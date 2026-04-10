El técnico Ángelo Marsiglia puso la vara alta a la selección Colombia femenina: este es su objetivo en la Liga de Naciones

La Selección Colombia femenina le apunta a clasificar de manera directa a la Copa del Mundo de la FIFA 2027 en Brasil - crédito FCF

La selección Colombia femenina regresa a la competencia después de un mes, luego de jugar la She Believes Cup en Estados Unidos, ahora para retomar la Liga de Naciones de la Conmebol, la primera edición del certamen que es clasificatorio para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El técnico Ángelo Marsiglia reveló el objetivo del combinado nacional en los próximos encuentros, pues se verá con Venezuela, Chile y Argentina en abril, todos ellos son rivales directos y pueden complicar a la Tricolor en su sueño de llegar al certamen de la FIFA.

Cabe recordar que el combinado nacional es cuarto con siete unidades, producto de dos victorias y un empate en cuatro jornadas, una de ellas fue de descanso, ocupando parcialmente posición para el Torneo de Repechaje, pero las cafeteras apuntan a lo más alto para demostrar que siguen siendo potencia en Sudamérica.

La meta de Colombia en la Liga de Naciones

El combinado Tricolor tiene claro que no puede ceder puntos en estos tres compromisos, pues está en zona de repesca y la idea es regresar a las posiciones de clasificación directa, que son para el líder y segunda casilla, y para eso debe conseguir el triunfo en estos duelos.

“Son tres fechas y tres partidos contra rivales directos en el objetivo macro que es conseguir la clasificación al Mundial; Venezuela, que es el primero, viene en un alza importante desde la Copa América pasada del 2022, era una de las favoritas a clasificar y no se le dio y ahora en este proceso viene con otro técnico que le ha impreso esa evolución táctica en la parte defensiva y ofensiva”, dijo Ángelo Marsiglia, citado por El País.

Ángelo Marsiglia aspira a ganar los tres partidos de abril para clasificar a la selección Colombia femenina al mundial de Brasil 2027 - crédito FCF

El entrenador destacó el trabajo de la Vinotinto, líder de la Liga de Naciones con ocho puntos y una plantilla que viene creciendo con el paso de los años, pero dejó claro que las cafeteras le apuntan a los nueve puntos para que, en caso de darse otros resultados, obtener el tiquete a la Copa del Mundo.

“Es un gran rival, pero Colombia tiene una idea muy clara, que es ganar los tres partidos, clasificar en la primera o segunda posición para el Mundial, que es lo que queremos y a eso venimos a esta triple fecha”, afirmó el timonel de la selección femenina.

La selección Colombia femenina practicó en el estadio de Palmaseca para la Liga de Naciones de la Conmebol - crédito FCF

“Queremos que sean protagonistas”

De otro lado, Marsiglia habló de sus dirigidas y una de ellas fue Linda Caicedo: “Queremos que constantemente esté con la pelota. Sabemos que le gusta mucho y por eso le hemos dado esas características defensivas que tiene el fútbol mundial, donde no solo es atacar, sino defender. Ella es una de nuestras primeras defensoras junto con la delantera y la otra carrilera, pero queremos que esté en contacto con el balón con las más ofensivas, como Leicy Santos, Maithé López o Valerin Loboa”.

“Ha mejorado mucho en la finalización, apenas tiene 21 años, todavía le falta muchas cosas por mejorar, pero es una “crack” para nosotros. Es la jugadora, junto con Leicy, que son diferentes y queremos que sean protagonistas, por lo que tenemos que generar un esquema, no para ella, pero donde sobresalga”, añadió.

Linda Caicedo es la jugadora más importante, que viene de marcar doblete contra FC Barcelona en la Champions League Femenina - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Sobre Mayra Ramírez, delantera que sufrió una lesión en Chelsea y es baja de la Tricolor, el entrenador aseguró que “es una jugadora importante para nosotros; lamentablemente, está pasando por una situación difícil donde no es fácil recuperarse de una lesión y volver a recaer, por eso la acompañamos en este momento y que pueda tener una recuperación pronto”.

Finalmente, Ángelo Marsiglia destacó el aporte de Maithé López y Valerin Loboa en el combinado nacional: “Es extraordinario porque, apenas con 18 y 19 años, vienen con ese espíritu amateur donde quieren correrlo todo y hay que decirles que en ciertas jugadas no hay que correr tanto y hay que pensar un poquito más. Para mejorar su potencial, hemos trabajado mucho la finalización desde la She Believes Cup y en estos entrenamientos que hemos tenido”.