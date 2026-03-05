Partido de la selección Colombia contra Francia obligó a Dimayor a modificar la fecha 14 de la Liga BetPlay: así quedó

La Dimayor anunció cambios en la programación de partidos de Nacional y Junior correspondientes a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I, tras ajustar la agenda para evitar simultaneidad con un amistoso internacional de la Selección Colombia.
La reorganización busca permitir a los aficionados acceder tanto al encuentro entre Colombia y Francia, pautado para las 2:00 p. m., como a los juegos del torneo local. Internacional de Bogotá abrirá la jornada dominical ante Junior FC a las 4:10 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo. Más tarde, Deportivo Pasto enfrentará a Atlético Nacional desde las 6:20 p. m. en el Departamental Libertad, seguido por Llaneros contra Once Caldas a las 20:30 en el Bello Horizonte.
Durante este semestre, la organización ha debido modificar el calendario en diversas ocasiones, incluidas situaciones vinculadas a conciertos, el estado de los escenarios deportivos y los compromisos internacionales de varios clubes.
Programación de la Fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026
Águilas Doradas vs. Alianza FC
- Fecha: viernes 27 de marzo.
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Cincuentenario - Medellín.
Bucaramanga vs. Santa Fe
- Fecha: viernes 27 de marzo.
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Américo Montanini - Bucaramanga.
Deportivo Cúcuta vs. Boyacá Chicó
- Fecha: sábado 28 de marzo.
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: General Santander - Cúcuta.
Deportes Tolima vs. Jaguares de Córdoba
- Fecha: sábado 28 de marzo.
- Hora: 6:10 p. m.
- Estadio: Manuel Murillo Toro - Ibagué.
Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Hora: 8:20 p. m.
- Estadio: Deportivo Cali - Palmaseca, Palmira.
Internacional de Bogotá vs. Junior FC
- Fecha: domingo 29 de marzo
- Hora: 4:10 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá.
Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
- Fecha: domingo 29 de marzo
- Hora: 6:20 p. m.
- Estadio: Departamental Libertad - Pasto.
Llaneros FC vs. Once Caldas
- Fecha: domingo 29 de marzo
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé - Villavicencio.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 jugadas nueve fechas del torneo
- Internacional de Bogotá: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
- Deportivo Pasto: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
- América de Cali: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +9).
- Once Caldas: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6).
- Atlético Nacional: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
- Junior: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
- Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
- Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
- Deportivo Cali: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
- Millonarios: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
- Águilas Doradas: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
- Fortaleza: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
- Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
- Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
- Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -7).
- Independiente Medellín: 7 puntos – 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
- Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5).
- Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8).
- Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9).
- Alianza FC: 3 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -14).