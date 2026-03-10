Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Nómina confirmada del Galatasaray con Davinson desde el arranque, siga aquí el partido

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre Galatasaray, con la presencia de los colombianos Davinson Sánchez y Yaser Asprilla, contra Liverpool de Inglaterra, seis veces campeón de Europa.
Siga aqui todas las incidencias del partido, que se jugará en el Rams Park de Turquía, desde las 12:45 p. m.
El conjunto de Galatasaray, puntero de la Superliga de Turquía, superó recientemente a la Juventus en los playoffs de la Champions League con un marcador global de 7-5 y suma tres victorias consecutivas en competiciones locales. Por su parte, el Liverpool aseguró su clasificación en la FA Cup tras imponerse al Wolverhampton, aunque su desempeño en la Premier League ha sido inconsistente y permanece fuera de los puestos que otorgan acceso a torneos internacionales.
Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; y Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.
Davinson Sánchez, defensa de Galatasaray, anticipó el enfrentamiento ante Liverpool por los octavos de final de la Champions League afirmando que el equipo turco está “completamente concentrado en el partido”, según declaraciones ofrecidas en rueda de prensa.
Sánchez subrayó la importancia de su continuidad dentro del torneo al remarcar: “Estos números en la Champions League son muy buenos para mi carrera. Miro más allá. Simplemente estar ahí y acumular minutos, estar en el campo sin ayudar al equipo, no significa nada. Lo más importante es que el equipo tenga esa confianza”, puntualizó el colombiano de 29 años, quien ha sido titular en todos los partidos de su equipo en la actual edición.
En relación con la exigencia del torneo, el defensa destacó: “No vinimos aquí solo a intentarlo, vinimos a convencerlos de lo mucho que luchamos [...] Vinimos aquí para demostrar que queremos seguir en el Galatasaray y en Turquía. El fútbol turco ha evolucionado mucho”. Añadió que no requieren motivación adicional para el compromiso: “No necesitamos motivación extra para este partido. Esto es la Champions League”.
Sánchez reconoció el apoyo de sus compañeros y cuerpo técnico en su rendimiento: “Estoy muy agradecido a mi entrenador y a mis compañeros. Me facilitan mucho el trabajo”, concluyó.