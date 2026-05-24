Entre lágrimas y ovación: la despedida de David Ospina con Atlético Nacional rumbo al Mundial 2026

El arquero compartió un emotivo momento con su hijo en el terreno de juego tras su despedida con Atlético Nacional, en medio del reconocimiento del plantel y la afición. - crédito @nacionaloficial/X

La despedida de David Ospina con Atlético Nacional se produjo tras el partido frente a Deportes Tolima, disputado en el Estadio Atanasio Girardot, en el que el conjunto antioqueño ganó 3-1 y aseguró su clasificación a la final de la Liga BetPlay I 2026.

El arquero de 37 años se despidió de la afición y de sus compañeros al término del compromiso, debido a su incorporación inmediata a la concentración de la Selección Colombia, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

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Tras el pitazo final, el partido dio paso a la despedida de David Ospina, quien fue rodeado por sus compañeros en el terreno de juego. El arquero se abrazó con jugadores como Matheus Uribe, Edwin Cardona y Jorman Campuzano, en medio del reconocimiento por la clasificación a la final.

En ese momento, Ospina se mostró visiblemente emocionado, mientras la hinchada lo despidió con una fuerte ovación desde las tribunas del Atanasio Girardot.

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Minutos después, su hijo ingresó al campo para abrazarlo, mientras su familia observaba desde la tribuna. Este hecho hizo parte de la despedida del arquero del entorno del club en esta etapa.

David Ospina se emociona junto a su hijo en el terreno de juego tras su despedida con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. - crédito @nacionaloficial/X

Como reconocimiento del plantel, los jugadores de Atlético Nacional realizaron el homenaje habitual y lo levantaron en hombros en el centro del campo, mientras los asistentes continuaban los aplausos.

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“No es un secreto lo de David Ospina”: el mensaje desde el vestuario

Tras el partido, el mediocampista Jorman Campuzano se refirió al momento vivido con el arquero: “No es un secreto lo de David Ospina porque ya nos comunicó que da un paso al costado y todos sabemos lo que significa. Para mí, es un padre. Lo vine a disfrutar en el día a día y es tremendo”, menciono Noticias Caracol.

El jugador también agregó que la situación fue difícil para el grupo: “Él significa todo y que se vaya es un golpe duro”.

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Los aficionados despidieron al arquero con cánticos y aplausos en el Atanasio Girardot, tras su último partido con el equipo verdolaga. - crédito @Yulianasuaza84/X

Balance de su etapa en Atlético Nacional

De acuerdo con El Tiempo, David Ospina cerró su ciclo en Atlético Nacional con un registro de 185 partidos oficiales en sus dos etapas en el club (2006-2008 y 2024-2026), en las que conquistó ocho títulos, cifra que podría aumentar a nueve si el equipo logra el campeonato de la actual Liga BetPlay.

Durante el semestre, el arquero fue una de las piezas más constantes del equipo y participó en partidos clave del camino a la final.

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La afición coreó su nombre al final del encuentro, en reconocimiento a su trayectoria con la camiseta verdolaga, especialmente tras su regreso al club para esta última etapa.

Al término del partido, el jugador confirmó que su contrato con Atlético Nacional finaliza en junio y que su ciclo en la institución ha terminado.

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Las declaraciones de David Ospina

De acuerdo con RCN, al término del compromiso, David Ospina confirmó el cierre de su ciclo con Atlético Nacional: “Sí, se cierra el ciclo con Atlético Nacional. El contrato termina en junio y aprovecho el momento”.

Sobre su futuro deportivo, el arquero agregó: “Esperar qué opciones puedan existir en el mercado de verano y ahí tomaremos la decisión. El tema del retiro todavía no. Queremos disfrutar lo que viene, miraremos las opciones que se presenten y ahí tomaremos la decisión que sea la mejor para mí y mi familia”, recogió el medio.

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En relación con la Selección Colombia y el Mundial, también afirmó: “Sabemos del reto que tenemos por delante. Las ganas de hacer las cosas bien, será una Copa del Mundo muy difícil, pero contamos con una gran selección y cuerpo técnico”.

David Ospina se incorpora a la Selección Colombia para iniciar la preparación rumbo al Mundial 2026, como parte de la concentración del combinado nacional. - crédito EFE/Federación Colombiana Fútbol

Ausencia en la final de la Liga BetPlay

La clasificación a la final dejó al equipo con una baja importante ya que David Ospina no podrá disputar la serie definitiva del campeonato.

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El arquero deberá incorporarse de manera inmediata a la concentración de la Selección Colombia, lo que lo deja fuera de los partidos programados para el 2 y 8 de junio.

La FIFA estableció el 25 de mayo como fecha límite para la concentración de los jugadores con sus selecciones nacionales, en el marco de la preparación para el Mundial 2026, que iniciará el 17 de junio.

Ospina fue convocado para disputar su tercera Copa del Mundo, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Futuro profesional tras el Mundial

El futuro de David Ospina después del Mundial 2026 no está definido. El arquero señaló que no ha tomado una decisión sobre su continuidad en el fútbol profesional y que analizará opciones una vez finalice el torneo internacional.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su retiro ni sobre un nuevo club. En versiones de prensa se ha mencionado un posible interés de equipos como Nacional de Montevideo, aunque no hay información confirmada.

Contexto de la final de la Liga BetPlay

La final de la Liga BetPlay I 2026 se disputará en las primeras semanas de junio. Atlético Nacional espera conocer a su rival tras la definición de la otra llave semifinal.

El equipo afrontará la serie decisiva sin su arquero titular, quien fue una de las figuras del semestre y referente del grupo durante el torneo.