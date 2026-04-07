Luis Díaz pegó primero y abrió el marcador en la Champions League ante Real Madrid

El estadio Santiago Bernabéu fue testigo de una nueva edición del partido que más veces se ha jugado en la historia de la UEFA Champions League. Por la ida de los cuartos de final, Real Madrid y Bayern Múnich se jugaron sus posibilidades de acercarse a sumar una nueva orejona a sus vitrinas en un duelo de presión máxima para ambos clubes.

El equipo alemán, dirigido por Vincent Kompany, apostó por una presión alta desde el inicio y generó las primeras aproximaciones sobre el arco defendido por Andriy Lunin. Dalot Upamecano tuvo una de las más claras al minuto 8, recibiendo un balón en la zona central, pero no pudo impactar el esférico de lleno

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Díaz, que jugó por primera vez en el Bernabeu, aportó desequilibrio y movilidad en el ataque visitante por momentos, sin ser el principal protagonista del cuadro bávaro. Eso no impidió que se desarrollara un duelo individual con Trent Alexander-Arnold, con el que coincidió en Liverpool, lo que dio un matiz especial al desarrollo del encuentro.

Ese lugar protagónico quedó para Harry Kane que, sin estar todavía en su mejor condición física, supo marcar diferencias aguantando el balón de espaldas y generando espacios para sus compañeros. De igual modo, las recuperaciones de Aleksandar Pavlovic, las apariciones de Michael Olise y algunas apariciones puntuales del arquero Manuel Neuer, se encargaron de darle una ventaja constante al Bayern Múnich en el trámite del partido.

El ritmo del partido se mantuvo elevado durante toda la primera parte, con ambos equipos alternando el dominio y generando llegadas de peligro.

Real Madrid respondió con orden defensivo y salidas rápidas. Kylian Mbappé asistió a Vinícius Júnior en una de las ocasiones más claras, pero el remate del brasileño salió desviado. Manuel Neuer se consolidó como una de las figuras del encuentro, interviniendo ante un mano a mano de Mbappé y asegurando disparos que no lograron inquietarlo en la primera mitad.

A los 35 minutos, Aurélien Tchouaméni fue amonestado y quedó suspendido para el partido de vuelta en Múnich, mientras Rudiger intentaba mantener el orden ante los reiterados ataques de la visita.

Sin embargo, al minuto 40 de partido, Díaz se encargó de romper la paridad en el marcador. El delantero colombiano conectó un balón en el área, luego de una combinación entre Harry Kane y Serge Gnabry. El francés filtró el balón para el colombiano entre los dos centrales, permitiendo al guajiro definir con la derecha de primera intención y dejando sin opción a Lunin, pese a intentar el achique.

El colombiano puso en ventaja al cuadro bávaro en la ida de los cuartos de final de la Champions League, disputada en el estadio Santiago Bernabeu - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Con esta anotación, Díaz sumó su primer gol ante el cuadro merengue, tras tres enfrentamientos ante ellos en la máxima competición europea.

Apenas iniciada la segunda parte, la visita amplió la ventaja con un gol de Kane, aprovechando una mala salida del Real Madrid en la que Pavlovic recuperó, cedió a Olise que fabricó los espacios con los que el inglés batió a Lunin.

El Bayern siguió arreciando mientras el Real Madrid intentó aprovechar alguna situación de contraataque. Vinicius estuvo cerca de aprovechar un error de Upamecano, quedando mano a mano con Neuer, pero el veterano guardameta achicó y uso su cuerpo para negarle el espacio de disparo y el balón se fue desviado de su portería. Más tarde, Mbappé puso a prueba a Neuer con un remate cruzado que el guardameta envió al tiro de esquina con una notable estirada.

Luis Díaz tuvo el segundo gol de su cuenta personal al minuto 64 con una jugada individual dentro del área, pero la defensa local despejó de manera desesperada. De a pocos, Real Madrid fue montándose en el partido y Mbappé finalmente descontó al minuto 74, pese a una nueva estirada de Neuer que resultó infructuosa, pues el balón atravesó totalmente la línea de gol.

El cuadro merengue siguió empujando en busca del empate, y Díaz se vio obligado a apoyar más en defensa, lo que derivó en que el colombiano fuese amonestado al minuto 76 por una entrada por detrás sobre Vinicius.

En desarrollo