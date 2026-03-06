Hora y dónde ver en Colombia el GP de Australia de la Fórmula 1: inicia una nueva era en la gran carpa del automovilismo

Tras la pretemporada, la Temporada 2026 de la Fórmula 1 dará inicio en Albert Park, Australia - crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Todo esta listo en Australia para el regreso del Campeonato de la Fórmula 1, que en 2026 se prepara para una temporada llena de más incógnitas que nunca.

Tras la pretemporada realizada en Barcelona y Sakhir durante las primeras semanas del año, finalmente los monoplazas que inagurarán una nueva regulación técnica con variantes significativas en su concepto y funcionamiento se pondrán a prueba sin guardarse nada en el trazado de Albert Park, en Melbourne.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a las dudas sobre la realización del primer Gran Premio del año por la escalada militar en Irán que generó algunas dificultades a las escuderías para trasladarse a territorio australiano —el cierre del espacio aéreo en el mundo árabe obligó a tomar rutas alternas—, el fin de semana verá a los 22 autos jugándose todo por la victoria.

Nuevo equipo, nuevos líderes, y alarmas en Aston Martin

Checo Pérez y Valteri Bottas serán los encargados de manejar el Cadillac que debuta en la Fórmula 1 - crédito @Cadillac_F1/X

Y son 22 y no 20 como de costumbre, porque Cadillac se sumó a la gran carpa con una dupla de experimentados que vuelven a la parrilla: Checo Pérez y Valteri Bottas. Aunque no se espera que tengan actuaciones muy destacadas, la fiabilidad del auto parece asegurada de cara a las primeras carreras.

Con los otros equipos reina la incertidumbre en dos frentes: Mercedes y Ferrari parecen ser los llamados a liderar el campeonato con lo visto en Sakhir, pese a que la FIA todavía no da un veredicto final sobre el sistema de compresión del motor de los alemanes, que tanta polémica generó desde finales del año anterior.

Los actuales campeones, McLaren, no mostraron muchas cartas en la pretemporada, por lo que Australia podría ser la oportunidad de desafiar los pronósticos iniciales de que estarían por debajo en competitividad frente a Mercedes y Ferrari. Algo similar pasa con RedBull, que espera darle un coche ganador a Max Verstappen y a su nuevo compañero de equipo, el francés Isaac Hadjar, sensación entre los novatos durante 2025. En la escudería parece haber optimismo de cumplir un buen papel, pero no es claro que eso baste para pelear por el título ni en pilotos ni en constructores.

En cuanto al resto de la parrilla, todo parece más parejo y lleno de dudas. Las principales vienen por el lado de Aston Martin, que no para de reportar problemas en el funcionamiento del monoplaza, hasta el punto que se especula con que no podrían terminar la carrera en Australia.

La razón, una falla crítica en la unidad de potencia Honda amenaza la salud de los pilotos, según declaró el diseñador Adrian Newey. Al parecer, las vibraciones de esta llegan al chasis y la columna de dirección con tal intensidad que Fernando Alonso reportó que no puede dar más de 25 vueltas seguidas sin arriesgarse a un daño permanente en sus muñecas. Su compañero, Lance Stroll, no podría aguantar más de 15 vueltas.

Fernando Alonso reportó vibraciones en su Aston Martin que podrían comprometer su integridad física - crédito Europa Press

El resto de equipos enfrenta situaciones dispares. Williams parece haber bajado su competitivdad en esta nueva era en comparación con 2025, mientras que Haas y Alpine parecen haber dado saltos de calidad importantes que los pondrían como los líderes de la zona media. También se percibe optimismo en Racing Bulls y Audi, aunque no al mismo nivel.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Australia

Los nuevos monoplazas se pondrán a prueba sobre 58 vueltas en un trazado emblemático de la categoría - crédito Fórmula 1

El GP de Australia está pactado para disputarse sobre un total de 58 vueltas. Su trazado, caracterizado por su alta velocidad en curva, no exige mucho a los neumáticos, ya que la degradación suele deberse más al desgaste que a factores térmicos. El asfalto, formado en parte por vías públicas normalmente abiertas al tráfico, es muy liso. En la edición de 2025, en los días sin lluvia, se observó algo de granulado, aunque en niveles muy bajos.

Para el circuito de Albert Park, Pirelli (que presentó para esta temporada neumáticos de menor tamaño que los usados en 2025) llevará los tres compuestos más blandos de su gama (C3, C4 y C5), tal y como ocurrió en las dos temporadas anteriores.

El análisis para esta carrera trae algo de incertidumbre por el nuevo reglamento técnico, que eliminó el DRS de la era híbrida y ahora prioriza la gestión de energía eléctrica. En ese sentido, Albert Park es un circuito donde esta variable tendrá un peso mayor, pues a diferencia de Bahréin, Australia tiene menos frenadas largas donde recuperar carga para la batería.

En consecuencia, los pilotos deben administrar cuidadosamente el despliegue eléctrico en las rectas, especialmente en sectores enlazados de alta velocidad donde no hay demasiadas oportunidades de regeneración por frenada.

Desde las primeras sesiones de entrenamientos libres, será interesante ver cómo los equipos abordan el fin de semana, al tratarse del primer evento en el que podrán desplegar al máximo el potencial de sus carros.

Las sesiones iniciales en pista probablemente también servirán para estudiar la mejor manera de equilibrar las temperaturas entre ambos ejes. La energía que el motor entrega al eje trasero inevitablemente acentuará una asimetría que podría ser necesario corregir, sobre todo en la clasificación, ya sea diferenciando las temperaturas de los neumáticos o completando una vuelta de preparación antes de la vuelta rápida.

En cuanto al clima, se esperan temperaturas máximas entre 25 y 27 °C, y mínimas entre los 17 y 19 °C, ofreciendo un ambiente cálido para pilotos y aficionados.

Hora y dónde ver el GP de Brasil de Fórmula 1 en Australia

Lugar: Albert Park - Melbourne, Australia.

Fecha y hora de las prácticas libres 1: jueves 5 de marzo, 8:30 p. m, hora colombiana.

Fecha y hora de las prácticas libres 2 y 3: viernes 6 de marzo, 12:00 a. m. y 8:30 p. m, hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 7 de marzo, 12:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera: sábado 7 de marzo, 11:00 p. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney +.