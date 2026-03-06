Deportes

Luis Díaz no para de ser la estrella del Bayern Múnich: gol y asistencia contra el Borussia Mönchengladbach

El atacante colombiano levantó a los aficionados de sus asientos en el compromiso de la Bundesliga, ratificando que es uno de los jugadores más importantes de la temporada

Guardar
Luis Díaz celebrando su primer
Luis Díaz celebrando su primer gol con el Bayern Múnich ante el Borussia Mönchengladbach, por la Bundesliga - crédito Heiko Becker/REUTERS

Luis Díaz fue titular con el Bayern Múnich ante el Borussia Mönchengladbach, por la jornada 25 de la Bundesliga y con el objetivo de los locales para alejarse en la cima y acercarse al título, mientras que la visita necesitaba los tres puntos para desprenderse por completo del descenso.

El colombiano arruinó los planes de su rival en el primer tiempo, al marcar gol y asistencia que puso a celebrar a los aficionados, quienes le guardan mucho cariño al guajiro por su aporte al club en su primera temporada, demostrando su talento en cada compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, “Lucho” estaría llegando en buenas condiciones a la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos contra Francia y Croacia, el 26 y 29 de marzo en Estados Unidos, lo que también llena de alegría al cuerpo técnico porque necesita del extremo en todo momento.

Gol y asistencia de Luis Díaz

No cabe duda que el extremo colombiano pasa por uno de los mejores momentos de su carrera en Alemania, consiguiendo números que incluso superan lo hecho en el Liverpool, donde jugó entre 2022 y 2025, además de que lo hizo en poco tiempo porque llegó al club en julio.

La apertura del marcador fue obra de Luis Díaz, en un momento del compromiso con el Bayern presionando en campo contrario, manejando la pelota y no permitiendo que el Mönchengladbach reaccionara en el compromiso, que a duras penas pisó el área contraria en el Allianz Arena.

El extremo colombiano marcó el gol sobre la media hora de partido en el Allianz Arena, por la fecha 25 de la liga - crédito Espn

El guajiro recibió una asistencia magistral de Leon Goretzka al minuto 33, que elevó el balón al área y el extremo, sin dejarla caer, disparó con fuerza al palo derecho del portero Moritz Nicolas, levantando a los aficionados de sus asientos para iniciar la senda victoria de los bávaros.

Antes de llegar al descanso, Luis Díaz cambió papeles y se convirtió en el asistidor del segundo gol del Bayern, pasando el balón a su colega Konrad Laimer para que rematara sin presión alguna, dejando el marcador 2-0 en el primer tiempo y la figura estelar del colombiano.

El atacante guajiro le hizo el pase a Konrad Laimer en el área, para anotar el tanto antes del descanso - crédito Espn

De esta manera, “Lucho” llega a 20 goles y 16 asistencias en 35 partidos disputados en la temporada 2025/2026, en todas las competencias, y en lo que respecta a la Bundesliga, el guajiro suma 14 anotaciones y 14 pases-gol en las 25 jornadas disputadas del campeonato.

“El tridente Díaz, Kane y Olise es el mejor de la historia”

Giovane Élber, exdelantero brasileño del Bayern entre 1997 y 2003, habló con AS Colombia sobre el rendimiento del extremo colombiano y cómo se acopló a sus otros compañeros en el frente de ataque.

El tridente Díaz, Kane y Olise es el mejor de la historia del Bayern Múnich. Los otros, tuvimos Lewandowski, Franck Ribéry y Arjen Robben, pero Olise, Luis Díaz y Harry Kane lo están haciendo demasiado bien (...) Yo creo que Kane puede batir el récord de Lewandowski, de 44 goles en el campeonato”, dijo el exfutbolista.

Luis Díaz ya suma 20
Luis Díaz ya suma 20 goles con el Bayern Múnich en la temporada, en todas las competencias - crédito Heiko Becker/REUTERS

Con respecto al extremo de 29 años, Élber mencionó que “está jugando muy bien. Pero para ser uno de los mejores hay que terminar el campeonato bien, conquistar los títulos con el club, la Champions porque es el trofeo más grande de Europa que todos quieren ganar”.

“Muchísimo me ha sorprendido porque cuando cambia de Inglaterra para Alemania, se juega un fútbol distinto. Pero yo pensé que ‘parece que ya está con nosotros hace años’, porque es muy fácil hablar con él, trabajar. Estamos en fase final del campeonato alemán, de Champions, espero que Luis pueda hacer mucho más para el Bayern”, finalizó.

Temas Relacionados

Luis DíazLuis Díaz golLuis Díaz BayernBayern MúnichBayern Múnich vs Borussia MönchengladbachBundesligaColombia-Deportes

Más Noticias

Luis Díaz lideró al Bayern Múnich a otra alegría: gol y asistencia en triunfo 4-0 sobre Borussia Mönchengladbach

El extremo colombiano solo necesitó 60 minutos para participar en dos de las anotaciones de los bávaros, que se consolidan en el liderato de la Bundesliga

Luis Díaz lideró al Bayern

James Rodríguez prendió las alarmas en Minnesota y la selección Colombia: qué pasó con el volante

Una molestia no solo lo sacó de la última práctica del cuadro norteamericano, sino que también lo alejaría de su debut en MLS, a pocos días de la convocatoria de la Tricolor

James Rodríguez prendió las alarmas

Nashville SC vs. Minnesota United: hora y dónde ver el posible debut de James Rodríguez en la MLS

El capitán de la selección Colombia se encuentra bajo las órdenes del técnico Cameron Knowles, y espera tener sus primeros minutos en el fútbol de Norteamérica

Nashville SC vs. Minnesota United:

Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la She Believes Cup

La Tricolor espera cerrar su participación en el campeonato amistoso con un triunfo ante las norteamericanas

Colombia vs. Estados Unidos: hora

Técnico del Crystal Palace explicó cuál fue la lesión de Daniel Muñoz en el partido contra el Tottenham por Premier League: “Siempre es complicado”

El colombiano se retiró del campo usando un aparato ortopédico tras apenas 14 minutos ante el Tottenham y el cuerpo técnico espera conocer la gravedad para saber si estará listo ante el AEK Lamaca

Técnico del Crystal Palace explicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Juanes muestra su faceta más

Juanes muestra su faceta más aventurera y liberada en ‘JuanEsteban’ su nuevo LP: “Yo podría, literal, vivir en un estudio”

La champeta se coló en el K-Pop: grupo coreano bailó popular ‘trend´de carnaval y en redes los bautizaron como “los propios K-coletos”

Lady Noriega dio detalles de su paso por ‘La casa de los famosos’: “Es un show confrontativo, agresivo”

“¿Y a usted qué le importa?”: Luisa Fernanda W estalló tras críticas por no publicar a su mamá en redes

Mateo Carvajal, ganador de “El Desafío”, reveló problemas de salud y preocupó a sus seguidores: “Casi me les voy”

Deportes

Luis Díaz lideró al Bayern

Luis Díaz lideró al Bayern Múnich a otra alegría: gol y asistencia en triunfo 4-0 sobre Borussia Mönchengladbach

James Rodríguez prendió las alarmas en Minnesota y la selección Colombia: qué pasó con el volante

Nashville SC vs. Minnesota United: hora y dónde ver el posible debut de James Rodríguez en la MLS

Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver a la Tricolor en el último partido de la She Believes Cup

Esta sería la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026: se filtraron los detalles de la nueva prenda de la Tricolor