Luis Javier Suárez fue reconocido como el delantero del mes en la Liga de Portugal: estos fueron sus números

La temporada del delantero samario Luis Javier Suárez sigue siendo una de las más destacadas en el Viejo Continente, y en el radar de los equipos de la selección Colombia.

En este contexto, el 10 de marzo de 2026, tras conocerse por parte de la prensa portuguesa que el estado físico del goleador del Sporting de Lisboa es preocupante, se sumó un contraste en la previa de lo que será el duelo ante el F.K. Bodø/Glimt de Noruega: su segundo reconocimiento como delantero del mes en la Liga de Portugal.

El 10 de marzo de 2026, Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting CP, fue sido elegido como mejor atacante de la primera división de Portugal en febrero. El reconocimiento fue otorgado tras una votación de los directores técnicos de la liga.

Con este nuevo galardón, el jugador revalida el premio que ya había obtenido en enero, consolidando su destacado momento. Suárez alcanzó el primer lugar en la votación al recibir el 36,30% de los votos, superando a Ricardo Horta (SC Braga) con 17,04% y a Maranhão (Tondela), quien obtuvo un 5,93%.

En el segundo mes del año, el atacante se distinguió por marcar siete goles en cuatro partidos, sumando tantos en los enfrentamientos contra Nacional, FC Porto, Moreirense y Estoril. No participó en el duelo ante Famalicao por sanción.

A continuación, estos fueron los goles que marcó durante el mes de febrero de 2026 en la Liga de Portugal:

1 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos en el Sporting Lisboa 2-1 Nacional

9 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y gol en el Oporto 1-1 Sporting Lisboa

21 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 78 minutos y gol en el Moreirense 0-3 Sporting Lisboa

27 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: 90 minutos y doblete en el Sporting Lisboa 3-0 Estoril

Estadísticas de Luis Javier Suárez en la Liga de Portugal y números en la temporada 2025-2026

De esta forma, Luis Javier Suárez llegó a los 23 goles en 24 partidos en la Liga de Portugal en un total de 2.044 minutos y cuenta con 5 asistencias.

Es importante recordar que el único juego que se perdió Luis Javier Suárez fue el 15 de febrero de 2026, en la victoria del Sporting de Lisboa por 1-0 ante el FC Famalicão por acumulación de tarjetas amarillas.

Así va la tabla de goleadores de la Liga de Portugal en la temporada 2025-2026

Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting Lisboa): 23 goles Vangelis Pavlidis (Grecia - Benfica): 20 goles Yanis Begraoui (Marruecos - Estoril): 17 goles Rodrigo Zalazar (Uruguay - SC Braga): 14 goles Ricardo Horta (Portugal - SC Braga): 13 goles Samu (España - Oporto): 13 goles Jesús Adrián Ramírez (Venezuela - Nacional): 13 goles Pedro Gonçalves (Portugal - Sporting Lisboa): 10 goles Clayton (Brasil - Río Ave): 10 goles Pablo (Brasil - Gil Vicente): 10 goles

En la temporada 2025-2026, el colombiano Luis Javier Suárez ha disputado 39 partidos, suma 3.122 minutos en cancha y ha marcado 31 goles en todas las competencias.

En la Copa de Portugal jugó en 5 oportunidades en 396 minutos, y anotó en 3 ocasiones, en la UEFA Champions League lleva 8 encuentros en 570 minutos, anotando 4 goles y asistiendo en una oportunidad, mientras que en la Copa de la Liga Portugal jugó las semifinales, y marcó gol en la derrota por 2-1 ante Vitória de Guimarães, el 6 de enero de 2026.

En lo que se refiere al próximo juego que jugará el Sporting de Lisboa, jugarán el 11 de marzo de 2026 ante F.K. Bodø/Glimt de Noruega, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, este es el calendario que tendrá el cuadro de Lisboa en marzo de 2026:

11 de marzo de 2026 - Champions League: F.K. Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa

17 de marzo de 2026 - Champions League: Sporting Lisboa vs. F.K. Bodø/Glimt

22 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: Alverca vs. Sporting Lisboa