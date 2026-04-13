Falleció el papá de René Higuita y se conoció el motivo por el cual el legendario portero de la selección Colombia no usaba su apellido

René Higuitá lamentó la muerte de su padre con un mensaje en sus redes sociales sobre el perdón - crédito @renehiguita/Instagram

El exarquero colombiano René Higuita comunicó el 13 de abril de 2026 el fallecimiento de su padre, Jorge Zapata, acompañado por un emotivo mensaje en donde la exfigura de la selección Colombia asegura que perdonó a su padre, pues detrás de su relación hay una historia familiar poco conocida.

El adiós al progenitor del histórico futbolista también trajo a la luz la razón legal y biográfica detrás del apellido que identificó a Higuita durante toda su trayectoria profesional. René nunca llevó el apellido paterno debido a que, al momento de su nacimiento, Jorge Zapata no realizó el registro legal correspondiente.

En Colombia, la legislación dicta que cuando el padre no reconoce oficialmente al hijo, el menor es inscrito con el apellido materno. Así, María Dioselina Higuita, madre del exportero, asumió la crianza y su apellido sirvió de identificación para quien posteriormente sería una de las figuras más singulares del fútbol internacional.

Este fue el mensaje con el que René Higuita despidió a su padre

Post de René Higuitá donde informa la muerte de su padre - crédito Instagram

“Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón. Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores. Y ahí entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor.Hoy se va mi padre, pero no se va la lección. Se queda conmigo y con todos los que necesiten escuchar esto:sí se puede perdonar… incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar… incluso cuando parecía imposible.Porque al final, el perdón no es un regalo para quien se va…es libertad para quien se queda” dice el mensaje del post.

La familia y los negocios de René Higuita

El exguardameta se alejó de las canchas para incursionar en la cocina de MasterChef - crédito @higuitarene1/Instagram

Con 58 años, el exportero colombiano René Higuita sorprendió al público al pausar temporalmente su carrera como entrenador de arqueros para integrar el elenco de MasterChef Celebrity en 2026. Más allá de sus logros deportivos con la selección Colombia y Atlético Nacional, el antioqueño ha consolidado una vida familiar estable y diversificada sus proyectos profesionales.

En el ámbito personal, destaca la relación de más de tres décadas con Magnolia Echeverri, una unión que Higuita formalizó en matrimonio en 2023, recurso que constituyó un hito luego de años de convivencia.

El anuncio de la boda, aceptada por Echeverri y celebrada meses después, acaparó la atención de sus seguidores. Higuita ha manifestado en diversas entrevistas su afecto perdurable por su pareja y relató que mantiene la costumbre de obsequiarle perfumes tras cada viaje por compromisos futbolísticos, gesto que se ha vuelto tradición en el hogar. “Esta es como una cuarta parte de todas las lociones que le he traído, y si no hay una flor, y si no, entonces hay un beso. Yo soy feliz con lo que le gusta a doña Magnolia”, dijo Higuita a La Red.

Higuita se casó con Magnolia Echeverri en 2023 - crédito @higuitarene1/Instagram

El núcleo familiar del exguardameta incluye tres hijos. Su primogénita, Cindy Carolina Higuita, hija de una relación anterior, mantiene un perfil bajo y reside en el extranjero. De su unión con Echeverri nacieron Andrés Higuita y Pamela Higuita. Andrés, arquitecto e interiorista, comparte con su padre la pasión por Atlético Nacional y exhibe regularmente en redes su presencia en el estadio Atanasio Girardot durante partidos. Pamela, por su parte, está dedicada al modelaje y a la generación de contenido digital, y es la integrante más visible en plataformas sociales, con más de 50.000 seguidores en Instagram.

Instalado en Guarne (Antioquia) desde su regreso al país tras años de trabajo en Arabia Saudí, Higuita reside en una finca cercana a la sede deportiva de Nacional, el club del que es preparador de arqueros. Su vivienda, de dos niveles, alberga un museo privado con camisetas intercambiadas a lo largo de su carrera y piezas entregadas por destacados futbolistas internacionales.

Paralelamente a su labor en el club, Higuita ha incursionado en el sector ganadero junto a su esposa e hijos. El emprendimiento más reciente y visible es Higuita Store, una marca de ropa administrada por su hijo Andrés René, cuya imagen central es un escorpión, símbolo asociado al célebre movimiento del exguardameta.