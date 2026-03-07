Luis Díaz ya palpita el Mundial 2026 con la selección Colombia tras la goleada del Bayern Múnich: “Se viene lo bueno”

Luis Díaz abrió el camino de la victoria para el Bayern Múnich en la goleada por 4-1 ante Borussia Mönchengladbach-crédito Heiko Becker/REUTERS

La fecha 25 de la Bundesliga se abrió el 6 de marzo de 2026 con la goleada del Bayern Múnich por 4-0 frente al Borussia Mönchengladbach por la fecha 25 de la Bundesliga, en el estadio Allianz Arena.

Y Luis Díaz fue uno de los principales protagonistas de la goleada en el equipo de Vincent Kompany, que cada vez están más cerca de lograr el bicampeonato de la Bundesliga bajo su mando, y lograr el trigésimo quinto título en la historia para los “Gigantes de Baviera” en la liga local.

En medio de la alegría que representó el triunfo del Bayern, junto al gol que abrió el camino de la victoria, Luis “el Guajiro” Díaz habló con el periodista Ezequiel Daray de Espn sobre su actuación en el partido, el 6 de marzo de 2026:

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y tenemos que descansar porque ahora sí se viene lo bueno, es importante la recuperación. Ahora viene Champions y tenemos que trabajar igual, enfocados en lo que queremos. Muy orgulloso del equipo".

También se mostró optimista con respecto al tema de su estado físico de cara al Mundial de Norteamérica de 2026 que está a 96 días de comenzar oficialmente, y a 102 días del debut de la selección Colombia ante Uzbekistán:

“Me siento bien físicamente, mentalmente, en todos los aspectos. Estoy tranquilo por ese lado porque llegaré con confianza estupenda. El técnico ha manejado el descanso, hoy por lo menos me tiró con bastante tiempo para finalizar y ya tuve una semana de descanso, hay que recuperarse bien y estar enfocados. Sé que estaré bien físicamente para el Mundial“.

Así fue el gol de Luis Díaz

La anotación llegó al minuto 32, cuando el volante alemán Leon Goretzka asistió al colombiano en el espacio vacío, y allí Luis Díaz aprovechó para ganar la posición a su defensor y sacar un remate potente hacia el palo de la mano izquierda del portero alemán Nicolás Moritz y colocar el 1-0 parcial.

Poco después, el colombiano protagonizó una combinación ofensiva que derivó en su asistencia a Konrad Laimer, anotando de la siguiente forma el segundo gol con un disparo imposible de detener.

La ventaja de dos goles permitió a Vincent Kompany replantear el equipo en la segunda parte. Destacó el ingreso de jóvenes jugadores en los minutos finales, una apuesta del cuerpo técnico que promete renovación en la plantilla bávara. Entre tanto, en el minuto 55, Jamal Musiala amplió la diferencia tras ejecutar un penal con precisión, luego de una falta sobre Jackson dentro del área visitante.

En los últimos instantes del encuentro, Jackson sumó el cuarto gol tras recibir un centro de Karl, consolidando una actuación colectiva de gran peso ofensivo.

Borussia Mönchengladbach descontó por intermedio de Wael Mohya, anotando el único gol visitante y arrancó algunos aplausos del técnico rival. Sin embargo, el resultado dejó sin puntos a la plantilla visitante, que no logró sostener el orden defensivo necesario ante la presión impuesta por el Bayern.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich

Luis Díaz se consolida como uno de los mayores referentes en el ataque del Bayern Múnich--crédito Heiko Becker/REUTERS

El Guajiro lleva un total de 35 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 2.880 minutos, y marcó en 20 ocasiones durante la temporada, además de dar 16 asistencias para gol a sus compañeros:

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach