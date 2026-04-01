República Democrática del Congo jugará la Copa del Mundo: la última vez se llamaban Zaire y fueron noticia mundial por su dictadura

Un jugador de Zaire protagonizó una de las jugadas más recordadas de los mundiales - crédito FIFA

El 31 de marzo se disputó el repechaje de la FIFA con el que se definió a la República Democrática del Congo, que derrotó a Jamaica, como la última integrante del grupo K de la Copa del Mundo en 2026, en el que compartirá con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Con un tanto de Axel Tuanzebe, actualmente en el Burnley de la Premier League, Congo logró una histórica clasificación al torneo de naciones, que no disputa desde 1974.

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Además de los 52 años que han pasado desde la Copa del Mundo que se disputó en Alemania Occidental, varias cosas son diferentes en la nación africana, comenzando por su nombre.

De Zaire a Congo, el recuerdo del último mundial de la nación del centro de África

Congo derrotó 1-0 a Jamaica y jugará la Copa del Mundo - crédito Reuters

Antes de ser la República Democrática del Congo, este país era llamado Zaire; bajo ese nombre participó en la Copa del Mundo 1974, en la que compartió grupo con Brasil, Yugoslavia y Escocia.

En su debut perdió 2-0 ante Escocia con tantos de Peter Lorimer y Joe Jordan; contra Yugoslavia la debacle fue peor, ya que fueron derrotados 9-0. En dicho compromiso, el árbitro central fue el colombiano Ómar Delgado.

En la última fecha cayeron 3-0 ante Brasil, que era una de las naciones favoritas a quedarse con el título, pero a la postre terminaron en el cuarto lugar. A pesar de que no sumó goles, Zaire protagonizó una jugada histórica en el partido ante los sudamericanos.

El tiro libre más recordado en la historia de los mundiales

Zaire perdió los tres partidos que jugó en el mundial de 1974 - crédito Grosby

Sobre el minuto 80, un tiro libre a favor de Brasil se convirtió en noticia mundial luego de que Mwepu Ilunga, jugador de Zaire, corriera hasta donde estaba ubicado el balón y lo pateara. En su momento se pensó que este hecho era consecuencia de la falta de conocimiento que tenían los africanos sobre las reglas del deporte, pero años más tarde se confirmó que en realidad estaban buscando llamar la atención de los medios.

En ese momento, Zaire era controlado por la dictadura de Mobutu Sese Seko, que buscaba en el deporte un espacio para que el resto del planeta conociera a su país, por lo que ofreció premios millonarios al plantel de futbolistas a cambio de hacer una buena presentación en Alemania.

El dictador desconocía el potencial que tenían sus jugadores en comparación con el resto de figuras que había en el torneo, por lo que le sorprendió la derrota ante Escocia en el debut, y provocó que no se hiciera el pago de los salarios de la plantilla y el cuerpo técnico.

Años más tarde, Mwepu Ilunga confesó que tenía claras las reglas del deporte, pero que con su acción buscó que les prestaran atención ante las posibles represalias en su contra tras el fracaso que tuvieron en la Copa del Mundo.

Los jugadores de Zaire fueron obligados a volver a su país ante la amenaza de que sus familias serían asesinadas si tomaban la decisión de quedarse en Europa. La mayoría de deportistas fueron exiliados y murieron en la pobreza, mientras la dictadura decidió recortar drásticamente el dinero que pensaba invertir en el deporte de la nación.

Congo jugará con Colombia, Uzbekistán y Portugal en la Copa del Mundo 2026 - crédito Reuters

Con la mayoría de sus figuras vinculadas a equipos europeos, en 2026 la República Democrática del Congo buscará mejorar lo realizado en 1974 y poder avanzar a la segunda fase del torneo de naciones.

Para ello deberá tener presentaciones positivas ante Portugal en el debut, contra Colombia en la segunda fecha y ante Uzbekistán en la tercera jornada del grupo K. Entre los deportistas destacados están Cédric Bakambu, Aaron Wan-Bissaka y Chancel Mbemba.