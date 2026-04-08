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Exjugador del Deportivo Pereira y del Real Cartagena fue arrestado en Quito: manejaba un carro vinculado con un intento de atraco

El exjugador de la selección de Ecuador, Cristian Lara, fue arrestado en Quito acusado de conducir el vehículo utilizado en un intento de asalto, generando conmoción en el fútbol nacional y poniendo en duda su futuro legal

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El exjugador ecuatoriano Christian Lara tuvo un paso por el Deportivo Pereira y Real Cartagena-crédito Colprensa
El exjugador ecuatoriano Christian Lara tuvo un paso por el Deportivo Pereira y Real Cartagena-crédito Colprensa

El 7 de abril de 2026, el exjugador de la selección de Ecuador, Deportivo Pereira y Real Cartagena Christian Lara fue detenido por una presunta participación en un intento de robo

El exfutbolista Christian Lara, recordado por su desempeño con Ecuador en la Copa Mundial de 2006, fue detenido este lunes en Quito bajo la acusación de haber estado involucrado en un presunto intento de robo en un local comercial en el sur de Quito

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Así fue el momento cuando el exmundlalista con la selección de Ecuador en Alemania 2006 en Quito-crédito @PaulLopezEc/X

Según el informe publicado por El Comercio de Ecuador, Lara el exjugador Deportivo Pereira y del Real Cartagena en Colombia— conducía el vehículo en el que se desplazaban los sujetos sospechosos de haber cometido el asalto.

De acuerdo con la información divulgada, en la cual se citó el informe policial de dicha ciudad, fueron en total seis personas las detenidas en el operativo para detener un robo.

“Seis sujetos armados irrumpieron en un local de tecnología ubicado en las calles Pedro Vicente Maldonado y Francisco Gómez. Gracias a una alerta ciudadana, patrulleros del Distrito Eloy Alfaro llegaron al sitio en el momento exacto del robo”, dijeron.

Explicaron que al momento de que llegó la policía a frustrar el ataque, los sospechosos dentro de los cuales se encontraba el exdelantero, se desató una persecución

“Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir en un vehículo negro y abrieron fuego contra los uniformados, lo que desató una persecución y el uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes. Pablo Lastra, jefe del distrito, confirmó que el procedimiento terminó sin heridos, logrando someter a cuatro de los implicados”, detallaron.

El exjugador ecuatoriano Christian Lara fue protagonista de un incidente violento tras ser acusado de participar en un robo en plena vía pública. La situación quedó registrada en un video que rápidamente se difundió en redes sociales, donde se observa el momento en que una multitud retiene y agrede al exfutbolista, quien permanece en el suelo rodeado por civiles enfurecidos.

“Las imágenes, grabadas con un teléfono celular en plena vía pública, muestran una escena caótica y de alta tensión. Un grupo numeroso de civiles rodea a Lara, quien ya se encuentra neutralizado en el suelo, mientras la multitud descarga su indignación con gritos y reclamos. En el video, de aproximadamente 40 segundos, se observa una agresión continua y descontrolada por parte de varios hombres, quienes golpean al exfutbolista con puños y patadas en la cabeza, el torso y las extremidades mientras este yace tendido sobre el pavimento intentando cubrirse”.

El vehículo donde viajaban los presuntos asaltantes era conducido por el exfutbolista

El momento de la detención de Christian Lara. (Visión Tv)
El momento de la detención de Christian Lara. (Visión Tv)

También determinó el mismo diario que Christian Lara era el conductor del vehículo en el cual los asaltantes iban a realizar el robo, y que el exatacante hasta el momento del asalto no registraba antecedentes penales:

“Según las investigaciones preliminares, Christian Lara, de 45 años, se encontraba esperando en el vehículo en el que pretendían escapar los asaltantes. A diferencia de sus acompañantes, el exfutbolista no registra antecedentes penales, aunque el sistema judicial refleja una causa abierta por presunta estafa en julio de 2025″, informaron.

Trayectoria de Lara en el fútbol internacional y colombiano

Christian Lara Ecuador
Christian Lara en el duelo entre Ecuador e Inglaterra en el Mundial de Alemania 2006-crédito Adrian Dennis/AFP

Christian Lara fue figura destacada en la generación dorada del fútbol ecuatoriano, participando en la Copa del Mundo de 2006. Su carrera lo llevó a integrar clubes reconocidos como Liga de Quito, Deportivo Pereira y Real Cartagena. En la actualidad, la noticia de su detención por un presunto delito común representa un giro drástico respecto a su imagen pública previa.

El enfrentamiento contra David Beckham en el encuentro Inglaterra-Ecuador durante el Mundial, enfatizando así el contraste entre su trayectoria deportiva y la situación judicial actual. En la Copa del Mundo de Alemania 2006, jugó 50 minutos en la fase del grupos. A continuación, estos son los detalles de los partidos en los cuales estuvo en la cita orbital:

  • 20 de junio de 2006 - Copa Mundial de la FIFA Alemania: 28 minutos en el Ecuador 0-3 Alemania
  • 25 de junio de 2006 - Octavos de final Copa Mundial de la FIFA Alemania: 22 minutos en el Inglaterra 1-0 Ecuador

En lo que se refiere a su paso por el fútbol colombiano, tuvo un paso por Deportivo Pereira en 2009 y en Real Cartagena en 2012.

En su primer paso por el fútbol colombiano, Lara llegó proveniente del Barcelona de Guayaquil para jugar con el Deportivo Pereira, y allí estuvo presente en 16 partidos, marcando 2 goles durante su paso por el “Grande Matecaña”:

  • 15 de marzo de 2009 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Pereira 4-2 Envigado
  • 12 de abril de 2009 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en Pereira 3-5 La Equidad

En su segundo paso por el fútbol colombiano, Lara llegó al Real Cartagena proveniente del Barasat E.M de la Liga Profesional de India, y con el cuadro “Heroíco” jugó 8 partidos, y solo estuvo en el campo de juego en los 90 minutos en dos ocasiones:

  • 29 de abril de 2012 - Liga BetPlay: 90 minutos en el Real Cartagena FC 2-2 Patriotas
  • 19 de mayo de 2012 - Liga BetPlay: 90 minutos en La Equidad 2-2 Real Cartagena

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