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De La Espriella convoca en Barranquilla su primer ‘consejo de ministros’ antes de posesionarse

El presidente electo reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas. REUTERS/Charlie Cordero
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas. REUTERS/Charlie Cordero

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, convocó para este viernes en Barranquilla su primer consejo de ministros, pese a que todavía no se ha posesionado como jefe de Estado. El encuentro reunirá a los 11 integrantes del gabinete designados hasta ahora y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

La cita funcionará como una cumbre del Gobierno entrante y tendrá como propósito revisar los principales retos que enfrentará la nueva administración antes de asumir el poder. De La Espriella ha insistido en que su equipo debe comenzar a trabajar desde antes de la posesión bajo la idea de que “no hay tiempo que perder”.

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La reunión también busca enviar un mensaje contra el centralismo. El presidente electo ha sido crítico de la concentración de decisiones en Bogotá y eligió Barranquilla como sede de este primer encuentro formal con sus ministros.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas. REUTERS/Sergio Acero
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas. REUTERS/Sergio Acero

De acuerdo con El Tiempo, uno de los asuntos centrales será la ausencia de un proceso directo de empalme con el Gobierno saliente. El equipo de De La Espriella ha señalado que esta situación obliga a cada ministro designado a recopilar información mediante otros mecanismos y a preparar sus carteras sin contar con las reuniones tradicionales de transición.

Gabinete evaluará retos antes de la posesión

Durante el consejo se espera que el mandatario electo asigne nuevas tareas a sus funcionarios y revise los avances alcanzados hasta ahora. La intención es que cada uno llegue al inicio del nuevo Gobierno con un diagnóstico de su sector y con prioridades definidas.

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Uno de los ministros que ya recibió encargos es el titular designado de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora. De La Espriella le ha pedido avanzar en asuntos relacionados con la seguridad del país, uno de los ejes principales de su campaña presidencial.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que el proyecto comenzó a organizarse varios meses antes de la elección y defendió la preparación anticipada del equipo.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas. REUTERS/Charlie Cordero
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas. REUTERS/Charlie Cordero

Como ustedes han podido ver, este es un gobierno que empezó a trabajar antes de posesionarse, que comenzó a recopilar información para el empalme seis meses antes. Es un proyecto de gobierno muy serio”, afirmó Lara.

El funcionario designado agregó que la nueva administración busca actuar “de manera muy profesional, sin caos y sin desorden”. Su declaración refleja el mensaje que el equipo entrante pretende proyectar durante las semanas previas a la posesión.

De La Espriella ha nombrado a 11 ministros

Hasta la noche del jueves, De La Espriella había anunciado a 11 de los 18 integrantes que conformarán su gabinete. Rodrigo Lara Restrepo fue designado ministro del Interior, mientras que Omar Bula Escobar estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Miguel Gómez Martínez asumirá Hacienda y Crédito Público; Iván Alfonso Cancino González estará en Justicia y del Derecho; y Jorge Eduardo Mora López encabezará el Ministerio de Defensa Nacional.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas. REUTERS/Charlie Cordero
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunirá a los 11 miembros del gabinete designados y al vicepresidente José Manuel Restrepo para revisar retos y asignar nuevas tareas. REUTERS/Charlie Cordero

En Comercio, Industria y Turismo fue designado Mauricio Gómez Amín. La cartera de Educación quedará en manos de Viviane Aleyda Morales Hoyos, mientras que Fabio Alberto Arjona Hincapié estará al frente de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Jaime Andrés Beltrán Martínez fue escogido para Vivienda, Ciudad y Territorio. Elsa Margarita Noguera De La Espriella será la ministra de Transporte y Juliana Gutiérrez Zuluaga asumirá el Ministerio del Deporte.

Todavía quedan siete ministerios por definir. La reunión en Barranquilla permitirá articular a los funcionarios ya anunciados mientras continúa la conformación completa del equipo que acompañará al presidente electo.

El primer consejo de ministros se realizará cuando falta menos de un mes para la posesión. Además de revisar desafíos y distribuir responsabilidades, el encuentro marcará el inicio de una coordinación más formal entre las personas que ya fueron elegidas para dirigir las principales áreas del Gobierno.

La cumbre también consolidará a Barranquilla como uno de los escenarios políticos relevantes de la transición. De La Espriella pretende mostrar desde allí que su administración comenzó a organizarse antes de llegar a la Casa de Nariño y que sus ministros deberán asumir funciones con planes previamente preparados.

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