Aterciopelados inspira a Internacional de Bogotá: así se ve la nueva camiseta Rebeldía Dorada que une fútbol y música

Inter de Bogotá lanza la camiseta Rebeldía Dorada 2026 como homenaje a Aterciopelados - crédito cortesía Internacional de Bogotá

Si algo caracterizó al Internacional de Bogotá desde su aparición en el fútbol colombiano en 2026 fue su determinación a generar fidelización a través de campañas y estrategias fuera de lo habitual, amparadas en un rendimiento notable durante la primera mitad de la Liga BetPlay.

Es en este punto donde nuevamente el proyecto deportivo apostó por afianzar sus lazos con la capital del país, y es así que eligió a la música como puente hacia la identidad local con el lanzamiento de su tercera camiseta para la temporada 2026, bautizada como Rebeldía Dorada.

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La inspiración fue igualmente poco convencional, pues tomó como referencia ni más ni menos que Aterciopelados y su influyente álbum El Dorado, convertidos en símbolos de una búsqueda incansable de autenticidad desde que iniciaron su carrera en los 90 y se transformaron en figuras indispensables en el boom del rock en español y del movimiento “alterlatino”.

Esta propuesta convierte la indumentaria en un gesto cultural que, más allá de lo deportivo, profundiza en “la influencia de la música en la identidad de la ciudad”, según el comunicado de la presentación oficial difundida el martes 17 de marzo.

El objetivo declarado por el club es que la camiseta sea “una metáfora de búsqueda, no de lujo”, y funcione como una puerta de entrada a la conversación cultural que inspiró el proyecto.

Según Mauricio Ucrós, director de marketing de Inter Bogotá, el club busca “honrar esa rebeldía que Aterciopelados ha sostenido durante más de 30 años y traer su espíritu a una nueva generación, esta vez a través del fútbol”, tal como afirmó en la comunicación oficial del evento. Ucrós enfatizó que el concepto de Rebeldía Dorada nace en el diálogo entre dos mundos que han narrado a Bogotá desde perspectivas propias: “La música y el fútbol”.

La equipación se estrenará en el próximo partido ante Atlético Nacional en Medellín - crédito cortesía Internacional de Bogotá

El lanzamiento de la nueva equipación incluyó una activación digital: mediante un código QR integrado en la prenda, este permitirá a los aficionados acceder a un micrositio con contenido editorial sobre el homenaje, material audiovisual del lanzamiento y enlaces oficiales para escuchar el álbum El Dorado en plataformas de streaming. De este modo, el club busca extender la experiencia más allá de la cancha y convertir la indumentaria en un canal de participación cultural y de difusión de la música de Aterciopelados.

El anuncio incluyó un reel en el que los dos miembros de la banda, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, dieron sus reflexiones sobre uno de los álbumes insignia en la música colombiana. “Yo creo que El Dorado sirvió para impulsar una rebeldía y una identidad”, afirmó Buitrago, mientras que Andrea fue clara en el concepto de esta producción: “El tesoro no es oro, ni un botín, sino que somos nosotros los latinos”.

'El Dorado' hizo despegar la carrera de Aterciopelados a nivel internacional, proponiendo una fusión personal de guitarras y ritmos tradicionales colombianos - crédito Sony BMG Music Entertainment

Grabado entre octubre y diciembre de 1994 en el estudio Audiovisión de Bogotá y producido por Federico López, El Dorado representó el paso definitivo de la banda hacia una estética madura y consciente, donde la fusión sonora se convertía en vehículo de reflexión social, cultural, y personal. El Dorado fue un éxito comercial rotundo, superando las 400.000 copias en Colombia y cerca de 600.000 a nivel internacional bajo la distribución de Culebra Records (subsidiaria de BMG), llevándolos a irse de gira durante el 95 con Soda Stereo, hecho que derivó en la posterior participación de Andrea Echeverri junto a los argentinos en su sesión para MTV.

La camiseta Rebeldía Dorada será utilizada por el primer equipo del club en dos partidos oficiales del primer semestre de 2026. El estreno en cancha está programado para el domingo 22 de marzo en Medellín frente a Atlético Nacional. Con este gesto, el Inter reafirma su voluntad de dialogar con la ciudad y consolidarse como “plataforma cultural” capaz de conectar el fútbol con la diversidad, creatividad y transformación permanente de Bogotá.