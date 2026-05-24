Deportes

Entre lágrimas y ovación: la despedida de David Ospina con Atlético Nacional rumbo al Mundial 2026

El arquero recibió el reconocimiento de sus compañeros en el terreno de juego y compartió un momento con su familia en la cancha antes de abandonar el estadio. Luego deberá integrarse de manera inmediata a la concentración de la Selección Colombia, lo que lo deja fuera de la serie definitiva del campeonato

Guardar
Google icon

El arquero compartió un emotivo momento con su hijo en el terreno de juego tras su despedida con Atlético Nacional, en medio del reconocimiento del plantel y la afición. - crédito @nacionaloficial/X

La despedida de David Ospina con Atlético Nacional se produjo tras el partido frente a Deportes Tolima, disputado en el Estadio Atanasio Girardot, en el que el conjunto antioqueño ganó 3-1 y aseguró su clasificación a la final de la Liga BetPlay I 2026.

El arquero de 37 años se despidió de la afición y de sus compañeros al término del compromiso, debido a su incorporación inmediata a la concentración de la Selección Colombia, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Tras el pitazo final, el partido dio paso a la despedida de David Ospina, quien fue rodeado por sus compañeros en el terreno de juego. El arquero se abrazó con jugadores como Matheus Uribe, Edwin Cardona y Jorman Campuzano, en medio del reconocimiento por la clasificación a la final.

En ese momento, Ospina se mostró visiblemente emocionado, mientras la hinchada lo despidió con una fuerte ovación desde las tribunas del Atanasio Girardot.

PUBLICIDAD

Minutos después, su hijo ingresó al campo para abrazarlo, mientras su familia observaba desde la tribuna. Este hecho hizo parte de la despedida del arquero del entorno del club en esta etapa.

David Ospina se emociona junto a su hijo en el terreno de juego tras su despedida con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. - crédito @nacionaloficial/X
David Ospina se emociona junto a su hijo en el terreno de juego tras su despedida con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. - crédito @nacionaloficial/X

Como reconocimiento del plantel, los jugadores de Atlético Nacional realizaron el homenaje habitual y lo levantaron en hombros en el centro del campo, mientras los asistentes continuaban los aplausos.

“No es un secreto lo de David Ospina”: el mensaje desde el vestuario

Tras el partido, el mediocampista Jorman Campuzano se refirió al momento vivido con el arquero: “No es un secreto lo de David Ospina porque ya nos comunicó que da un paso al costado y todos sabemos lo que significa. Para mí, es un padre. Lo vine a disfrutar en el día a día y es tremendo”, menciono Noticias Caracol.

El jugador también agregó que la situación fue difícil para el grupo: “Él significa todo y que se vaya es un golpe duro”.

Los aficionados despidieron al arquero con cánticos y aplausos en el Atanasio Girardot, tras su último partido con el equipo verdolaga. - crédito @Yulianasuaza84/X

Balance de su etapa en Atlético Nacional

De acuerdo con El Tiempo, David Ospina cerró su ciclo en Atlético Nacional con un registro de 185 partidos oficiales en sus dos etapas en el club (2006-2008 y 2024-2026), en las que conquistó ocho títulos, cifra que podría aumentar a nueve si el equipo logra el campeonato de la actual Liga BetPlay.

Durante el semestre, el arquero fue una de las piezas más constantes del equipo y participó en partidos clave del camino a la final.

La afición coreó su nombre al final del encuentro, en reconocimiento a su trayectoria con la camiseta verdolaga, especialmente tras su regreso al club para esta última etapa.

Al término del partido, el jugador confirmó que su contrato con Atlético Nacional finaliza en junio y que su ciclo en la institución ha terminado.

Las declaraciones de David Ospina

De acuerdo con RCN, al término del compromiso, David Ospina confirmó el cierre de su ciclo con Atlético Nacional: “Sí, se cierra el ciclo con Atlético Nacional. El contrato termina en junio y aprovecho el momento”.

