Partido de la selección Colombia contra Francia obligó a Dimayor a modificar la fecha 14 de la Liga BetPlay: así quedó

El fútbol colombiano será regido por una serie de nuevas normas, que aplicarán desde julio de 2026 y para todos los certámenes en el mundo

La Dimayor anunció cambios en la programación de partidos de Nacional y Junior correspondientes a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I, tras ajustar la agenda para evitar simultaneidad con un amistoso internacional de la Selección Colombia.

La reorganización busca permitir a los aficionados acceder tanto al encuentro entre Colombia y Francia, pautado para las 2:00 p. m., como a los juegos del torneo local. Internacional de Bogotá abrirá la jornada dominical ante Junior FC a las 4:10 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo. Más tarde, Deportivo Pasto enfrentará a Atlético Nacional desde las 6:20 p. m. en el Departamental Libertad, seguido por Llaneros contra Once Caldas a las 20:30 en el Bello Horizonte.

Durante este semestre, la organización ha debido modificar el calendario en diversas ocasiones, incluidas situaciones vinculadas a conciertos, el estado de los escenarios deportivos y los compromisos internacionales de varios clubes.

Programación de la Fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026

Águilas Doradas vs. Alianza FC

Fecha: viernes 27 de marzo.

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Cincuentenario - Medellín.

Bucaramanga vs. Santa Fe

Fecha: viernes 27 de marzo.

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Américo Montanini - Bucaramanga.

Deportivo Cúcuta vs. Boyacá Chicó

Fecha: sábado 28 de marzo.

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: General Santander - Cúcuta.

Deportes Tolima vs. Jaguares de Córdoba

Fecha: sábado 28 de marzo.

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro - Ibagué.

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

Fecha: sábado 28 de marzo

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Deportivo Cali - Palmaseca, Palmira.

Internacional de Bogotá vs. Junior FC

Fecha: domingo 29 de marzo

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá.

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Fecha: domingo 29 de marzo

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Departamental Libertad - Pasto.

Llaneros FC vs. Once Caldas

Fecha: domingo 29 de marzo

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé - Villavicencio.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 jugadas nueve fechas del torneo

Internacional de Bogotá: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Deportivo Pasto: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2). América de Cali: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +9). Once Caldas: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6). Atlético Nacional: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +10). Junior: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Deportivo Cali: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Millonarios: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Águilas Doradas: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Fortaleza: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -7). Independiente Medellín: 7 puntos – 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8). Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9). Alianza FC: 3 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -14).