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O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

El equipo bogotano tendrá su primer partido por el grupo C de la “Gran Conquista”

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El "Embajador" tendrá su debut en la "Gran Conquista" ante el cuadro chileno-crédito Andrés López/Colprensa-@OHigginsoficial/X
El "Embajador" tendrá su debut en la "Gran Conquista" ante el cuadro chileno-crédito Andrés López/Colprensa-@OHigginsoficial/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre O’Higgins y Millonarios por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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13:01 hsHoy

Radamel Falcao García, la gran novedad de Millonarios en la convocatoria para el partido de Copa Sudamericana

- crédito Catalina Olaya / Colprensa
Falcao es la principal novedad para el técnico Fabián Bustos en el partido ante O'Higgins de Chile - crédito Catalina Olaya / Colprensa

El goleador samario es el principal protagonista en la convocatoria, y espera sumar minutos en su visita al teniente de Rancagua de Chile.

Por el momento, el “Tigre” ha jugado 5 partidos en 173 minutos en todas las competencias, y por el momento anotó un gol.

  • 11 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 89 minutos y gol en el Millonarios 1-0 Águilas Doradas
12:29 hsHoy

Afiche de aniversario número 71 de O’Higgins de Chile, rival de Millonarios en su debut

El rival de Millonarios se encuentra de cumpleaños el día de su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026-crédito @OHigginsoficial/X
El rival de Millonarios se encuentra de cumpleaños el día de su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026-crédito @OHigginsoficial/X

O’Higgins de Rancagua cumple 71 años este 7 de abril de 2026, justo en la previa a su debut en la Copa Sudamericana ante Millonarios de Colombia. El club fue fundado el 7 de abril de 1955, producto de la fusión de dos equipos representativos de la ciudad: América y O’Higgins Braden, este último surgido de la unión entre el Instituto O’Higgins y la Braden Copper Company. La fusión se concretó por imposición de la Asociación Central de Fútbol, que solo permitía un equipo profesional por ciudad en la Primera División chilena.

El nombre O’Higgins fue adoptado en honor al prócer Bernardo O’Higgins y tras rechazar la opción de llamarse Braden Copper Co., a pesar de la oferta de apoyo de la empresa minera. El primer presidente del club fue Francisco Rajcevich, elegido por sorteo tras un empate en las votaciones del directorio.

En sus primeras décadas, O’Higgins se consolidó en la Primera División de Chile, destacando campañas como la de 1959, cuando alcanzó el cuarto lugar bajo la dirección de José Salerno. En 1964, el club logró el ascenso de vuelta a Primera tras un breve paso por la segunda categoría. Durante los años 70 vivió una de sus mejores etapas, llegando a semifinales de Copa Libertadores en 1979, aunque debió jugar como local en el Estadio Nacional por no cumplir El Teniente con el aforo requerido.

En los 80 y 90, O’Higgins alternó entre la Primera y la Segunda División, alcanzando notoriedad con figuras como Mario Desiderio y bajo la dirección técnica de entrenadores como Manuel Pellegrini y Nelson Acosta. El club vivió una crisis institucional y deportiva a inicios de los 2000, pero en 2005 se transformó en sociedad anónima deportiva bajo la administración de Ricardo Abumohor, lo que permitió su regreso y consolidación en la máxima categoría.

El mayor logro deportivo de O’Higgins llegó en 2013 al conquistar el Torneo de Apertura, su primer título de Primera División, y en 2014 la Supercopa de Chile. En el plano internacional, el club tiene más de una decena de participaciones, siendo uno de los equipos de provincia con más presencia en torneos continentales.

En 2026, O’Higgins debuta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Millonarios en el Estadio El Teniente, confirmando su vigencia y protagonismo en el fútbol chileno y sudamericano, en un aniversario que refuerza su identidad y la unión de la ciudad de Rancagua en torno a la camiseta celeste.

