Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO, fecha 25 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera continúan su camino a la conquista de la estrella 35 del campeonato alemán, previo al duelo decisivo ante Atalanta de Italia por la Champions League

Bayern Múnich quiere seguir en
Bayern Múnich quiere seguir en lo más alto de la Bundesliga- crédito Leon Kuegeler/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Borussia Mönchengladbach por la fecha 25 de la Bundesliga.

12:30 hsHoy

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania

El equipo bávaro tiene una ventaja de 11 puntos frente al Borussia Dortmund, segundo en la tabla de posiciones de la Bundesliga, a falta de 10 partidos para terminar el campeonato

Bayern Múnich remontó ante Borussia
Bayern Múnich remontó ante Borussia Dortmund para conseguir su quinta victoria consecutiva en la Bundesliga - crédito Heiko Becker/REUTERS.

Bayern Múnich se impuso como visitante ante Borussia Dortmund por 3-2 en el clásico del fútbol alemán, disputado en el Signal Iduna Park, acercándose así al título de la Bundesliga.

12:09 hsHoy

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

El equipo bávaro tendrá la posibilidad de comenzar el fin de semana sacando más ventaja a su más inmediato perseguidor: Borussia Dortmund

Bayern Múnich jugará ante el
Bayern Múnich jugará ante el Borussia en el Allianz Arena-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

La Bundesliga ya se encuentra en su recta final a solo 9 fechas de finalizar la temporada, y todos los caminos conducen a Múnich con el título 35 del campeonato alemán para los “Gigantes de Baviera”.

12:06 hsHoy

Los Gigantes de Baviera reciben a Los Potros

Luis Díaz en el partido
Luis Díaz en el partido de ida de la Bundesliga-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

El partido se jugará el 6 de marzo de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 2:30 p .m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Robert Schröder.

El 28 de febrero de 2026, Bayern Múnich consiguió una auténtica victoria en el clásico de Alemania ante Borussia Dortmund tras vencer por 3-2.

Pese a comenzar con derrota gracias al gol de Nico Schlotterbeck al minuto 26, el equipo de Kompany remontó en menos de 20 minutos gracias al doblete de Harry Kane al 54 y al 70 de tiro penal.

El suspenso volvió, y el sueco Daniel Svensson logró empatar el juego al 83, pero un golazo del volante y capitán Joshua Kimmich al 87, le permitió a los bávaros sacar una ventaja de 11 puntos a su archirrival.

En el cuadro que hará las veces de visitante, ganó por 1-0 ante Unión Berlín por la fecha 24 de la Bundesliga, y al último minuto con el gol de tiro penal de Kevin Diks al 90+4, lo que le permitió romper una racha de 7 partidos sin ganar.

En lo que se refiere al último partido jugado entre sí, hay que ir al 25 de octubre de 2025, cuando Bayern Múnich goleó por 3-0 al Borussia, con los goles de Joshua Kimmich al minuto 64, de Raphaël Guerreiro y de Lennart Karl al 81 de partido.

Figura de la selección Portugal se lesionó: este es el compañero de Cristiano Ronaldo que será baja para los partidos ante México y Estados Unidos en la fecha FIFA

El jugador clave para el técnico español Roberto Martínez se lesionó con su club y será una baja clave en los partidos de preparación para los lusos

Figura de la selección Portugal

América de Cali le remontó a Bucaramanga y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El equipo Escarlata se sobrepuso a un marcador adverso y aprovechó la superioridad numérica en el segundo tiempo para sellar su avance internacional

América de Cali le remontó

Medellín sacó un empate en la Copa Libertadores: fue 1-1 ante Juventud por tercera fase

Los antioqueños empezaron ganando con gol de Enzo Larrosa, pero Bruno Larregui logró la igualdad en el segundo tiempo y dejó la serie abierta para la vuelta en el Atanasio Girardot

Medellín sacó un empate en

América de Cali no solo obtuvo tiquete a fase de grupos de la Copa Sudamericana: este es el millonario premio de la Conmebol

Los Diablos Rojos y leopardos vivieron un partido lleno de emociones y goles en el estadio Pascual Guerrero, donde se definió el último colombiano clasificado a la siguiente instancia

América de Cali no solo

Medellín ya tiene fecha para su próximo partido de la Copa Libertadores: a definir la clasificación contra Juventud

El Poderoso sueña con llegar a la fase de grupos y está a un paso de conseguir el objetivo, pero primero debe superar a los uruguayos, quienes pelearán hasta el final por ese tiquete

Medellín ya tiene fecha para

