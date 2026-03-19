Deportes

Didier Deschamps, técnico de Francia, elogió a la selección Colombia, rival en la fecha FIFA: “Siempre es un placer”

La selección francesa confirmó la lista de 26 jugadores convocados para los amistosos ante Brasil y Colombia, con la novedad de que Kylian Mbappé encabezará el ataque del subcampeón del mundo

Guardar
Didier Deschamps habló con la
Didier Deschamps habló con la prensa de Francia sobre la lista de convocados para los partidos ante Brasil y Colombia en la fecha FIFA-crédito Benoit Tessier/REUTERS

El 19 de marzo de 2026, la selección Francia confirmó la lista de 26 jugadores que estarán en los amistosos de la fecha FIFA ante Brasil y Colombia.

La Federación Francesa de Fútbol anunció en sus redes sociales el grupo de jugadores convocados para la doble jornada de amistosos, centrando la atención en la presencia de Kylian Mbappé, quien, pese a una lesión sufrida con el Real Madrid, liderará el ataque del equipo francés.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los elogios de Didier Deschamps sobre la selección Colombia

Pese a tener la duda
Pese a tener la duda hasta el último minuto sobre la presencia de Kylian Mbappé, el técnico galo incluyó en la lista de 26 jugadores a la estrella del Real Madrid-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

En la atención a los medios de comunicación de Francia en dónde entregó detalles sobre el listado de jugadores que convocó, se le consultó a Didier Deschamps, técnico del subcampeón del mundo en Qatar 2022, sobre su concepto del combinado liderado por el argentino Néstor Lorenzo, y allí destacó a la Tricolor como uno de los mejores equipos de Sudamérica.

“Aunque no tienen tanta repercusión mediática como Brasil, son uno de los mejores equipos sudamericanos. Siempre es un placer jugar contra ellos. En tres días nos enfrentaremos a dos equipos muy buenos. Tendremos algunos retos que superar, aunque espero que no sean demasiados. Es mejor que jugar partidos amistosos que a veces no sirven de mucho”, explicó.

Deschamps también habló de Brasil y elogió a los cinco veces campeones del mundo, expresando que para él cuenta con uno de los mejores planteles del planeta.

“Brasil siempre es una de las mejores selecciones del mundo. Y tienen un entrenador que conozco bien, ya que jugué con él en la Juventus, aunque brevemente. Vi la lista de convocados y algunos jugadores quedaron fuera. Siempre es un momento especial enfrentarse a Brasil. Lo hemos hablado con los jugadores. Ir de gira contra Brasil es algo con lo que todos podemos identificarnos. También está la historia entre nuestras dos selecciones nacionales, por la que sentimos mucho respeto. Son candidatos a ganar el Mundial este verano. Será un gran partido”, analizó.

Deschamps explicó los motivos por los cuales convocó a Kylian Mbappé

El técnico de Francia habló
El técnico de Francia habló sobre las razones por las cuales convocó a Mbappé a la doble fecha FIFA ante Brasil y Colombia-crédito Annegret Hilse/REUTERS

Deschamps también explicó porqué convocó a la estrella del Real Madrid, entregando detalles que ya había un protocolo de manejar las cargas físicas con él tras su lesión de rodilla, y dio pistas sobre la presencia del goleador podría sumar minutos de cara a los partidos ante Brasil y Colombia.

“Nada es imposible, pero dado que había un protocolo establecido y él lo siguió... Estuvo disponible contra el City, entró durante 25 minutos, y tiene un partido importante contra el Atlético este fin de semana donde se espera que juegue. He estado en contacto regular con él. No había ninguna obligación para que estuviera allí. Escuché que se esperaba que estuviera allí por motivos de marketing: ciertamente tiene un impacto significativo, pero él quería estar con nosotros como jugador. Tendré tiempo para ver cómo manejar dos partidos en tres días y el desfase horario. Voy a dar tiempo de juego a tantos jugadores como sea posible en estos dos partidos. ¿Estará Kylian involucrado? Es probable".

