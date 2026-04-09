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Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Las dos mejores selecciones en la tabla clasificarán a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027 y las dos siguientes irán al repechaje intercontinental

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La selección Colombia entrenó en el estadio del Deportivo Cali en su penúltima sesión de entrenamiento - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia entrenó en el estadio del Deportivo Cali en su penúltima sesión de entrenamiento - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección femenina de fútbol de Colombia se encuentra ante una oportunidad decisiva este viernes 10 de abril de 2026, cuando se enfrente a Venezuela en el estadio Pascual Guerrero de Cali por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, un certamen que otorga dos boletos directos al Mundial de 2027 en Brasil.

Un triunfo no solo le permitiría a la tricolor superar a su rival y alcanzar el liderato en la tabla de posiciones, junto con otra serie de resultados que comprometen a Argentina y Chile, sino que consolidaría sus posibilidades de clasificación directa al máximo torneo internacional.

La diferencia actual entre Colombia y Venezuela es de apenas un punto, con la vinotinto liderando la tabla con ocho unidades. Una victoria del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia elevaría a Colombia a 10 puntos. Adicionalmente, si Chile y Argentina empatan en Valparaíso en esa misma jornada, ambas quedarían con ocho puntos, favoreciendo a la Tricolor.

Afiche del partido de la selección Colombia vs. Venezuela - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Venezuela - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido entre Colombia y Venezuela está programado para el viernes 10 de abril de 2026, a las 8:00 p. m. (hora de Colombia). El encuentro será transmitido en vivo por Gol Caracol, RCN Fútbol, APP RCN y Ditu.

Colombia y Venezuela han sostenido diecinueve enfrentamientos en partidos oficiales y amistosos —incluyendo Copa América, Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y ODESUR— en los cuales la tricolor suma 15 victorias, tres empates y solo una derrota frente a la vinotinto.

Además del atractivo deportivo, la organización ha dispuesto entradas para la hinchada a precios que varían entre 40.000 y 90.000 pesos por partido, con paquetes para los dos encuentros en Cali —frente a Venezuela y Chile— por valores entre 56.000 y 126.000 pesos, disponibles en Tuboleta.com.

Estas son las convocadas a la selección Colombia para la triple fecha de la Liga Femenina de Naciones

Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Las jugadoras convocadas por Marsiglia para esta triple jornada han sido, en su mayoría, habituales en los últimos procesos. Futbolistas como Leicy Santos, Gabriela Rodríguez y Daniela Montoya buscarán construir el juego ofensivo, mientras que en la delantera destacan nombres como Linda Caicedo, Gisela Robledo, Wendy Bonilla y Manuela Pavi. Estas son las jugadoras convocadas:

  • Ana María Guzmán– Palmeiras (Brasil)
  • Carolina Arias – América de Cali (Colombia)
  • Catalna Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (Francia)
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Daniela Caracas– R.C.D. Espanyol (España)
  • Daniela Montoya – Gremio (Brasil)
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Gisela Robledo– Corinthians (Brasil)
  • Greicy Landazury – Palmeiras (Brasil)
  • Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (México)
  • Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (Estados Unidos)
  • Katherine Tapia– Palmeiras (Brasil)
  • Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)
  • Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Brasil)
  • Linda Caicedo– Real Madrid (España)
  • Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)
  • Manuela Pavi – Toluca F.C. (México)
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (México)
  • Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (Francia)
  • Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos)
  • Wendy Bonilla – Pumas (México)
  • Maithe López  – Vancouver Rise F.C. (Estados Unidos)

Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Linda Caicedo es la jugadora más importante, que viene de marcar doblete contra FC Barcelona en la Champions League Femenina - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Linda Caicedo es la jugadora más importante, que viene de marcar doblete contra FC Barcelona en la Champions League Femenina - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Colombia afrontará otros dos partidos en la Liga de Naciones Femenina: después del choque contra Venezuela el 10 de abril, recibirá a Chile el 14 del mismo mes en Cali y, cuatro días más tarde, enfrentará a Argentina en Lanús, en los encuentros válidos por la sexta y séptima fecha.

Así va la tabla de posiciones antes de los partidos de la fecha 5:

  1. Venezuela: 8 puntos / +7 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  2. Argentina: 7 puntos / +10 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  3. Chile: 7 puntos / +4 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  4. Colombia: 7 puntos / +4 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  5. Ecuador: 5 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  6. Paraguay: 3 puntos / -3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  7. Perú: 3 puntos / -7 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  8. Uruguay: 2 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  9. Bolivia: 1 puntos / -17 diferencia de gol / 4 partidos jugados.

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