Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Nómina confirmada del Galatasaray con Davinson desde el arranque, siga aquí el partido

Davinson Sánchez celebra tras marcar el tercer gol de Galatasaray en la victoria 5-2 ante Juventus en la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra)

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre Galatasaray, con la presencia de los colombianos Davinson Sánchez y Yaser Asprilla, contra Liverpool de Inglaterra, seis veces campeón de Europa.

Siga aqui todas las incidencias del partido, que se jugará en el Rams Park de Turquía, desde las 12:45 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel