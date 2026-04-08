Tulio Gómez reconoció que la grandeza del América se debe a los Rodríguez Orejuela y el Cartel de Cali: “Nunca vamos a poder competir con ellos”

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y está en planes de desvincularse del club - crédito Colprensa

El América de Cali se enfrenta a un momento de revisión histórica y redefinición institucional, marcado por las declaraciones públicas de su máximo accionista, Tulio Gómez, que reconoció abiertamente el papel crucial de los hermanos Rodríguez Orejuela en el desarrollo y expansión del club.

A tan solo horas de disputar su primer partido en la Copa Sudamericana, esta mirada al pasado resurge como consecuencia de la necesidad actual de fortalecer la solidez financiera y deportiva bajo una administración distanciada del legado dejado por el llamado Cartel de Cali, como expuso el propio Gómez en diálogo con Zona Libre de Humo.

Tulio Gómez reveló que el América de Cali ya cuenta con un nuevo entrenador para el segundo semestre de 2024 - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Estas afirmaciones cobran relevancia cuando se observa la magnitud de la transformación ocurrida desde los años setentas, periodo en el que, según Gómez, el equipo era conocido por su falta de títulos: “Yo conocí al América en los años 70, cuando se decía que jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero el América es hoy grande por los Rodríguez y nosotros nunca vamos a competir con ellos”.

La presidenta del club, Marcela Gómez, acentuó este contraste durante la última asamblea, subrayando la urgencia de construir una nueva etapa basada en el presente y en la promoción comercial, lejos del pasado asociado al narcotráfico. Las implicaciones de estas posturas se entrelazan con rumores, aún no confirmados oficialmente, de una eventual venta de la institución.

El impacto de las inversiones de los Rodríguez Orejuela en el América de Cali

Tulio Gómez es el máximo accionista del América y Marcela Gómez asumió la presidencia tras su paso por el equipo femenino Escarlata - crédito Colprensa/América de Cali

Tulio Gómez dijo que “para nadie es un secreto que el América de Cali hoy es grande por los Rodríguez”, refiriéndose a las inversiones que los hermanos Rodríguez Orejuela realizaron durante décadas y que se tradujeron en títulos y notoriedad deportiva.

El accionista mayoritario recalcó que las condiciones económicas y el entorno futbolístico de aquella época distan mucho del contexto actual, e hizo un llamado a no comparar gestiones: “Nosotros nunca vamos a competir con ellos. Los hinchas americanos, siempre le agradecemos a los Rodríguez que dejaron al equipo muy alto, pero competir con ellos no”.

El directivo también aclaró que nunca mantuvo contacto directo con los antiguos propietarios, pero manifestó públicamente su agradecimiento hacia ellos por lo que significaron en la consolidación del club.

La dirigente Marcela Gómez, por su parte, consideró necesario dejar este pasado como referencia y orientar el crecimiento del América hacia modelos de sostenibilidad actualmente vigentes, focalizados en la venta de boletería, artículos oficiales y patrocinio. Durante la más reciente asamblea, Gómez precisó que “cada vez que hacemos 2x1 o 3x1, se venden 2.000 boletas y entran 20.000 personas al estadio”, ejemplificando el esfuerzo de la administración por incrementar la asistencia y atraer nuevos recursos.

Así va América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Yeison Guzmán llegó al América de Cali en enero de 2026, a préstamo hasta diciembre y con opción de compra - crédito Colprensa

Atlético Nacional: 34 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Deportivo Pasto: 28 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Deportes Tolima: 27 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Once Caldas: 25 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Junior: 25 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +1). América de Cali: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Deportivo Cali: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Águilas Doradas: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1). Internacional de Bogotá: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Millonarios: 21 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Llaneros: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Bucaramanga: 19 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Santa Fe: 19 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1). Independiente Medellín: 17 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Fortaleza: 16 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Cúcuta: 15 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Alianza: 15 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -12). Jaguares de Córdoba: 16 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -14). Chicó: 11 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -10). Pereira: 6 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -15).