Didier Deschamps, técnico de Francia, elogió a la selección Colombia, rival en la fecha FIFA: “Siempre es un placer”

Didier Deschamps habló con la prensa de Francia sobre la lista de convocados para los partidos ante Brasil y Colombia en la fecha FIFA-crédito Benoit Tessier/REUTERS

El 19 de marzo de 2026, la selección Francia confirmó la lista de 26 jugadores que estarán en los amistosos de la fecha FIFA ante Brasil y Colombia.

La Federación Francesa de Fútbol anunció en sus redes sociales el grupo de jugadores convocados para la doble jornada de amistosos, centrando la atención en la presencia de Kylian Mbappé, quien, pese a una lesión sufrida con el Real Madrid, liderará el ataque del equipo francés.

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Los elogios de Didier Deschamps sobre la selección Colombia

Pese a tener la duda hasta el último minuto sobre la presencia de Kylian Mbappé, el técnico galo incluyó en la lista de 26 jugadores a la estrella del Real Madrid-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

En la atención a los medios de comunicación de Francia en dónde entregó detalles sobre el listado de jugadores que convocó, se le consultó a Didier Deschamps, técnico del subcampeón del mundo en Qatar 2022, sobre su concepto del combinado liderado por el argentino Néstor Lorenzo, y allí destacó a la Tricolor como uno de los mejores equipos de Sudamérica.

“Aunque no tienen tanta repercusión mediática como Brasil, son uno de los mejores equipos sudamericanos. Siempre es un placer jugar contra ellos. En tres días nos enfrentaremos a dos equipos muy buenos. Tendremos algunos retos que superar, aunque espero que no sean demasiados. Es mejor que jugar partidos amistosos que a veces no sirven de mucho”, explicó.

Deschamps también habló de Brasil y elogió a los cinco veces campeones del mundo, expresando que para él cuenta con uno de los mejores planteles del planeta.

“Brasil siempre es una de las mejores selecciones del mundo. Y tienen un entrenador que conozco bien, ya que jugué con él en la Juventus, aunque brevemente. Vi la lista de convocados y algunos jugadores quedaron fuera. Siempre es un momento especial enfrentarse a Brasil. Lo hemos hablado con los jugadores. Ir de gira contra Brasil es algo con lo que todos podemos identificarnos. También está la historia entre nuestras dos selecciones nacionales, por la que sentimos mucho respeto. Son candidatos a ganar el Mundial este verano. Será un gran partido”, analizó.

Deschamps explicó los motivos por los cuales convocó a Kylian Mbappé

El técnico de Francia habló sobre las razones por las cuales convocó a Mbappé a la doble fecha FIFA ante Brasil y Colombia-crédito Annegret Hilse/REUTERS

Deschamps también explicó porqué convocó a la estrella del Real Madrid, entregando detalles que ya había un protocolo de manejar las cargas físicas con él tras su lesión de rodilla, y dio pistas sobre la presencia del goleador podría sumar minutos de cara a los partidos ante Brasil y Colombia.

“Nada es imposible, pero dado que había un protocolo establecido y él lo siguió... Estuvo disponible contra el City, entró durante 25 minutos, y tiene un partido importante contra el Atlético este fin de semana donde se espera que juegue. He estado en contacto regular con él. No había ninguna obligación para que estuviera allí. Escuché que se esperaba que estuviera allí por motivos de marketing: ciertamente tiene un impacto significativo, pero él quería estar con nosotros como jugador. Tendré tiempo para ver cómo manejar dos partidos en tres días y el desfase horario. Voy a dar tiempo de juego a tantos jugadores como sea posible en estos dos partidos. ¿Estará Kylian involucrado? Es probable".

Lista de convocados de Francia para los partidos ante Brasil y Colombia en la fecha FIFA

Estos son los convocados por parte de Didier Deschamps para los partidos ante Brasil y Colombia-crédito @equipedefrance/X

Arqueros

Lucas Chevalier

Mike Maignan

Brice Samba

Defensores

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernández

Theo Hernández

Pierre Kalulu

Ibrahima Konaté

William Saliba

Dayot Upamecano

Volantes

Eduardo Camavinga

N’golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurelien Tchouameni

Warren Zaïre-Emery

Delanteros

Maghnes Akliouche

Rayan Cherki

Desire Doué

Hugo Ekitiké

Randal Kolo Muani

Kylian Mbappé

Michael Olise

Marcus Thuram

La subcampeona del mundo dirigida por Didier Deschamps jugará ante Brasil y Colombia de cara a su preparación al Mundial de 2026 - crédito @FrenchTeam / X

La más reciente actuación de Francia en competencias oficiales respalda la estrategia de Deschamps: el equipo llega a la fecha FIFA clasificado de manera invicta al Mundial de Norteamérica 2026, tras concluir en la cima del grupo D de las eliminatorias UEFA con cinco triunfos y un empate frente a Azerbaiyán, Islandia y Ucrania, según el mismo medio.

El último compromiso fue el 16 de noviembre de 2025 en Bakú, donde la selección francesa venció 3-1 a Azerbaiyán con goles de Jean Phillipe-Mateta, Maghnes Akliouche y un autogol de Shahrudin Mahammadaliyev. Este rendimiento permitió asegurar la decimoséptima participación de Francia en la historia de las Copas del Mundo.

Francia: 16 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Ucrania: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Islandia: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Azerbaiyán: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -13)

Este también fue el camino de Francia a la clasificación al Mundial de 2026:

16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Azerbaiyán 1-3 Francia

13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 4-0 Ucrania

13 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Islandia 2-2 Francia

10 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 3-0 Azerbaiyán

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 2-1 Islandia

5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: UEFA: Ucrania 0-2 Francia