Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Nómina confirmada del Galatasaray con Davinson desde el arranque, siga aquí el partido

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Guardar
Davinson Sánchez celebra tras marcar
Davinson Sánchez celebra tras marcar el tercer gol de Galatasaray en la victoria 5-2 ante Juventus en la Liga de Campeones, el martes 17 de febrero de 2026, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra)

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre Galatasaray, con la presencia de los colombianos Davinson Sánchez y Yaser Asprilla, contra Liverpool de Inglaterra, seis veces campeón de Europa.

Siga aqui todas las incidencias del partido, que se jugará en el Rams Park de Turquía, desde las 12:45 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

16:57 hsHoy

Así saldrá Liverpool para enfrentar a Galatasaray en la Champions League

Nómina del Liverpool para el
Nómina del Liverpool para el partido contra Galatasaray en la Champions League - crédito Liverpool FC
16:53 hsHoy

Nómina confirmada de Galatasaray en los octavos de final de la Champions League

Davinson Sánchez titular, Yaser Asprilla
Davinson Sánchez titular, Yaser Asprilla suplente: así sale Galatasaray para enfrentar a Liverpool en la Champions League - crédito Galatasaray
16:40 hsHoy

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Luis Díaz vuelve a la
Luis Díaz vuelve a la acción en el torneo de clubes más importante del mundo - crédito Wolfgang Rattay / REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atalanta de Bérgamo y el Bayern Múnich por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Leer la nota completa
16:02 hsHoy

Así llegan Galatasaray y Liverpool al partido de Champions League

El conjunto de Galatasaray, puntero de la Superliga de Turquía, superó recientemente a la Juventus en los playoffs de la Champions League con un marcador global de 7-5 y suma tres victorias consecutivas en competiciones locales. Por su parte, el Liverpool aseguró su clasificación en la FA Cup tras imponerse al Wolverhampton, aunque su desempeño en la Premier League ha sido inconsistente y permanece fuera de los puestos que otorgan acceso a torneos internacionales.

15:34 hsHoy

Alineaciones probables de Galatasaray vs. Liverpool

Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; y Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.

14:21 hsHoy

Davinson Sánchez listo para enfrentar a Liverpool

Davinson Sánchez, defensa de Galatasaray, anticipó el enfrentamiento ante Liverpool por los octavos de final de la Champions League afirmando que el equipo turco está “completamente concentrado en el partido”, según declaraciones ofrecidas en rueda de prensa.

Sánchez subrayó la importancia de su continuidad dentro del torneo al remarcar: “Estos números en la Champions League son muy buenos para mi carrera. Miro más allá. Simplemente estar ahí y acumular minutos, estar en el campo sin ayudar al equipo, no significa nada. Lo más importante es que el equipo tenga esa confianza”, puntualizó el colombiano de 29 años, quien ha sido titular en todos los partidos de su equipo en la actual edición.

En relación con la exigencia del torneo, el defensa destacó: “No vinimos aquí solo a intentarlo, vinimos a convencerlos de lo mucho que luchamos [...] Vinimos aquí para demostrar que queremos seguir en el Galatasaray y en Turquía. El fútbol turco ha evolucionado mucho”. Añadió que no requieren motivación adicional para el compromiso: “No necesitamos motivación extra para este partido. Esto es la Champions League”.

Sánchez reconoció el apoyo de sus compañeros y cuerpo técnico en su rendimiento: “Estoy muy agradecido a mi entrenador y a mis compañeros. Me facilitan mucho el trabajo”, concluyó.

13:06 hsHoy

Ficha del partido

Afiche del Galatasaray para anunciar
Afiche del Galatasaray para anunciar el partido contra Liverpool en la UEFA Champions League - crédito Galatasaray
  • Galatasaray vs. Liverpool FC - partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League 2025-2026
  • Lugar: estadio Rams Park - Istambul, Turquía
  • Fecha y hora: martes 10 de marzo- 12:45 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

Temas Relacionados

EN VIVOGalatasarayDavinson SánchezYaser AsprillaLiverpool FCGalatasaray vs. LiverpoolUEFAChampions LeagueSelección ColombiaEstadio Rams ParkColombia-Deportes

Últimas noticias

La condición física de Luis Suárez genera preocupación antes del Mundial 2026: con el Sporting de Lisboa entrena menos para priorizar su recuperación

A pesar de la alerta por una posible lesión por fatiga muscular, el colombiano será titular en el partido de octavos de final de la Champions League contra el Bodo Glimit de Noruega

La condición física de Luis

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático: el colombiano Santiago Buitrago fue el más destacado de la jornada y así le fue a Nairo Quintana

El recorrido contó con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano, en donde el belga Mathieu van der Poel logró ser más rápido que el mexicano Isaac del Toro

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático:

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: nuevo líder en la carrera, Daniel Felipe Martínez escaló hasta el top 10

Daniel Felipe Martínez, Juan Guillermo Martínez y Harold Tejada son los tres ciclistas colombianos presentes en la carrera que se realiza desde el 8 hasta el 15 de marzo

Etapa 3 de la París-Niza

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue contundente y afirmó que no ve a Jhon Jáder Durán en el Mundial de 2026: “Se sacó solo”

A tres meses del Mundial, Valderrama confirma la exclusión de Durán debido a problemas internos que habrían afectado la convivencia del grupo, pese a su desempeño destacado en el Aston Villa y otras ligas internacionales

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué los colibríes aparecen

Por qué los colibríes aparecen en patios y jardines

Científicos crearon un innovador método de protección contra terremotos que no necesita electricidad

¿La música fuerte en el gimnasio aporta motivación extra? Lo que descubrió la ciencia

Marcapasos y desfibriladores implantables: cuáles son las diferencias y cuándo se utiliza cada uno, según expertos

Adiós a Magis TV y XUPER TV: estas aplicaciones no tienen virus y algunas ofrecen películas gratis

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Un escáner cerebral revela cómo la ketamina actúa en el cerebro de pacientes con depresión

Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos

Yamaha trasladará su sede de Estados Unidos de California a Georgia

DEPORTES

El club que escapó de

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Histórica presentación del argentino Kevin Vallejos en UFC: protagonizará la velada estelar contra el norteamericano Josh Emmett

Colapinto dio un mensaje de unidad tras el error del equipo y volvió a hablar de su elogiada maniobra en la F1: “Todavía me sorprende”

La insólita definición con la raqueta al revés de Alexander Bublik en su eliminación de Indian Wells

Racing visitará a Sarmiento de Junín y Vélez buscará seguir en la punta del Apertura ante Tigre: hora, TV y formaciones