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Selección Colombia defiende un invicto histórico ante selecciones europeas al enfrentar a Croacia y Francia: estos son los partidos en 15 años

La Tricolor no pierde contra un rival del Viejo Continente desde el 9 de febrero del 2011, cuando cayó contra su similar de España, siendo dirigida por Hernán “Bolillo” Gómez

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Selección Colombia terminó la temporada
Selección Colombia terminó la temporada 2025 con goleada 3-0 sobre Australia, en preparación para el mundial de 2026 - crédito FCF

La selección Colombia afronta esta semana un reto relevante en su calendario con dos amistosos ante equipos europeos: enfrentará a Croacia en Orlando y a Francia en Landover, como parte de su preparación hacia el Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta doble cita expone una racha estadística poco habitual a nivel sudamericano: el equipo dirigido por Néstor Lorenzo acumula 15 años sin conocer la derrota frente a selecciones del Viejo Continente, tanto en partidos oficiales como en amistosos.

La magnitud del invicto colombiano queda manifiesta al revisar el último antecedente negativo: la caída ocurrió el 9 de febrero de 2011, cuando dirigido por Hernán Darío Gómez, el seleccionado perdió 1-0 contra la España entonces campeona mundial en el estadio Santiago Bernabéu, con gol del mediocampista David Silva. Desde ese partido fatídico, han transcurrido 12 enfrentamientos ante equipos europeos sin que Colombia vuelva a experimentar la derrota.

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En este lapso, el equipo nacional sumó nueve amistosos —siete victorias y dos empates— y tres partidos oficiales en Copas del Mundo: el triunfo sobre Grecia (3-0) en Brasil 2014, la victoria ante Polonia (3-0) y el empate con Inglaterra (1-1) en Rusia 2018.

Este registro resulta aún más llamativo cuando se considera que la racha positiva comenzó en agosto de 2013 con la victoria 1-0 ante Serbia en Barcelona. Coincide además con la llegada del entrenador José Néstor Pékerman al banquillo nacional, lo que marcó una etapa destacada en la historia reciente del combinado.

Jhon Arias marcó ante Rumania
Jhon Arias marcó ante Rumania su primer gol con la selección Colombia - crédito Colprensa

Desde la derrota ante los españoles, la Selección Colombia ha enfrentado a rivales como Bélgica, Países Bajos, Eslovenia, Alemania, España y Rumania, sumando un balance de quince goles a favor y apenas seis en contra. La última victoria sobre un contrincante europeo fue el 26 de marzo de 2024, día en que se impuso 3-2 a Rumania en partido amistoso con goles de Jhon Córdoba, Jhon Arias y Yaser Asprilla; descontaron Ianis Hagi y Florian Tanase para el equipo rival.

En encuentros oficiales, destacan la victoria 3-0 ante Grecia en el debut del Mundial de 2014, resultado que marcó el regreso de Colombia al máximo evento tras 16 años de ausencia, y la goleada 3-0 ante Polonia durante Rusia 2018. En ambos torneos, el equipo colombiano consolidó actuaciones memorables ante representantes europeos.

La selección Colombia cayó en
La selección Colombia cayó en octavos de final de Rusia 2018 ante Inglaterra, aunque el partido en los 90 minutos quedó 1-1 - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

La igualdad 1-1 frente a Inglaterra en octavos de final en 2018 llevó el desenlace a lanzamientos desde el punto penalti, donde el conjunto dirigido entonces por Pékerman no pudo avanzar. En la era de Néstor Lorenzo, la selección también celebró victorias significativas sobre Alemania y España en partidos de preparación.

El listado de enfrentamientos muestra la siguiente secuencia: Colombia derrotó 1-0 a Serbia el 17 de agosto de 2013, superó 2-0 a Bélgica el 15 de noviembre de ese año, igualó 0-0 ante Países Bajos pocos días después, venció 1-0 a Eslovenia en 2014, empató 2-2 con España en 2017, ganó 3-2 a Francia en 2018 y repitió victorias ante Polonia (3-0) y Alemania (2-0), entre otros.

Estos son los convocados a la selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia

  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  • Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Luis Díaz – Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez – Sporting Club (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

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