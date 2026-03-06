Medellín ya tiene fecha para su próximo partido de la Copa Libertadores: a definir la clasificación contra Juventud

Independiente Medellín se medirá con Juventud Las Piedras en el Atanasio Girardot, para buscar la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Independiente Medellín viene de disputar la ida de la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026 frente a Juventud Las Piedras, equipo que le complicó el camino al cuadro colombiano en el estadio Gran Parque Central, pero al final la visita sacó un buen resultado.

El Poderoso ahora se alista para el compromiso de vuelta, en el que deberá definir la llave para cumplir la tarea de llegar a la fase de grupos, la instancia principal del torneo de la Conmebol porque están instalados los mejores equipos del continente, así como Junior de Barranquilla y Santa Fe.

De otro lado, la campaña internacional ayuda a que los antioqueños tranquilicen a los aficionados, que critican mucho la plantilla y al técnico Alejandro Restrepo por su mala presentación en la Liga BetPlay, en la que viene de perder como local frente a Bucaramanga por 2-1.

¿Cuándo juega Medellín otra vez?

El cuadro rojo quiere cumplir su objetivo principal de 2026 para bajarle a la presión en la escuadra, pues debido a la mala campaña en el fútbol colombiano, la Libertadores se convirtió en el punto de quiebre para cambiar las cosas en el primer semestre, ya logrando de manera inicial la eliminación de Liverpool.

Medellín volverá a jugar contra Juventud Las Piedras el jueves 12 de marzo, desde las 7:30 p. m., por la vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores y se verá por el canal deportivo Espn, así como por su plataforma de suscripción llamada Disney+ Premium en todos los dispositivos.

Juventud Las Piedras quiere dar la sorpresa en la casa del Medellín, por Copa Libertadores - crédito Club Atlético Juventud

El encuentro se jugará en el estadio Atanasio Girardot, que tiene capacidad para 42.000 espectadores, y el Poderoso necesita todo el apoyo de su afición, más allá de los comentarios en contra, para clasificar a la fase de grupos y aprovechando la condición de local.

Independiente Medellín eliminó en su casa a otro uruguayo, que fue Liverpool y con empate sin goles en la vuelta, pero con el marcador global a favor con 2-1, lo mismo que le quiere aplicar a Juventud Las Piedras, sabiendo que la visita jugará con el cuchillo entre los dientes.

Medellín está a un paso de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que debe superar la tercera ronda previa - crédito Conmebol

De otro lado, el cuadro antioqueño también le apunta al premio de tres millones de dólares por llegar a la fase de grupos, que es lo entregado por la Conmebol a quienes disputen esa instancia, y se suma al 1,1 millónes de dólares acumulado por las fases de clasificación.

Empate en Montevideo

Independiente Medellín igualó 1-1 frente a Club Atlético Juventud en el partido de vuelta disputado en el estadio Atanasio Girardot, resultado que deja pendiente la definición del cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras el empate en el primer encuentro, ambos equipos mantienen opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

La apertura del marcador llegó pasados los 30 minutos, cuando Enzo Larrosa aprovechó un rebote tras un remate cruzado de Francisco Fydriszewski para poner en ventaja a Independiente Medellín. Minutos antes, un remate potente de Frank Fabra también había exigido al arquero visitante.

Juventud empató 1-1 con el Independiente Medellín, por la tercera fase previa de la Copa Sudamericana - crédito Club Atlético Juventud

En la segunda parte, Juventud tomó la iniciativa y encontró el empate a los 74 minutos, luego de una jugada por la banda derecha finalizada con un disparo cruzado de Bruno Larregui que dejó sin opción al portero Salvador Ichazo.

Un remate de Bruno Larregui al travesaño a nueve minutos del final estuvo cerca de dar la victoria a Juventud, mientras que el local optó por resguardar el empate en los últimos minutos. El dominio inicial correspondió al equipo antioqueño, que desde el comienzo impuso condiciones y generó las mejores oportunidades en la primera mitad.