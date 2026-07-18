Industria perdería 45 % del gas por mantenimiento de Spec: pérdidas llegarían a US$10 millones

El mantenimiento de la única planta importadora de gas dejaría al país cinco días sin ese respaldo y obligaría a priorizar el suministro - crédito Ministerio de Minas y Energía

La industria colombiana enfrenta un riesgo crítico por el mantenimiento de Spec, la única planta de importación de gas del país. El sector podría perder hasta el 45 % de su suministro durante la parada programada, una situación que, según fuentes consultadas, podría dejar pérdidas cercanas a los 10 millones de dólares.

El mantenimiento de la planta implicará que Colombia permanezca al menos cinco días, desde el 31 de julio, sin posibilidad de usar gas importado. En la práctica, el país tendrá que redistribuir un recurso cada vez más escaso y priorizar a algunos consumidores sobre otros.

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De acuerdo con la información publicada en primicia por Blu Radio, la preocupación de la industria se concentra en que podría terminar asumiendo sola los costos de la escasez. El plazo para que las empresas industriales puedan vender su gas natural a otros agentes del mercado vence este 17 de julio, pero las negociaciones no avanzan en condiciones favorables para el sector.

El mecanismo permitiría que algunas compañías apaguen sus plantas, adelanten mantenimientos o salgan a vacaciones, mientras venden el gas a generadores térmicos u otros agentes que lo requieren. Sin embargo, los precios ofrecidos no estarían compensando los costos que implica detener o ajustar una operación industrial.

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Gas Colombia - crédito Canacol Energy

Industria advierte presión por precios bajos

La tensión surge porque, según fuentes del sector, otros agentes del mercado saben que la industria está en una posición débil. Si no vende voluntariamente el gas, el Gobierno podría reasignarlo de todos modos, debido a que este sector queda al final de la fila de priorización, detrás de las plantas de generación térmica y los hogares.

“No tendría sentido que la industria, sola, asuma unilateralmente los sobrecostos de detener o ajustar su operación industrial”, aseguró una fuente consultada por el medio.

La misma fuente cuestionó que la venta de gas se haga a precios que no remuneren los costos en condiciones razonables de mercado. También señaló que el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución para que los generadores térmicos puedan adquirir ese gas y reflejar ese costo en las tarifas eléctricas, sin asumir ellos el impacto de la misma manera.

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El problema de fondo es que Colombia depende cada vez más del gas importado. La reducción de la oferta local ha aumentado la vulnerabilidad del sistema, especialmente cuando la planta de Spec debe salir temporalmente de operación por mantenimiento.

El año pasado, la industria redujo su consumo durante la parada de la planta importadora. Pero esta vez, según el reporte, el panorama es más complejo, porque la estrechez del suministro es mayor y la presión sobre el sistema energético también ha aumentado.

Gas Colombia - crédito EFE

Gobierno prioriza térmicas y hogares

El Gobierno reconoce que no hay gas suficiente para cubrir todas las necesidades durante la contingencia. Sin embargo, mantener encendidas las plantas industriales no es la única prioridad. Uno de los principales temores oficiales es que se presente un riesgo de apagón eléctrico en la Costa Caribe si las plantas térmicas de esa región no tienen gas natural para operar o recursos para comprarlo.

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Las térmicas son claves porque respaldan la generación eléctrica cuando el sistema necesita más energía. Por eso, durante la restricción de gas importado, el suministro disponible podría orientarse primero hacia la generación de electricidad y los hogares, dejando a la industria con menor respaldo.

El ministro saliente de Minas y Energía, Edwin Palma, envió una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos y a Air-e, empresa intervenida por el Gobierno, para pedir prioridad en el pago de deudas a las plantas de generación térmica. La finalidad es reducir el riesgo de racionamiento en cinco departamentos.

Para los industriales, el punto crítico es que una decisión de priorización no debería trasladarles todo el costo operativo. Detener plantas, reorganizar turnos, incumplir entregas o suspender procesos productivos puede generar pérdidas que no siempre se recuperan cuando vuelve el suministro.

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