Lista de convocados de Francia para los partidos ante Brasil y Colombia en la fecha FIFA

Estos son los convocados por
Estos son los convocados por parte de Didier Deschamps para los partidos ante Brasil y Colombia-crédito @equipedefrance/X

Arqueros

  • Lucas Chevalier
  • Mike Maignan
  • Brice Samba

Defensores

  • Lucas Digne
  • Malo Gusto
  • Lucas Hernández
  • Theo Hernández
  • Pierre Kalulu
  • Ibrahima Konaté
  • William Saliba
  • Dayot Upamecano

Volantes

  • Eduardo Camavinga
  • N’golo Kanté
  • Manu Koné
  • Adrien Rabiot
  • Aurelien Tchouameni
  • Warren Zaïre-Emery

Delanteros

  • Maghnes Akliouche
  • Rayan Cherki
  • Desire Doué
  • Hugo Ekitiké
  • Randal Kolo Muani
  • Kylian Mbappé
  • Michael Olise
  • Marcus Thuram
La subcampeona del mundo dirigida
La subcampeona del mundo dirigida por Didier Deschamps jugará ante Brasil y Colombia de cara a su preparación al Mundial de 2026 - crédito @FrenchTeam / X

La más reciente actuación de Francia en competencias oficiales respalda la estrategia de Deschamps: el equipo llega a la fecha FIFA clasificado de manera invicta al Mundial de Norteamérica 2026, tras concluir en la cima del grupo D de las eliminatorias UEFA con cinco triunfos y un empate frente a Azerbaiyán, Islandia y Ucrania, según el mismo medio.

El último compromiso fue el 16 de noviembre de 2025 en Bakú, donde la selección francesa venció 3-1 a Azerbaiyán con goles de Jean Phillipe-Mateta, Maghnes Akliouche y un autogol de Shahrudin Mahammadaliyev. Este rendimiento permitió asegurar la decimoséptima participación de Francia en la historia de las Copas del Mundo.

  1. Francia: 16 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  2. Ucrania: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  3. Islandia: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  4. Azerbaiyán: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -13)

Este también fue el camino de Francia a la clasificación al Mundial de 2026:

  • 16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Azerbaiyán 1-3 Francia
  • 13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 4-0 Ucrania
  • 13 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Islandia 2-2 Francia
  • 10 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 3-0 Azerbaiyán
  • 9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias UEFA: Francia 2-1 Islandia
  • 5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: UEFA: Ucrania 0-2 Francia

Temas Relacionados

Selección ColombiaDidier DeschampsSelección FranciaMundial 2026Francia vs. ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Así se podrán ver los partidos del repechaje para el Mundial 2026 en Colombia: fechas, horarios y canal

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá prende motores con la definición de los últimos cupos a la cita del fútbol más importante del planeta

Así se podrán ver los

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En uno de los partidos más destacados de la fecha 12 del fútbol colombiano, Tiburones y Poderosos se volverán a citar en un partido apasionante

Medellín vs. Junior EN VIVO,

Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League: fechas de la serie que disputará Luis Díaz con el conjunto bávaro

El primer partido de la serie frente al equipo alemán se disputará el 7 de abril en el Santiago Bernabéu, con inicio programado para las 14:00 (hora de Colombia). La eliminatoria se definirá en Alemania, el 15 de abril

Bayern Múnich vs. Real Madrid

Sebastián Villa sería la gran “sorpresa” de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la selección Colombia en la fecha FIFA

El atacante de Independiente Rivadavia de Argentina podría ser una de las novedades en la lista de 26 jugadores de la Tricolor que entregaría Néstor Lorenzo

Sebastián Villa sería la gran

Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 entregó la lista de convocados: Oceanía quiere dar la sorpresa

El equipo dirigido por el francés Johann Sidaner tendrá una dura prueba ante una Jamaica que cuenta con futbolistas experimentados en la Premier League de Inglaterra

Posible rival de Colombia en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indepaz calificó como “preocupante” que

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri organizará un sorteo

Andrea Valdiri organizará un sorteo para regalarle la fiesta de 15 años a quince niñas: “Todas merecen sentirse princesas”

Alejandro Estrada se quebró tras el beso entre Yuli Ruiz y Altafulla en ‘La casa de los famosos’: “Ella es un objeto”

Vocalista de Alkilados acusó a Shakira y Carlos Vives de pérdidas millonarias por afectar la promoción de una canción: “Estábamos listos”

Karol G organizará una feria para marcas de emprendedores latinos durante su presentación en Coachella: así pueden registrarse

Karol G presentó un nuevo muñeco en colaboración con su fundación: las ventas se destinarán a apoyar a niños con cáncer

Deportes

Así se podrán ver los

Así se podrán ver los partidos del repechaje para el Mundial 2026 en Colombia: estas son las fechas, horarios y canal

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League: fechas de la serie que disputará Luis Díaz con el conjunto bávaro

Sebastián Villa sería la gran “sorpresa” de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la selección Colombia en la fecha FIFA

Didier Deschamps, director técnico de Francia, elogió a la selección Colombia, rival en la fecha FIFA: “Siempre es un placer”