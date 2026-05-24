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Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

El colombiano terminó en el quinto puesto, luego de largar en el puesto 18, y sumó 10 puntos que le permiten ser decimoprimero en la clasificación de pilotos

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Sebastián Montoya fue el mejor piloto del Prema Racing, superando a su compañero Mari Boya - crédito David Kirouac-Imagn Images
Sebastián Montoya fue el mejor piloto del Prema Racing, superando a su compañero Mari Boya - crédito David Kirouac-Imagn Images

Martinius Stenshorne logró su primera victoria en Fórmula 2 en la carrera principal de Montreal y encabezó el 1-2 de Rodin Motorsport junto a Alexander Dunne, un resultado que lo dejó cuarto en el campeonato con 35 puntos antes de la próxima fecha en Monte Carlo, del 4 al 7 de junio.

Entretanto, Sebastián Montoya fue el piloto que más posiciones remontó, luego de un difícil fin de semana en el que clasificó en el puesto 18 y no pudo terminar la carrera Sprint del sábado. El colombiano subió 13 casillas y terminó quinto, siendo esta su mejor presentación en la temporada 2026 del campeonato antesala de la Fórmula 1.

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Montoya sigue teniendo una deuda en los días uno y dos de las paradas, mientras que el tercer día es cuando su auto muestra el mejor rendimiento. Así es como ha sumado puntos en las tres carreras de la temporada, llegando así a 14 puntos y acomodándose en la casilla 11 de la clasificación general.

El impacto del resultado se reflejó también en la tabla por equipos: Campos Racing sigue al frente con 79 puntos, de acuerdo con la clasificación oficial publicada por Formula 2. MP Motorsport suma 69, Rodin Motorsport 65, Invicta Racing 52 y Hitech 36. Por su parte, Prema Racing, la escudería de Sebastián, es novena entre 11 con 22 unidades.

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Así fue la carrera del GP de Montreal en la Fórmula 2

Sebastián Montoya está en el puesto 16 de la clasificación general de la Fórmula 2 en la temporada 2026 - crédito Prema Racing
Sebastián Montoya está en el puesto 11 de la clasificación general de la Fórmula 2 en la temporada 2026 - crédito Prema Racing

La carrera comenzó con un cambio inmediato en la punta. Laurens van Hoepen sufrió la presión de Nikola Tsolov en la largada y el búlgaro lo superó por fuera en la curva uno, aunque el piloto neerlandés recuperó el liderato en la aceleración hacia la curva tres.

Rafael Villagómez ganó tres posiciones en la vuelta inicial y añadió una más en el segundo giro con una maniobra con DRS sobre John Bennett en la chicana final. En la vuelta cuatro, Rafael Câmara también avanzó al superar a Gabriele Minì por dentro en la primera curva para colocarse séptimo.

La primera gran interrupción llegó en la vuelta cinco. Van Hoepen defendió con éxito el liderazgo ante Tsolov en la chicana, pero una pérdida de la parte trasera a la salida lo envió contra el llamado Muro de los Campeones y provocó la salida del auto de seguridad.

La prueba se reanudó en la vuelta siete con Tsolov aún al frente, pero Emerson Fittipaldi aprovechó ese reinicio para entrar en boxes y trompeó a la salida del pitlane por falta de temperatura en los neumáticos. Ese episodio activó un segundo auto de seguridad y llevó a la mayoría del pelotón a cumplir sus detenciones obligatorias.

El colombiano tuvo una clasificación irregular, terminando en el puesto 15 - crédito @prema_team/Instagram
El colombiano tuvo una clasificación irregular, terminando en el puesto 18 y varios problemas mecánicos - crédito @prema_team/Instagram

Bilinski, Colton Herta, Kush Maini y Mari Boya permanecieron en pista en ese tramo, con la excepción de Herta, todos sobre neumáticos blandos desde la salida. Cuando la bandera verde volvió en la vuelta 13, Bilinski abrió un margen de un segundo sobre Herta al pasar por meta.

La carrera volvió a tensarse cuando Câmara superó a Villagómez en la curva uno, pero ambos se tocaron en la curva dos y el piloto de Van Amersfoort Racing quedó fuera, lo que provocó un Virtual Safety Car. Al retirarse esa neutralización, Dino Beganovic adelantó a Câmara por el cuarto lugar después de que el brasileño recortara la chicana final.

Bilinski conservaba una ventaja cómoda, pero bloqueó en la curva 10 de la vuelta 19 y abrió la puerta para Stenshorne. Herta aprovechó la misma secuencia para ascender a segundo y Beganovic mantuvo su remontada al pasar a su compañero y luego al estadounidense en la aceleración hacia la curva 12 en la vuelta 20.

Más atrás, la lucha por el podio se resolvió en los últimos giros antes de la neutralización definitiva. Minì y Dunne adelantaron a Bilinski en la vuelta 24, el italiano resistió primero a Dunne gracias al DRS, y el piloto de Rodin concretó su revancha en la vuelta 26 con otro uso del DRS en la chicana final para quedarse con el tercer puesto provisional.

Sebastián Montoya
Sebastián Montoya cumple con su segunda temporada en la Fórmula 2 - crédito Prema Racing

Beganovic abandonó en la vuelta 27 por un problema técnico y su auto obligó a una nueva salida del auto de seguridad. La competencia se relanzó al inicio de la vuelta 34 con los dos autos de Rodin Motorsport al frente, Stenshorne por delante de Dunne y Minì tercero.

Maini todavía no había parado y fue superado rápidamente por Joshua Duerksen y Tsolov, que entraron en el top cinco, mientras el indio caía al sexto puesto. Después, con la prueba ya convertida de distancia completa a carrera por tiempo, Oliver Goethe tocó a Ritomo Miyata y el piloto de MP Motorsport terminó contra las barreras, lo que forzó la última intervención del auto de seguridad.

La neutralización se mantuvo hasta la bandera a cuadros. Stenshorne selló así su primera victoria en la categoría Dunne completó el doblete de Rodin y Gabriele Minì cerró el podio en el tercer lugar. Todos estos incidentes resultaron importantes para que Sebastián Montoya ascendiera 12 casillas y además lograra mantener el ritmo de rendimiento en su carro.

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