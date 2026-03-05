Deportivo Pereira anunció sus intenciones de jugar como local en Yopal, a la espera del aval de la Dimayor

El cuadro Matecaña anunció que está en consideraciones de jugar sus próximos partidos como local en Yopal - crédito Andrés López/Colprensa

El Deportivo Pereira informó que la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) realizará una revisión técnica el 6 de marzo en el estadio Santiago de las Atalayas, en la ciudad de Yopal, con el objetivo de determinar si este escenario puede convertirse en la nueva sede alterna para disputar sus partidos oficiales.

El comunicado publicado por el área de comunicaciones del club detalla que la decisión permitiría a Deportivo Pereira jugar como local en Yopal dentro de las competencias del fútbol profesional colombiano, siempre que se obtenga un concepto favorable de la Dimayor y de las autoridades competentes.

La búsqueda de alternativas responde a la necesidad del equipo de contar con un estadio habilitado para ejercer la localía en los torneos nacionales, debido a que están imposibilitados de usar su plata tradicional, el estadio Hernán Ramirez Villegas de Pereira, producto de las sanciones que interpuso en su contra el Ministerio del Trabajo con incumplimientos en el pago de su plantel durante 2025.

En el inicio de 2026, Pereira disputó sus partidos en el estadio Centenario de Armenia, pero debido a los episodios de violencia que se produjeron por el empate a dos goles entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto durante la fecha 8 de la liga, propiciaron la decisión de la Alcaldía de Armenia de no seguirles prestando el estadio.

En ese sentido, la inspección técnica de la Dimayor constituye un paso central en el proceso, ya que la entidad es la encargada de otorgar el aval necesario para que cualquier escenario sea reconocido como sede oficial.

En caso de recibir una evaluación positiva, Deportivo Pereira trasladaría sus partidos como local a la capital de Casanare, siempre dependiendo del concepto técnico expedido por la Dimayor, así como de la aprobación de las autoridades locales.

El área de comunicaciones del cuadro Matecaña agradeció a los seguidores y a los medios de comunicación por su interés y reiteró el compromiso institucional de mantener informada a la opinión pública sobre los avances del proceso. La decisión final se conocerá tras la visita de inspección agendada por la Dimayor.

Con el anuncio, el club dio a conocer dos documentos. El primero es un oficio firmado por el gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, ofreciendo al club el uso del Estadio Santiago de las Atalayas como sede alterna.

“Somos conscientes de que el estadio deberá surtir los procesos de inspección, evaluación técnica y validación por parte de la Dimayor y demás autoridades competentes. En tal sentido, expresamos nuestra total disposición institucional para adelantar, con carácter prioritario, las adecuaciones, ajustes técnicos y mejoras que sean requeridas, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares reglamentarios y logísticos exigidos para el fútbol profesional colombiano”, se lee en la comunicación con fecha del 3 de marzo de 2026.

El otro documento es la respuesta oficial del Pereira al ofrecimiento, en una documentación firmada por su presidente, Álvaro de Jesús López Bedoya, y dirigida con copia a Rubiel Vargas Pinto, gerente del Instituto para el Deporte y la Recreación de Casanare (Indercas) que también se sumó al ofrecimiento.

“Valoramos profundamente la disposición institucional, así como el compromiso manifestado para adelantar los procesos de adecuación, inspección y validación técnica requeridos por la Dimayor y las autoridades competentes. Reconocemos igualmente las condiciones de infraestructura, conectividad, servicios y logística descritas en su comunicación, las cuales constituyen un elemento fundamental para el desarrollo del fútbol profesional colombiano", expresó López Bedoya en su comunicación.

El anuncio no tardó en hacer eco en redes sociales, con los simpatizantes del Matecaña mostrando su malestar e indignación ante la posibilidad de que el equipo juegue sus partidos en Casanare. Incluso señalaron que esta movida sería el primer paso para desaparecer al Deportivo Pereira.

“No podían ir a jugar más lejos ?“, ”Álvaro López es la peor persona del mundo”, “No van a descansar hasta desaparecer el equipo por completo”, “Cuota inicial para llevarse al equipo para otra ciudad“, ”Por qué no buscan estadio en Riohacha entonces", fueron algunas de las reacciones que más resonancia alcanzaron.