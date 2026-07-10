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Peajes con De La Espriella: Elsa Noguera anticipa qué cambios habrá desde el 7 de agosto

La ministra de Transporte designada advirtió que las reducciones tarifarias dependerán de estudios técnicos y jurídicos para evitar desfinanciar las vías

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Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, pretendía introducir una especie foránea al lago de Puerto Colombia
Elsa Noguera, ministra de Transporte designada

El próximo Gobierno de Abelardo De La Espriella revisará las tarifas diferenciales de los peajes, pero no aplicará reducciones sin analizar previamente su impacto sobre la financiación, el mantenimiento y la ejecución de las obras viales. Así lo anticipó Elsa Noguera, ministra de Transporte designada, al explicar algunas de las prioridades que tendrá desde el 7 de agosto.

Noguera aseguró que las decisiones relacionadas con los peajes deberán contar con sustento técnico y jurídico. Su pronunciamiento se produjo después de que el Ministerio de Transporte saliente adoptara tarifas diferenciales en algunos corredores del país, entre ellos la Autopista del Café.

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Desde ya anunciamos que no se tomarán decisiones populistas que se disfracen de sociales. Bajar un peaje de 12.000 pesos a 800 pesos es claramente dejar desfinanciada la infraestructura de mantenimiento”, afirmó la futura ministra en entrevista con Red+ Noticias.

La actualización de tarifas de peajes en Colombia desde el 16 de enero afecta a 15 estaciones administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) - crédito Colprensa
Tarifas peajes - Peajes Colombia - crédito Colprensa

La funcionaria designada sostuvo que cualquier disminución deberá evaluar los efectos sobre las concesiones y los recursos necesarios para conservar las carreteras. También deberá determinarse si el cambio puede generar reclamaciones o demandas contra el Estado.

Reducciones dependerán de estudios técnicos

El planteamiento de Noguera no descarta completamente la posibilidad de modificar las tarifas. Sin embargo, establece que cada decisión deberá estar respaldada por un análisis que permita conocer su viabilidad financiera, contractual y jurídica.

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La próxima ministra señaló que reducir el precio de un peaje sin establecer cómo se compensarán los recursos podría afectar el mantenimiento de la infraestructura. Por esa razón, el Gobierno entrante revisará las medidas adoptadas y los compromisos existentes en cada proyecto.

Las tarifas diferenciales generalmente buscan beneficiar a determinados usuarios o comunidades que utilizan con frecuencia una carretera. No obstante, según la postura expresada por Noguera, esos alivios deberán diseñarse sin comprometer el dinero requerido para operar, conservar o terminar las vías.

El nuevo Ministerio de Transporte también deberá revisar los contratos relacionados con los peajes y las condiciones bajo las cuales se financiaron las obras. El propósito será evitar decisiones que puedan detener proyectos o producir controversias jurídicas.

La futura funcionaria no detalló cuáles tarifas serán revisadas primero ni anunció un cronograma para tomar decisiones. Su mensaje se concentró en aclarar que no habrá reducciones automáticas y que cada caso será estudiado antes de modificar los valores vigentes.

Antes de asumir este nuevo reto, Noguera fue gobernadora del Atlántico durante el periodo 2020-2023-crédito @elsanoguera/Instagram
Antes de asumir este nuevo reto, Noguera fue gobernadora del Atlántico durante el periodo 2020-2023-crédito @elsanoguera/Instagram

Gobierno creará una gerencia especial de proyectos

Además de la revisión de peajes, Noguera anunció que desde el 7 de agosto se instalará una gerencia especial para hacer seguimiento semanal a las obras que están en ejecución y a los proyectos que se encuentran en etapa de estructuración.

Desde el 7 de agosto instalaremos una gerencia especial de proyectos para hacerle seguimiento semanal a todas las obras que hoy se encuentran en ejecución, así como proyectos en estructuración”, explicó.

La gerencia tendrá como tarea identificar los obstáculos que retrasan las obras y establecer las acciones necesarias para culminarlas. El seguimiento incluirá tanto los proyectos que ya están en construcción como aquellos que todavía avanzan en estudios, permisos o preparación contractual.

Noguera también se refirió a la relación que mantendrá el nuevo Gobierno con los transportadores. Aseguró que habrá canales abiertos de comunicación para escuchar sus planteamientos, pero advirtió que no se permitirán bloqueos ni paros que afecten la movilidad.

La ministra designada sostuvo, además, que el sector transporte deberá contribuir al fortalecimiento de la economía mediante nuevas inversiones y la terminación de infraestructura pendiente.

Elsa Noguera fue alcaldesa de Barranquilla, ministra de Vivienda durante el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos y gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2024. De La Espriella la escogió para dirigir la cartera de Transporte a partir del inicio de su administración.

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