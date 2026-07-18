Colombia

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Barranquilla este 18 de julio

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

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Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Barranquilla)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Barranquilla)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 18 de julio, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Barranquilla.

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Barranquilla es de 65% durante el día y del 63% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 66% en el transcurso del día y del 70% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 35 grados y un mínimo de 26 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 11.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Barranquilla

Al ubicarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla es de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las noches no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

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La otra temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo de enero a marzo los días más secos en Barranquilla.

La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)
La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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