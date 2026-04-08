Esto dijo Linda Caicedo sobre Cali como sede de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Linda Caicedo es una de las jugadoras que quiere ser figura con la selección Colombia femenina en la triple jornada de la Liga de Naciones Conmebol - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

Linda Caicedo es una de las jugadoras llamadas a brillar en los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Conmebol con la selección Colombia femenina, luego de su presentación en la She Believes Cup, el torneo amistoso en Estados Unidos, donde el equipo ganó uno de sus tres partidos.

La atacante se refirió al regreso de la Tricolor a Cali, ciudad en la que ha disputado buena parte de sus encuentros recientes. Sin embargo, el certamen de 2025 no comenzó allí, ya que el estadio no estaba disponible en octubre, por lo que el debut se realizó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Por su parte, el combinado nacional espera una buena asistencia de público para enfrentar a Venezuela y Chile en la quinta y sexta jornadas de la Liga de Naciones, ambos compromisos programados en la capital vallecaucana, con boletería de precios accesibles y el objetivo de llenar las graderías.

El regreso de la selección Colombia femenina a Cali

El equipo nacional busca consolidarse como local. Colombia actualmente ocupa el cuarto lugar con siete puntos en tres partidos y una jornada de descanso, lo que la sitúa en uno de los dos cupos para el Torneo de Repechaje y muy cerca de los puestos de clasificación directa al Mundial Femenino.

Linda Caicedo resaltó que Cali representa una sede favorable para la selección Colombia femenina y mencionó: “Siempre que venimos, llenamos”, en referencia a torneos previos como la Copa América 2022 y amistosos disputados en la ciudad.

Linda Caicedo destacó al público en Cali durante los partidos de la selección Colombia femenina - crédito Steve Roberts/Imagn Images

“Siento que es nuestra casa, así que el viernes tenemos un lindo desafío para seguir haciendo las cosas bien y de cara a nuestra clasificación al mundial”, aseguró la atacante del Real Madrid, citada por Deportes RCN. Caicedo recordó también que salió campeona de la Liga Femenina con América y Deportivo Cali.

Linda remarcó la importancia del apoyo de los hinchas para vencer a Venezuela. El equipo venezolano lidera la Liga de Naciones con ocho puntos, uno más que la Tricolor, y históricamente ha sido un rival complicado para Colombia, por lo que solicitó un estadio lleno para el encuentro del 10 de abril.

El estadio Pascual Guerrero ha sido sede de distintos certámenes internacionales femeninos en los últimos años - crédito Conmebol

Para la delantera, “el crecimiento del fútbol femenino va mejorando. Venezuela, un rival difícil, no nos la va a poner fácil, así que vamos con nuestro juego, actitud y aprovechando este puntito más de jugar en casa”.

“Todas se conectan en sí”

Otra jugadora satisfecha por volver a jugar en Cali es Luisa Agudelo, campeona dos veces con las azucareras en 2024 y 2025, y quien también alcanzó los cuartos de final en el Mundial Femenino Sub-20 de 2024 en este escenario, donde el equipo cayó ante Países Bajos.

La portera habló sobre su integración al combinado nacional: “Acoplándome, trabajando fuerte, siempre es duro llegar. Se trata de ganarse el puesto, la titularidad. Se empezó el proceso y ahora este paso tan grande, siempre es importante y bueno venir a aportar acá”.

Luisa Agudelo trabaja para ganarse el puesto de titular en la selección Colombia femenina de mayores - crédito Conmebol

Agudelo añadió que “más que un grupo, somos una familia, todas se conectan en sí, muy feliz de volver”, destacando su relación tanto con sus compañeras como con las arqueras Katherine Tapia y Catalina Pérez.

La guardameta del San Diego Waves se refirió también a la triple fecha de abril: “Creo que es una de las jornadas más específicas. Todos los rivales son difíciles, todos tienen la posibilidad de estar punteando. Colombia viene con la certeza, la fe. Sabemos que las expectativas son altas, hacer respetar nuestra casa y tratar de hacer todo bien”.