A continuación, estos son los títulos del cuadro de Rancagua a lo largo de su historia:

  • Primera División de Chile: Apertura 2013
  • Supercopa de Chile: 2014
  • Primera B de Chile: 1964
  • Campeonato de Apertura de la Segunda División de Chile: 1986
12:01 hsHoy

Convocados de Millonarios para el partido ante O’Higgins de Chile

David Mackalister Silva. Rodrigo Ureña y Radamel Falcao García lideran el grupo que está en Chile bajo el mando del técnic argentino Fabián Bustos-crédito @MillosFCoficial/X
David Mackalister Silva. Rodrigo Ureña y Radamel Falcao García lideran el grupo que está en Chile bajo el mando del técnic argentino Fabián Bustos-crédito @MillosFCoficial/X

Arqueros

  • 1. Guillermo De Amores
  • 12. Diego Novoa

Defensores

  • 3. Samuel Martín
  • 4. Édgar Elizalde
  • 17. Jorge Arias
  • 20. Danovis Banguero
  • 22. Sebastián Valencia
  • 26. Andrés Llinás
  • 29. Álex Moreno Paz

Volantes

  • 7. Carlos Darwin Quintero
  • 14. David Mackalister Silva
  • 18. Rodrigo Ureña
  • 19. Mateo García
  • 28. Stiven Vega
  • 30. Sebastián Del Castillo
  • 33. Álex Castro

Delanteros

  • 9. Falcao García
  • 11. Beckham Castro
  • 23. Leonardo Castro
  • 24. Julián Angulo
  • 27. Rodrigo Contreras
  • 80. Brayan Campaz
  • 99. Jorge Hurtado
11:38 hsHoy

Técnico de O’Higgins de Chile elogió a Millonarios en la previa del partido por la Copa Sudamericana: “Es un rival importante”

El “Embajador” y el “Capo de Provincia” se enfrentarán por primera vez en torneos continentales el 7 de abril de 2026 en Rancagua

El técnico argentino elogió al cuadro azul en la previa del debut en la Copa Sudamericana-crédito @ohiggins_oficial/Instagram
El técnico argentino elogió al cuadro azul en la previa del debut en la Copa Sudamericana-crédito @ohiggins_oficial/Instagram

El argentino Lucas Bovaglio afirmó que enfrentar a Millonarios en el debut de la Copa CONMEBOL Sudamericana, el 7 de abril de 2026 en Rancagua, representará una exigencia importante para O’Higgins, luego de haber quedado fuera de la Copa Libertadores ante Deportes Tolima y tras vencer 2-1 a Audax Italiano en su último partido por la liga chilena, según detalló en conferencia de prensa, el 3 de abril de 2026.

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11:31 hsHoy

Los “Embajadores” debutan ante “Los Celestes”

El "Embajador" tendrá su debut en la "Gran Conquista" ante el cuadro chileno-crédito Andrés López/Colprensa-@OHigginsoficial/X
El "Embajador" tendrá su debut en la "Gran Conquista" ante el cuadro chileno-crédito Andrés López/Colprensa-@OHigginsoficial/X

El partido se jugará el 7 de abril de 2026 en el estadio Teniente de Rancagua a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el peruano Roberto Pérez, mientras que en el VAR estará acompañado por su compatriota Diego Haro.

Millonarios viene de caer el 2 de abril de 2026 ante Jaguares de Córdoba por la mínima diferencia en el estadio Jaraguay, con gol de Yairo Moreno de tiro penal.

O’Higgins, llegó a esta fase de grupos de la Copa Sudamericana tras caer en la tercera fase de la Libertadores ante Deportes Tolima.

En su último juego por la Liga Profesional de Chile, venció el 3 de abril de 2026 al Audax Italiano por 2-1 en el estadio Teniente de Rancagua. Con los goles de Martín Maturana y de Francisco González, los dirigidos por el argentino Lucas Bovaglio quedaron el sexto puesto del campeonato chileno con 13 puntos.

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