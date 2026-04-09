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Martín Arzuaga pidió a Teófilo Gutiérrez para la selección Colombia tras su gol con Junior en la Libertadores: “Está corriendo más que James”

El delantero llegó a seis goles en la Copa Libertadores con la camiseta del Tiburón y a 103 en todas las competencias con el cuadro de Barranquilla

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Teófilo Gutiérrez abrió el marcador para Junior en el debut ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 - crédito @JuniorClubSA/X
Teófilo Gutiérrez abrió el marcador para Junior en el debut ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 - crédito @JuniorClubSA/X

El exfutbolista Martín Arzuaga solicitó que Teófilo Gutiérrez reciba una nueva oportunidad en la Selección Colombia tras el empate 1-1 entre Junior y Palmeiras de Brasil, partido correspondiente a la Copa Libertadores, disputado el 9 de abril de 2026 en Cartagena y en donde el delantero próximo a cumplir 40 años marcó el gol del Tiburón

Durante la transmisión del programa F90 de ESPN, Arzuaga subrayó que Gutiérrez, que marcó de penal a los 10 minutos para el conjunto barranquillero, se encuentra “100%, en óptimas condiciones” y afirmó que “por lo menos está corriendo más que James“, en alusión al rendimiento de James Rodríguez

El panelista agregó que la experiencia y capacidad del delantero podrían aportar al grupo nacional y respaldó su pedido señalando que “es un jugador que le hace bien a un camerino porque ha ganado en todas las ligas en que ha participado”.

El “Torito” en su perfil de X amplió su opinión sobre una eventual convocatoria de uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Junior: “Lo que está jugando @teogol_ es de Locos, hasta el momento @JuniorClubSA hace un partido en donde ha manejado los tiempos de defensa y ataque, ¿será que Teo también está viendo la oportunidad de ir al MUNDIAL?“.

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