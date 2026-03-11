Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver el partido decisivo del Poderoso en la Copa Libertadores

El cuadro rojo de Antioquia quiere estar en la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente-crédito @Libertadores/X

La definición de los grupos que estarán en el sorteo de la Copa Libertadores de América, el 19 de marzo de 2026 en Luque, Paraguay, ya comienza a tomar forma.

El 10 de marzo de 2026, el primer representante colombiano que sueña con asegurar su presencia entre los 32 mejores del continente será el Deportes Tolima, que busca remontar un 1-0 ante el O’Higgins de Chile, pero al día siguiente, Independiente Medellín buscará asegurar también su paso ante su gente.

El Poderoso de la Montaña se juega el pase a la fase de grupos

Juventud empató 1-1 con el Independiente Medellín, por la tercera fase previa de la Copa Sudamericana - crédito Club Atlético Juventud

El partido se jugará el 12 de marzo de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus.

El árbitro del partido será el paraguayo Juan Gabriel Benitez, mientras que el VAR lo acompañará su compatriota Ulises Mereles.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Independiente Medellín

Francisco Fydriszewski abrió el marcador a favor de Independiente Medellín - crédito Independiente Medellín

El Poderoso de la Montaña tuvo una semana larga de descanso tras no jugar en la Liga BetPlay por las elecciones legislativas y de consulta presidencial que hubo en Colombia el 8 de marzo de 2026.

De esta forma, su último partido fue en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores ante Juventud en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, el 5 de marzo de 2026, y allí empataron a un gol.

Las anotaciones fueron del uruguayo Enzo Larrosa al minuto 32 para Independiente Medellín, mientras que el cuadro uruguayo empató por medio del volante Bruno Larregui al minuto 74 de partido.

Es importante recordar que el equipo dirigido por Alejandro Restrepo llegó a esta fase tras eliminar a otro club uruguayo en la segunda fase: Liverpool de Uruguay.

En la serie, el 17 de febrero de 2026, Medellín ganó por 2-1 al equipo de Montevideo con los goles de Francisco Fydriszewski al minuto 52 y de Hayen Palacios al 90+2, mientras que en la vuelta empataron sin goles en el estadio Atanasio Girardot, el 24 de febrero de 2026.

A continuación, así viene Independiente Medellín en sus últimos cinco juegos:

5 de marzo de 2026 - Copa Libertadores: Juventud 1-1 Independiente Medellín

28 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 1-2 Atlético Bucaramanga

24 de febrero de 2026 - Copa Libertadores: Independiente Medellín vs. Liverpool

20 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Llaneros 2-2 Independiente Medellín

17 de febrero de 2026 - Copa Libertadores: Liverpool 1-2 Independiente Medellín

Juventud

El equipo uruguayo viene de vencer a uno de los equipos más grandes de Sudamérica: Nacional de Montevideo -crédito @JuventudUy/X

Caso contrario al Medellín vivió en el fin de semana del 8 de marzo el equipo Juventud de Uruguay, ya que jugó en el estadio Parque Artigas ante Nacional de Montevideo por la fecha 5 de la Liga AUF Uruguaya (primera división del fútbol de dicho país), y venció por 3-1 al cuadro Tricolor (apodo por el cual se reconoce a Nacional).

Los goles de Alejo Cruz al minuto 19, de Gonzalo Gómez al 32 y de Mateo Izaguirre al 53 permitieron que el equipo dirigido por Sebastián “Gallego” Méndez (extécnico del Cúcuta Deportivo en Colombia), lograra llegar a los cuatro puntos en el campeonato local.

Juventus de Uruguay viene de clasificar a la tercera fase de la Copa Libertadores después de eliminar a Guaraní de Paraguay por 2-1 en el estadio Defensores del Chaco, el 26 de febrero de 2026 (tras empatar sin goles en el partido de ida en el estadio Centenario de Montevideo).

Los tantos de Federico Barrandeguy al minuto 50 y de Ramiro Peralta al 90+5, fueron suficientes para darle la victoria al equipo blanquiazul.

A continuación, así viene Juventud Las Piedras en sus últimos cinco juegos:

8 de marzo de 2026 - Liga de Uruguay: Juventud 3-1 Nacional

5 de marzo de 2026 - Copa Libertadores: Juventud 1-1 Independiente Medellín

2 de marzo de 2026 - Liga de Uruguay: Maldonado 2-1 Juventud

26 de febrero de 2026 - Copa Libertadores: Guaraní 1-2 Juventud

22 de febrero de 2026 - Liga de Uruguay: Juventud 0-1 Central Español

Así va la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

10 de marzo de 2026

Botafogo (Brasil) 0-1 Barcelona Sporting Club (Ecuador)

Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro

Goles: Milton Celiz al minuto 8 para Barcelona SC, y pasar a la fase de grupos por un global de 2-1

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

11 de marzo de 2026

Sporting Cristal (Perú) vs. Carabobo FC (Venezuela)

Estadio: Alejandro Villanueva de Lima

Hora: 5:00 p. m.

Global: 1-0 a favor del Sporting Cristal con gol de Yoshimar Yotún de tiro penal al minuto 14

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Deportes Tolima (Colombia) vs. O’Higgins (Chile)

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Hora: 7:30 p. m.

Global: 1-0 a favor del cuadro chileno con el gol Francisco González al 45+8

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)