modificaciones durante la jornada electoral, tanto a nivel nacional como en el exterior.

Entre los datos que expuso, Petro afirmó que en el conteo aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos depositados en un solo día y que muchas llegan a 700, una cifra que, según sostuvo en su publicación en X, supera el máximo posible de sufragios durante las horas de votación.

- crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gustavo Petro denuncia fraude en las elecciones presidenciales de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según el mandatario, en esas mesas se concentra la ventaja de más de 650.000 votos con la que Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda en los resultados preliminares de la primera vuelta.

También afirmó que decidió hacer pública esa información por una obligación política y personal. “Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo”, escribió el presidente en la red social.

Pese a ello, las autoridades electorales han mencionado que no se presentaron denuncias por posible fraude electoral.

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