Sobre su futuro deportivo, el arquero agregó: “Esperar qué opciones puedan existir en el mercado de verano y ahí tomaremos la decisión. El tema del retiro todavía no. Queremos disfrutar lo que viene, miraremos las opciones que se presenten y ahí tomaremos la decisión que sea la mejor para mí y mi familia”, recogió el medio.

En relación con la Selección Colombia y el Mundial, también afirmó: “Sabemos del reto que tenemos por delante. Las ganas de hacer las cosas bien, será una Copa del Mundo muy difícil, pero contamos con una gran selección y cuerpo técnico”.

David Ospina se incorpora a la Selección Colombia para iniciar la preparación rumbo al Mundial 2026, como parte de la concentración del combinado nacional. - crédito EFE/Federación Colombiana Fútbol
David Ospina se incorpora a la Selección Colombia para iniciar la preparación rumbo al Mundial 2026, como parte de la concentración del combinado nacional. - crédito EFE/Federación Colombiana Fútbol

Ausencia en la final de la Liga BetPlay

La clasificación a la final dejó al equipo con una baja importante ya que David Ospina no podrá disputar la serie definitiva del campeonato.

El arquero deberá incorporarse de manera inmediata a la concentración de la Selección Colombia, lo que lo deja fuera de los partidos programados para el 2 y 8 de junio.

La FIFA estableció el 25 de mayo como fecha límite para la concentración de los jugadores con sus selecciones nacionales, en el marco de la preparación para el Mundial 2026, que iniciará el 17 de junio.

Ospina fue convocado para disputar su tercera Copa del Mundo, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Futuro profesional tras el Mundial

El futuro de David Ospina después del Mundial 2026 no está definido. El arquero señaló que no ha tomado una decisión sobre su continuidad en el fútbol profesional y que analizará opciones una vez finalice el torneo internacional.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su retiro ni sobre un nuevo club. En versiones de prensa se ha mencionado un posible interés de equipos como Nacional de Montevideo, aunque no hay información confirmada.

Contexto de la final de la Liga BetPlay

La final de la Liga BetPlay I 2026 se disputará en las primeras semanas de junio. Atlético Nacional espera conocer a su rival tras la definición de la otra llave semifinal.

El equipo afrontará la serie decisiva sin su arquero titular, quien fue una de las figuras del semestre y referente del grupo durante el torneo.

Temas Relacionados

David OspinaAtlético NacionalLiga BetPlay 2026Selección ColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior eliminó a Independiente Santa Fe en penales y jugará la final de la Liga BetPlay ante Nacional

Hugo Rodallega falló el cobro decisivo para el cuadro cardenal y Teófilo Gutiérrez sentenció la clasificación del equipo barranquillero

Junior eliminó a Independiente Santa Fe en penales y jugará la final de la Liga BetPlay ante Nacional

Atlético Nacional es el primer finalista de la Liga BetPlay: superó al Tolima por 3-1 en Medellín

El cuadro Verdolaga le pasó por encima al Pijao en la vuelta, dejó el marcador global por 4-1 y peleará por la estrella 19, cuyo duelo cerrará en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional es el primer finalista de la Liga BetPlay: superó al Tolima por 3-1 en Medellín

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

El colombiano volvió a ser figura con el Bayern Múnich para cerrar la temporada como campeón de la Copa Alemania, pero generó preocupación por la cantidad de partidos disputados

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Los azules avanzaron de ronda con el empate frente a Boyacá Chicó en El Campín, pero deben esperar a la última fecha para saber su rival, que ya está predeterminado por la Dimayor

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga

El lateral izquierdo, que se perfila para ser titular en el Mundial 2026, no pudo evitar la pérdida de categoría en la última jornada y ahora jugará en la “B” de España

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

Greeicy, Paula Pera, Fito Páez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Junior eliminó a Independiente Santa Fe en penales y jugará la final de la Liga BetPlay ante Nacional

Junior eliminó a Independiente Santa Fe en penales y jugará la final de la Liga BetPlay ante Nacional

Atlético Nacional es el primer finalista de la Liga BetPlay: superó al Tolima por 3-1 en Medellín

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga