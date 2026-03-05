Deportes

Partido de la selección Colombia contra Francia obligó a Dimayor a modificar la fecha 14 de la Liga BetPlay: así quedó

La Tricolor jugará su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de marzo contra la selección gala desde las 2:00 p. m. en el estadio Northwest

Guardar
El fútbol colombiano será regido
El fútbol colombiano será regido por una serie de nuevas normas, que aplicarán desde julio de 2026 y para todos los certámenes en el mundo - crédito Colprensa

La Dimayor anunció cambios en la programación de partidos de Nacional y Junior correspondientes a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I, tras ajustar la agenda para evitar simultaneidad con un amistoso internacional de la Selección Colombia.

La reorganización busca permitir a los aficionados acceder tanto al encuentro entre Colombia y Francia, pautado para las 2:00 p. m., como a los juegos del torneo local. Internacional de Bogotá abrirá la jornada dominical ante Junior FC a las 4:10 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo. Más tarde, Deportivo Pasto enfrentará a Atlético Nacional desde las 6:20 p. m. en el Departamental Libertad, seguido por Llaneros contra Once Caldas a las 20:30 en el Bello Horizonte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante este semestre, la organización ha debido modificar el calendario en diversas ocasiones, incluidas situaciones vinculadas a conciertos, el estado de los escenarios deportivos y los compromisos internacionales de varios clubes.

Programación de la Fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026

Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Águilas Doradas vs. Alianza FC

  • Fecha: viernes 27 de marzo.
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Estadio: Cincuentenario - Medellín.

Bucaramanga vs. Santa Fe

  • Fecha: viernes 27 de marzo.
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Estadio: Américo Montanini - Bucaramanga.

Deportivo Cúcuta vs. Boyacá Chicó

  • Fecha: sábado 28 de marzo.
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Estadio: General Santander - Cúcuta.

Deportes Tolima vs. Jaguares de Córdoba

  • Fecha: sábado 28 de marzo.
  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro - Ibagué.

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

  • Fecha: sábado 28 de marzo
  • Hora: 8:20 p. m.
  • Estadio: Deportivo Cali - Palmaseca, Palmira.

Internacional de Bogotá vs. Junior FC

  • Fecha: domingo 29 de marzo
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo - Bogotá.

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

  • Fecha: domingo 29 de marzo
  • Hora: 6:20 p. m.
  • Estadio: Departamental Libertad - Pasto.

Llaneros FC vs. Once Caldas

  • Fecha: domingo 29 de marzo
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé - Villavicencio.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 jugadas nueve fechas del torneo

El trofeo de la Liga
El trofeo de la Liga BetPlay espera por el ganador entre Tolima y Junior - crédito Deportes Tolima
  1. Internacional de Bogotá: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  2. Deportivo Pasto: 18 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  3. América de Cali: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +9).
  4. Once Caldas: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6).
  5. Atlético Nacional: 15 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  6. Junior: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  7. Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  8. Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  9. Deportivo Cali: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  10. Millonarios: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  11. Águilas Doradas: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  12. Fortaleza: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
  13. Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  14. Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  15. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -7).
  16. Independiente Medellín: 7 puntos – 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
  17. Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5).
  18. Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8).
  19. Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9).
  20. Alianza FC: 3 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -14).

Temas Relacionados

Selección ColombiaLiga BetPlayFPCJunior FCAtlético NacionalPartidos Liga ColombianaFecha 14Colombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

El equipo bávaro tendrá la posibilidad de comenzar el fin de semana sacando más ventaja a su más inmediato perseguidor: Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach:

Colombia debuta en el Clásico Mundial de Béisbol: los mejores jugadores del plantel, el calendario y dónde ver los partidos

El equipo dirigido por Mosquera inicia su camino en territorio boricua con figuras jóvenes y experimentadas, buscando un cupo para Los Ángeles 2028 y superar su mejor marca histórica

Infobae

El Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá la baja de Harry Kane ante el Borussia Mönchengladbach: “Es solo un golpe”

El equipo dirigido por Vincent Kompany tendrá una salida clave, esperando aumentar la diferencia liderato en el campeonato alemán con respecto al Borussia Dortmund

El Bayern Múnich de Luis

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín

FIFA puso a la venta las entradas para los repechajes que definirán rival de Colombia en el Mundial 2026: precios van hasta los 64.000 pesos colombiano

Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo son las tres selecciones que aspiran por un cupo en la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Norteamérica

FIFA puso a la venta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así recluta a sus miembros

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

ENTRETENIMIENTO

Polémica por publicación de amigo

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Yina Calderón respondió las indirectas de Melissa Gate: “Estoy a otro nivel”

Kris R reveló cómo fue su primer beso con Karina García: cuál fue la reacción de la modelo

Lina Tejeiro estaría en problemas en las grabaciones de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’: podría quedar eliminada por ese motivo

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach:

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

Colombia debuta en el Clásico Mundial de Béisbol: los mejores jugadores del plantel, el calendario y dónde ver los partidos

El Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá la baja de Harry Kane ante el Borussia Mönchengladbach: “Es solo un golpe”

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

FIFA puso a la venta las entradas para los repechajes que definirán rival de Colombia en el Mundial 2026: precios van hasta los 64.000 pesos colombiano