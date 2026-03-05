Los mejores memes que dejó la eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios en Copa Sudamericana

Las redes sociales se llenaron de imágenes que ironizaron la eliminación de Atlético Nacional en casa. - crédito Colprensa/Lina Gasca y @cryptoADICTIVO/X

La eliminación de Atlético Nacional a manos de Millonarios en la Copa Sudamericana no solo dejó consecuencias deportivas. El resultado también provocó una ola de memes y reacciones en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron al 1-3 registrado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Apenas terminó el encuentro, plataformas como X (antes Twitter), Facebook e Instagram comenzaron a llenarse de publicaciones humorísticas, muchas de ellas enfocadas en la derrota del equipo verdolaga ante su rival histórico y en la clasificación del conjunto bogotano a la fase de grupos del torneo continental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes, videos y montajes se difundieron rápidamente entre aficionados del fútbol colombiano, convirtiendo el partido en uno de los temas más comentados de la noche.

Entre las publicaciones más compartidas apareció otra imagen que preguntaba: “¿Cuántos goles te metió Millonarios, Morelos?”, acompañada de una fotografía del delantero Alfredo Morelos mostrando tres dedos.

También se viralizó una imagen con la palabra “eliminados” modificada como “elimi(NA con el logo de Nacional)dos”, en referencia al escudo del conjunto antioqueño.

Los usuarios recurrieron al humor para retratar la frustración de la hinchada verdolaga tras el 1-3. - crédito X

Uno de los mensajes que más se compartió decía: “Me tocó ver cómo eliminaban al FC Barcelona y a Atlético Nacional en una misma semana”, acompañado por la canción Me matará el sentimiento de Los Inquietos del Vallenato.

De igual manera, algunos usuarios ironizaron con el rendimiento internacional del equipo antioqueño con frases como: “Dicen ser el más grande del fútbol colombiano… Millonarios lo elimina de un torneo internacional sin salir del país”.

Otro de los contenidos que circuló en redes sociales utilizó una escena de la serie Drake & Josh con la frase: “Ese Nacional – Millonarios seguramente va a estar malo, lo voy a poner porque no hay más que ver”, seguida por la imagen de los personajes sorprendidos tras ver el primer tiempo del encuentro.

La derrota de Nacional en la fase previa inspiró burlas y comparaciones con otros equipos internacionales. - X

El partido que desató las reacciones en internet

Las reacciones en redes sociales se dieron tras el resultado registrado en Medellín, donde Millonarios venció 1-3 a Atlético Nacional y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo bogotano logró la victoria con una actuación destacada del delantero argentino Rodrigo Contreras, quien anotó dos goles y participó en la jugada que derivó en el penal convertido por Leonardo Castro.

El marcador se abrió al minuto 20, cuando Contreras recuperó el balón en su propio campo y remató desde larga distancia, aprovechando la posición adelantada del portero David Ospina para marcar el 0-1.

Atlético Nacional logró empatar ocho minutos después. Jorman Campuzano filtró un pase para Nicolás Rodríguez, quien definió con potencia para establecer el 1-1.

Sin embargo, antes del final del primer tiempo, Simón García derribó a Contreras dentro del área, lo que llevó al árbitro a sancionar penal. Leonardo Castro ejecutó el cobro y anotó el 1-2 al minuto 42.

En la segunda parte, el conjunto antioqueño buscó el empate con aproximaciones de Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento, además de los ingresos de Juan Bauzá y Marlos Moreno en el frente de ataque.

No obstante, Millonarios volvió a golpear en el minuto 75, cuando Contreras aprovechó un contragolpe para superar a la defensa y marcar el 1-3 definitivo.

Millonarios venció en Medellín a Atlético Nacional y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito @nacionaloficial/X

Reacciones digitales tras el resultado

El resultado generó una fuerte conversación en redes sociales, donde los memes y las publicaciones humorísticas se multiplicaron durante las horas posteriores al partido.

Este tipo de contenidos suele aparecer tras encuentros de gran impacto en el fútbol colombiano, especialmente cuando involucran a equipos con una rivalidad histórica como Atlético Nacional y Millonarios.

En esta ocasión, la derrota del conjunto verdolaga en Medellín y la clasificación del equipo bogotano fueron los principales temas de las publicaciones, que rápidamente alcanzaron miles de interacciones y compartidos.

Mientras Millonarios celebraba su paso a la siguiente fase del torneo continental, las redes sociales continuaban replicando memes y comentarios sobre el resultado, reflejando la manera en que los aficionados reaccionan y comentan los acontecimientos deportivos en el entorno digital.