Luis Díaz no para de ser la estrella del Bayern Múnich: gol y asistencia contra el Borussia Mönchengladbach

Luis Díaz celebrando su primer gol con el Bayern Múnich ante el Borussia Mönchengladbach, por la Bundesliga - crédito Heiko Becker/REUTERS

Luis Díaz fue titular con el Bayern Múnich ante el Borussia Mönchengladbach, por la jornada 25 de la Bundesliga y con el objetivo de los locales para alejarse en la cima y acercarse al título, mientras que la visita necesitaba los tres puntos para desprenderse por completo del descenso.

El colombiano arruinó los planes de su rival en el primer tiempo, al marcar gol y asistencia que puso a celebrar a los aficionados, quienes le guardan mucho cariño al guajiro por su aporte al club en su primera temporada, demostrando su talento en cada compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, “Lucho” estaría llegando en buenas condiciones a la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos contra Francia y Croacia, el 26 y 29 de marzo en Estados Unidos, lo que también llena de alegría al cuerpo técnico porque necesita del extremo en todo momento.

Gol y asistencia de Luis Díaz

No cabe duda que el extremo colombiano pasa por uno de los mejores momentos de su carrera en Alemania, consiguiendo números que incluso superan lo hecho en el Liverpool, donde jugó entre 2022 y 2025, además de que lo hizo en poco tiempo porque llegó al club en julio.

La apertura del marcador fue obra de Luis Díaz, en un momento del compromiso con el Bayern presionando en campo contrario, manejando la pelota y no permitiendo que el Mönchengladbach reaccionara en el compromiso, que a duras penas pisó el área contraria en el Allianz Arena.

El extremo colombiano marcó el gol sobre la media hora de partido en el Allianz Arena, por la fecha 25 de la liga - crédito Espn

El guajiro recibió una asistencia magistral de Leon Goretzka al minuto 33, que elevó el balón al área y el extremo, sin dejarla caer, disparó con fuerza al palo derecho del portero Moritz Nicolas, levantando a los aficionados de sus asientos para iniciar la senda victoria de los bávaros.

Antes de llegar al descanso, Luis Díaz cambió papeles y se convirtió en el asistidor del segundo gol del Bayern, pasando el balón a su colega Konrad Laimer para que rematara sin presión alguna, dejando el marcador 2-0 en el primer tiempo y la figura estelar del colombiano.

El atacante guajiro le hizo el pase a Konrad Laimer en el área, para anotar el tanto antes del descanso - crédito Espn

De esta manera, “Lucho” llega a 20 goles y 16 asistencias en 35 partidos disputados en la temporada 2025/2026, en todas las competencias, y en lo que respecta a la Bundesliga, el guajiro suma 14 anotaciones y 14 pases-gol en las 25 jornadas disputadas del campeonato.

“El tridente Díaz, Kane y Olise es el mejor de la historia”

Giovane Élber, exdelantero brasileño del Bayern entre 1997 y 2003, habló con AS Colombia sobre el rendimiento del extremo colombiano y cómo se acopló a sus otros compañeros en el frente de ataque.

“El tridente Díaz, Kane y Olise es el mejor de la historia del Bayern Múnich. Los otros, tuvimos Lewandowski, Franck Ribéry y Arjen Robben, pero Olise, Luis Díaz y Harry Kane lo están haciendo demasiado bien (...) Yo creo que Kane puede batir el récord de Lewandowski, de 44 goles en el campeonato”, dijo el exfutbolista.

Luis Díaz ya suma 20 goles con el Bayern Múnich en la temporada, en todas las competencias - crédito Heiko Becker/REUTERS

Con respecto al extremo de 29 años, Élber mencionó que “está jugando muy bien. Pero para ser uno de los mejores hay que terminar el campeonato bien, conquistar los títulos con el club, la Champions porque es el trofeo más grande de Europa que todos quieren ganar”.

“Muchísimo me ha sorprendido porque cuando cambia de Inglaterra para Alemania, se juega un fútbol distinto. Pero yo pensé que ‘parece que ya está con nosotros hace años’, porque es muy fácil hablar con él, trabajar. Estamos en fase final del campeonato alemán, de Champions, espero que Luis pueda hacer mucho más para el Bayern”, finalizó.