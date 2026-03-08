Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Cristiano Ronaldo sufrió una dura lesión en el tendón de la corva, y se espera su evolución con el transcurrir de los días-crédito Stringer/REUTERS

El 6 de marzo de 2026, el técnico portugués Jorge Jesús confirmó que Cristiano Ronaldo, figura de la selección de Portugal, se encontraba en Madrid recibiendo tratamiento por una lesión en el tendón de la corva.

Esta lesión ocurre cuando uno o más músculos o tendones en la parte posterior del muslo se estiran en exceso o se desgarran; dichos músculos conectan la cadera con la rodilla y permiten movimientos como correr, saltar, patear o doblar la pierna.

La recuperación del máximo goleador del equipo portugués y referente del Al-Nassr de Arabia Saudita genera gran expectativa. El propio Ronaldo, el 7 de marzo de 2026, transmitió un mensaje de tranquilidad acerca de su estado.

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras su lesión con el Al-Nassr

El astro portugués publicó un emotivo mensaje en su redes sociales, tras confirmarse su lesión-crédito @Cristiano/X

El 7 de marzo de 2026, Ronaldo publicó una fotografía con la ropa de entrenamiento del cuadro árabe, y un dispositivo de crioterapia o compresión fría, un equipo de recuperación muscular que aplica frío y presión controlada alrededor del músculo.

Este tipo de aparato se usa mucho en deportistas de alto rendimiento para reducir la inflamación después de entrenamientos o partidos, acelerar la recuperación muscular, prevenir lesiones en músculos como los isquiotibiales (parte posterior del muslo) y disminuir dolor o fatiga muscular.

Allí, aprovechó para publicar su estado actual y mandar un parte de tranquilidad a sus fanáticos:

“Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al-Nassr!“, dijo el goleador portugués.

Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr, había confirmado la lesión del goleador

Jorge Jesús habló sobre la situación que vivió Cristiano Ronaldo con su lesión-crédito Stringer/REUTERS

El 6 de marzo de 2026, Jorge Jesús, excampeón de América en 2019 con el Flamengo de Brasil, y actual técnico del Al-Nassr confirmó que Cristiano Ronaldo tuvo que desplazarse hasta España debido a la severidad de la lesión identificada tras los exámenes realizados en Arabia Saudita.

Allí detalló que la situación es más grave de lo esperado, y se está haciendo un monitoreo constante a su situación médica:

“Después de las pruebas, vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado. Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo", dijo.

Así se conoció sobre la lesión de Cristiano Ronaldo

El cuadro saudí entregó el reporte médico de lo que le pasó a Cristiano Ronaldo-crédito @AlNassrFC_EN/X

El 3 de marzo de 2026, Al Nassr comunicó que Cristiano Ronaldo inició su proceso de rehabilitación por la lesión que sufrió en el partido contra el Al Fayha

“A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”, tal como lo divulgó el club en redes sociales. El club compartió imágenes del jugador vestido con el uniforme oficial, en respuesta a rumores que circularon en medios internacionales sobre una posible salida del jugador y su familia de Arabia Saudita por las tensiones bélicas en Medio Oriente.

En el encuentro contra Al Fayha, que el Al Nassr ganó por 3-1, Ronaldo fue protagonista: marcó un gol de penal, sumando a su objetivo de alcanzar los 1.000 goles, pero erró otro lanzamiento y, a nueve minutos del final, debió abandonar la cancha por molestias físicas. Una vez concluido el partido, se lo observó con hielo aplicado directamente sobre la zona afectada.

Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr, explicó que la estrella de la selección de Portugal tuvo que salir porque sintió cansancio muscular, previniendo que el portugués se agravara.

“Sintió fatiga muscular. Después de que hiciéramos el 2-1 no quise arriesgar y lo sustituí. El departamento médico va a evaluar su condición, pero lo que él sintió fue solo una fatiga muscular”, explicó.