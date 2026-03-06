Deportes

Jhon Arias gana confianza en Palmeiras: el director técnico Abel Ferreira afirma que puede ser titular

El extremo colombiano ha sumado minutos en los partidos recientes y su rendimiento empieza a convencer al cuerpo técnico

El estratega ha conseguido dos Copas Libertadores con Palmeiras; Jhon Arias una con Fluminense - crédito Reuters/@Palmeiras

Palmeiras afronta el domingo 8 de marzo el segundo partido de la final de la Copa Paulista ante Novorizontino, tras haber ganado el compromiso de ida 1-0 en el Allianz Parque con gol de José Manuel López a los 35 minutos del primer tiempo.

El equipo dirigido por Abel Ferreira busca sellar un nuevo título y consolidar a su nómina, que ahora cuenta con la presencia del colombiano Jhon Arias, que sigue sumando minutos y buscando un lugar en el once titular.

El colombiano ingresó al campo en el minuto 60 del partido de ida, aportando dinamismo al ataque y mostrando que se adapta cada vez más al esquema del técnico portugués.

Aunque al principio de su llegada Ferreira parecía no estar plenamente convencido, el rendimiento del chocoano en los partidos recientes ha provocado que el entrenador destaque su trabajo y actitud, aunque se mantiene fiel a la competencia interna y la filosofía de grupo del club.

El técnico de Palmeiras, Abel Ferreira, no estaba conforme cuando llegó Arias al equipo - crédito Reuters / Palmeiras

“No nos falta nada. El equipo está bien. Hay partidos que se deciden en la segunda parte; necesitamos buenos jugadores tanto en el campo como en el banquillo. Como todos, aquí todos somos iguales. Pero es una opción que tenemos: Jhon Arias puede entrar desde el banquillo o ser titular”, manifestó Ferreira sobre el colombiano.

En los cuatro partidos que ha disputado con Palmeiras, Arias acumula 98 minutos: debutó ante Capivariano jugando 12 minutos, luego sumó 31 ante Fluminense, 25 frente a Sao Paulo y 30 más contra Novorizontino en la final de ida, demostrando que la adaptación avanza y que su rol dentro del plantel va en ascenso.

Jhon Arias y su agradecimiento a Wolverhampton de la Premier League

El colombiano tuvo su paso por la Premier League - crédito Jason Cairnduff/Reuters

En una reciente entrevista a Win Sports, Arias expresó su gratitud al Wolverhampton, club inglés donde tuvo la oportunidad de cumplir el sueño de llegar a la Premier League.

Y es que su paso por el fútbol británico no fue sencillo ni le permitió consolidarse como referente del club inglés, el colombiano valoró la experiencia como un aprendizaje fundamental, tanto a nivel personal como profesional. Destacó que el ritmo, la exigencia y la cultura inglesa le permitieron madurar y enfocarse en detalles del juego que a menudo se pasan por alto. Asimismo, agradeció al club por abrirle las puertas y por el respaldo recibido durante su etapa en Inglaterra.

Las razones que lo llevaron a jugar en América de Cali

La decisión de jugar en América de Cali estuvo marcada por motivos personales y sentimentales. El chocoano explicó que su abuela fue el “pilar” que lo impulsó a sumarse al equipo escarlata, ya que siempre soñó con darle esa alegría a una de las personas más importantes en su vida, que fue seguidora incondicional del club.

A eso se sumó el peso de la historia y el prestigio del América, uno de los grandes del fútbol colombiano y sudamericano, además del anhelo de niño de vestir esa camiseta. Cumplió el sueño y, además, fue campeón en 2020 superando a Santa Fe en la final.

El agradecimiento a Independiente Santa Fe

Jhon Arias jugó la Copa Libertadores con Santa Fe - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Tras lograr el título con América, Jhon Arias dio el salto a Independiente Santa Fe, donde jugó 28 partidos, marcó tres goles y entregó dos asistencias. El atacante no olvida el paso por el club bogotano, al que considera un trampolín fundamental en su carrera internacional.

El ex Fluminense destacó que Santa Fe lo hizo sentir valorado, querido y pieza clave en el equipo, permitiéndole crecer y catapultarse al fútbol exterior. Reconoce especialmente a Harold Rivera, el técnico que lo ayudó a potenciar sus virtudes y lo preparó para dar el salto al balompié internacional.

