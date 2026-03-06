Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Borussia Mönchengladbach por la fecha 25 de la Bundesliga.
Bayern Múnich se impuso como visitante ante Borussia Dortmund por 3-2 en el clásico del fútbol alemán, disputado en el Signal Iduna Park, acercándose así al título de la Bundesliga.
La Bundesliga ya se encuentra en su recta final a solo 9 fechas de finalizar la temporada, y todos los caminos conducen a Múnich con el título 35 del campeonato alemán para los “Gigantes de Baviera”.
El partido se jugará el 6 de marzo de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 2:30 p .m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será Robert Schröder.
El 28 de febrero de 2026, Bayern Múnich consiguió una auténtica victoria en el clásico de Alemania ante Borussia Dortmund tras vencer por 3-2.
Pese a comenzar con derrota gracias al gol de Nico Schlotterbeck al minuto 26, el equipo de Kompany remontó en menos de 20 minutos gracias al doblete de Harry Kane al 54 y al 70 de tiro penal.
El suspenso volvió, y el sueco Daniel Svensson logró empatar el juego al 83, pero un golazo del volante y capitán Joshua Kimmich al 87, le permitió a los bávaros sacar una ventaja de 11 puntos a su archirrival.
En el cuadro que hará las veces de visitante, ganó por 1-0 ante Unión Berlín por la fecha 24 de la Bundesliga, y al último minuto con el gol de tiro penal de Kevin Diks al 90+4, lo que le permitió romper una racha de 7 partidos sin ganar.
En lo que se refiere al último partido jugado entre sí, hay que ir al 25 de octubre de 2025, cuando Bayern Múnich goleó por 3-0 al Borussia, con los goles de Joshua Kimmich al minuto 64, de Raphaël Guerreiro y de Lennart Karl al 81 de partido.