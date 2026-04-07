O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Por el momento, el “Tigre” ha jugado 5 partidos en 173 minutos en todas las competencias, y por el momento anotó un gol.

El goleador samario es el principal protagonista en la convocatoria, y espera sumar minutos en su visita al teniente de Rancagua de Chile.

Radamel Falcao García, la gran novedad de Millonarios en la convocatoria para el partido de Copa Sudamericana

12:29 hs

Afiche de aniversario número 71 de O’Higgins de Chile, rival de Millonarios en su debut

El rival de Millonarios se encuentra de cumpleaños el día de su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026-crédito @OHigginsoficial/X

O’Higgins de Rancagua cumple 71 años este 7 de abril de 2026, justo en la previa a su debut en la Copa Sudamericana ante Millonarios de Colombia. El club fue fundado el 7 de abril de 1955, producto de la fusión de dos equipos representativos de la ciudad: América y O’Higgins Braden, este último surgido de la unión entre el Instituto O’Higgins y la Braden Copper Company. La fusión se concretó por imposición de la Asociación Central de Fútbol, que solo permitía un equipo profesional por ciudad en la Primera División chilena.

El nombre O’Higgins fue adoptado en honor al prócer Bernardo O’Higgins y tras rechazar la opción de llamarse Braden Copper Co., a pesar de la oferta de apoyo de la empresa minera. El primer presidente del club fue Francisco Rajcevich, elegido por sorteo tras un empate en las votaciones del directorio.

En sus primeras décadas, O’Higgins se consolidó en la Primera División de Chile, destacando campañas como la de 1959, cuando alcanzó el cuarto lugar bajo la dirección de José Salerno. En 1964, el club logró el ascenso de vuelta a Primera tras un breve paso por la segunda categoría. Durante los años 70 vivió una de sus mejores etapas, llegando a semifinales de Copa Libertadores en 1979, aunque debió jugar como local en el Estadio Nacional por no cumplir El Teniente con el aforo requerido.

En los 80 y 90, O’Higgins alternó entre la Primera y la Segunda División, alcanzando notoriedad con figuras como Mario Desiderio y bajo la dirección técnica de entrenadores como Manuel Pellegrini y Nelson Acosta. El club vivió una crisis institucional y deportiva a inicios de los 2000, pero en 2005 se transformó en sociedad anónima deportiva bajo la administración de Ricardo Abumohor, lo que permitió su regreso y consolidación en la máxima categoría.

El mayor logro deportivo de O’Higgins llegó en 2013 al conquistar el Torneo de Apertura, su primer título de Primera División, y en 2014 la Supercopa de Chile. En el plano internacional, el club tiene más de una decena de participaciones, siendo uno de los equipos de provincia con más presencia en torneos continentales.

En 2026, O’Higgins debuta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Millonarios en el Estadio El Teniente, confirmando su vigencia y protagonismo en el fútbol chileno y sudamericano, en un aniversario que refuerza su identidad y la unión de la ciudad de Rancagua en torno a la camiseta celeste.

A continuación, estos son los títulos del cuadro de Rancagua a lo largo de su historia: