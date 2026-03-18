En video: Alfredo Morelos encaró a hinchas de Millonarios en El Campín previo al clásico con Atlético Nacional

El delantero reaccionó a comentarios desde la zona cercana al camerino y fue contenido por personal del equipo. - crédito @Jwillocv/X de Win Sports

Durante el ingreso de Atlético Nacional al estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, el delantero Alfredo Morelos protagonizó un cruce con personas identificadas con Millonarios, en la antesala del partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026.

El hecho se presentó este martes 17 de marzo, cuando el plantel del equipo antioqueño hacía su entrada al escenario deportivo. La situación quedó evidenciada en la transmisión en vivo de Win Sports, donde se observó la reacción del jugador ante comentarios provenientes de un grupo ubicado en una zona cercana al acceso al camerino.

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De acuerdo con las imágenes, Morelos caminaba hacia el vestuario cuando fue increpado por algunas personas con distintivos del equipo local. En ese momento, el delantero se detuvo y respondió a los señalamientos.

Posteriormente, el jugador se movió hacia el lugar donde se encontraban estas personas, lo que llevó a la intervención de integrantes del personal de Atlético Nacional, quienes evitaron que la situación pasara a mayores.

En el video no es posible establecer con precisión la identidad de quienes estaban en el sector, debido a que el hecho ocurrió en una zona interna del estadio, lo que ha generado cuestionamientos posteriores.

El delantero reaccionó a comentarios desde un sector cercano al acceso al camerino durante su llegada al estadio. - crédito captura de video (@Jwillocv/X de en vivo de Win Sports)

Observaciones sobre el acceso al estadio

Uno de los puntos que ha generado reacciones es la presencia de personas identificadas con Millonarios en el área por donde ingresaba el equipo visitante. Desde el entorno de Atlético Nacional se mencionó esta situación como un aspecto a revisar, teniendo en cuenta el contexto del encuentro.

Este tipo de dinámicas se presenta en algunos escenarios deportivos, donde ciertos espacios permiten cercanía entre aficionados y jugadores. Sin embargo, el episodio ha abierto el debate sobre las condiciones en las que se realiza el ingreso de los equipos visitantes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles decisiones disciplinarias por parte de la Dimayor en relación con lo ocurrido.

Desarrollo del partido

En lo deportivo, el compromiso tuvo una acción determinante en los primeros minutos. El árbitro sancionó penal a favor de Atlético Nacional tras una mano de Jorge Arias dentro del área, luego de la revisión del VAR.

El cobro fue ejecutado por Alfredo Morelos, quien remató con potencia, pero el balón se fue por encima del arco, dejando sin efecto la opción de abrir el marcador.

Morelos también fue protagonista en el partido tras fallar un penal en los primeros minutos. - crédito Colprensa

Un minuto después, Millonarios logró el primer gol del partido por intermedio de Rodrigo Contreras, quien convirtió de cabeza tras una jugada ofensiva del equipo local.

Incidentes disciplinarios en el juego

El encuentro también registró acciones disciplinarias. En los primeros minutos, se presentaron discusiones entre jugadores tras la jugada del penal, lo que derivó en tarjetas amarillas para Rodrigo Ureña, Mateus Uribe y William Tesillo.

Posteriormente, William Tesillo fue expulsado por doble amonestación, dejando a Atlético Nacional con diez jugadores en el campo.

Más adelante, Jorman Campuzano también fue expulsado, lo que condicionó el desarrollo del partido para el equipo visitante.

El atacante continúa sin anotar frente al conjunto ‘embajador’ desde su llegada al equipo antioqueño. - crédito David Jaramillo / Colprensa

Morelos y su registro frente a Millonarios

Además del episodio previo al partido, el delantero volvió a estar en el centro de las acciones por el penal fallado. Con este cobro errado, se mantiene sin anotar frente a Millonarios desde su llegada a Atlético Nacional, según lo registrado en este tipo de enfrentamientos.

El partido entre ambos equipos se disputó en el marco de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026, en un nuevo capítulo de este clásico del fútbol colombiano.

Por su parte, el video del cruce entre Morelos y las personas ubicadas en el sector de ingreso continúa circulando, mientras se espera si habrá algún pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.