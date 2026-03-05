Diego Arias habría perdido el control de Atlético Nacional y los jugadores lo ignoraron en partido contra Millonarios: “Escúchenme”

Diego Arias está en la cuerda floja en Atlético Nacional por la eliminación en Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional / Colprensa

Atlético Nacional sufrió una de sus derrotas más significativas en los últimos años al quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Millonarios, que lo superó 3-1 en Medellín durante la fase previa. La eliminación dejó a la plantilla en una situación delicada, evidenciando además falencias tácticas en el equipo.

El entrenador Diego Arias quedó expuesto cuando sus jugadores lo ignoraron durante el partido, mientras intentaba revertir el marcador. Millonarios cerró todos los espacios a los atacantes de Nacional y el técnico Fabián Bustos superó a Arias en todas las líneas del juego.

Queda por saber si los verdolagas lo despedirán o si esperarán a que el timonel presente su carta de renuncia, debido a que fracasó en el principal objetivo de la temporada 2026, sumado a la eliminación en la Liga BetPlay y perder el cupo a la Copa Libertadores en el segundo semestre de 2025.

Diego Arias y la ignorada de sus jugadores

El compromiso del 4 de marzo era el más importante de los verdes en lo que va de la temporada 2026, debido a que era la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana, sin llave de vuelta, en casa y con una inversión enorme en la plantilla, reforzada con algunas figuras como Cristian “Chicho” Arango y Milton Casco.

El técnico Diego Arias fue cuestionado tanto por sus decisiones tácticas como por los cambios realizados. Además, recibió críticas por sustituir a Andrés Sarmiento, modificar la posición de Nicolás Rodríguez y no lograr el impacto esperado con jugadores como Marlos Moreno, quien ingresó en el segundo tiempo.

Pese al empate rápido con Nicolás Rodríguez, Nacional nunca tuvo control del partido y cayó por 3-1 en Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional

Más allá de eso, el momento que llamó la atención del partido se dio a los 69 minutos, durante la pausa de hidratación en el segundo tiempo en el estadio Atanasio Girardot, donde el entrenador aprovechó para dar una serie de indicaciones a sus dirigidos y cuando el encuentro iba 2-1 en contra.

“Hey, hey, escúchenme un segundo acá”, le decía Diego Arias a sus jugadores de Nacional, que por momentos no le prestaron atención mientras bebían su líquido, otros conversando entre ellos y algunos mirando a otras partes, lo que quedó captado en cámara.

El entrenador de los verdolagas, durante una pausa en el segundo tiempo, les pidió que prestaran atención, pero algunos de ellos hicieron caso omiso - crédito Espn

Al final, los antioqueños cayeron por 3-1 con el doblete de Rodrigo Contreras, el penal de Leonardo Castro y el descuento de Nicolás Rodríguez, viendo a los azules avanzar a la fase de grupos y siendo la sorpresa porque, en las apuestas, todos daban como ganadores a los dueños de casa.

“Es un momento fuerte para nosotros”

Durante la rueda de prensa, Diego Arias ingresó con profunda tristeza por la eliminación y las críticas por su gestión, ya que antes del encuentro era presionado por las derrotas frente al Cali y Tolima, que evidenciaron las falencias que fueron aprovechadas por los embajadores.

“Entiendo la frustración, el sentimiento, la tristeza que puede estar sintiendo toda nuestra gente, para nosotros también ha sido un golpe muy grande, invertimos demasiado tiempo, energía, esfuerzos muy grandes de todo el club para poder armar una plantilla como la que hoy tenemos”, dijo.

El técnico Diego Arias quedó en duda para seguir como técnico de Atlético Nacional para 2026 - crédito Atlético Nacional

Arias añadió que “es un momento fuerte para nosotros, un golpe duro y creo que no es momento para, sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo, tomar una decisión apresurada, seguramente mañana (5 de marzo), cuando estemos más tranquilos, podríamos analizar profundamente, pero entiendo lo que está sintiendo la gente, porque nosotros lo sentimos también, es un dolor fuerte, un golpe que no esperábamos, porque lo habíamos preparado y creo que en parte del partido nos habíamos acercado a ese objetivo”