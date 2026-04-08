Desde todos los ángulos, sí fue el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich ante el Real Madrid

La destacada actuación de Luis Díaz fue determinante para que el Bayern Múnich superara como visitante 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026, en un resultado que impulsa al equipo alemán antes de la definición en casa.

El extremo colombiano, titular desde el inicio, anotó el primer gol del encuentro y se consolidó como pieza clave en la dinámica ofensiva de su equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desarrollo del partido estuvo marcado por la paridad y la intensidad desde el inicio. El primer tiempo ofreció oportunidades en ambos arcos: Kylian Mbappé y Vinicius Junior se aproximaron al gol para el Real Madrid, aunque encontraron respuesta en las intervenciones del portero Manuel Neuer, mientras que Serge Gnabry generó peligro para el Bayern Múnich e igualmente fue contenido por Andriy Lunin.

La acción decisiva llegó cuatro minutos antes del descanso, cuando Gnabry filtró un pase al área. Díaz, con una diagonal precisa, definió con calidad para abrir el marcador y colocar a los alemanes en ventaja.

Desde la grada visitante se grabó el gol con el que el colombiano abrió el marcador en la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League - crédito Redes sociales

Desde las tribunas los ultras del Bayern Múnich, que agotaron las entradas habilitadas para la hinchada visitante, grabaron los instantes previos al gol y mostró la felicidad de los hinchas del equipo alemán por la apertura del marcador ante un siempre difícil Real Madrid.

Otro de los videos grabados desde la tribuna del estadio Santiago Bernabeu muestra la desazón de los hinchas del Real Madrid, que veían complicado sacar un buen resultado ante el Bayern, que durante el primer tiempo y parte del segundo fue superior al cuadro blanco de España.

Desde el campo de juego, así se vivió la emoción de Díaz y los hinchas del Bayern Múnich en el primero de los dos goles ante el Real Madrid - crédito ESPN

Otra de las mejores tomas del gol de Luis Díaz fue captada por Espn, desde el terreno de juego, donde se detallan los movimientos del extremo colombiano y como con frialdad y clase define al palo de la mano izquierda de Andriy Lunin.

El propio Díaz, al término del partido, reconoció el valor del triunfo fuera de casa y la dificultad que representó superar al club español en su estadio: “Muy contentos por el resultado que se sacó, pero creo que nos vamos ese sinsabor capaz de poder haber marcado uno o dos goles más. Se hizo un gran partido, el Madrid sabíamos que era un rival muy difícil y que en casa es bastante difícil llevarse un buen resultado, pero feliz por poder ayudar al equipo, por marcar”.

El atacante colombiano dedicó su gol a su esposa que lo acompañó en el partido desde uno de los palcos del estadio Santiago Bernabeú - crédito Redes sociales

Además, subrayó la importancia de mantener la concentración en la eliminatoria: “Hay que seguir trabajando, hay que seguir con los pies sobre la tierra y que el próximo partido sea estupendo”.

Díaz ofreció su balance del encuentro tras el pitido final: “El Madrid creo que planteó un muy buen primer tiempo y los dos tuvimos chances, era un partido muy disputado, era tratar de mover la pelota de lado a lado y buscar el espacio. Con el gol recuperamos ahí, pudimos moverla más rápido, habíamos estudiado al Real Madrid, se dio y en el segundo tiempo nos sentimos más conformables en ese sentido, recuperamos más balón y pudimos hacer un poco más del juego que nos gusta”.

La diferencia establecida por el equipo dirigido por Vincent Kompany toma mayor peso al considerar el próximo partido: la vuelta se disputará el miércoles 15 de abril a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el Allianz Arena de Múnich. El marcador de la ida obliga al Real Madrid a buscar el triunfo fuera de casa para revertir la serie, en un contexto donde los bávaros cuentan con la ventaja de la localía.