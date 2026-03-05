Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

Bayern Múnich jugará ante el Borussia en el Allianz Arena-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

La Bundesliga ya se encuentra en su recta final a solo 9 fechas de finalizar la temporada, y todos los caminos conducen a Múnich con el título 35 del campeonato alemán para los “Gigantes de Baviera”.

En ese contexto, el equipo de Luis Díaz jugará de nuevo como local y estará haciendo el conteo regresivo para lo que será un nuevo título en sus vitrinas, tras la victoria en el clásico de Alemania ante Borussia Dortmund y sacar 11 puntos de ventaja en la tabla de posiciones.

Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino a la estrella 35

Luis Díaz en el último partido ante Borussia-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

El partido se jugará el 6 de marzo de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 2:30 p .m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Robert Schröder.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

La alegría de los Gigantes de Baviera tras el gol de Joshua Kimmich ante Borussia Dortmund - crédito Wolfgang Ratta / REUTERS

El 28 de febrero de 2026, Bayern Múnich consiguió una auténtica victoria en el clásico de Alemania ante Borussia Dortmund tras vencer por 3-2.

Pese a comenzar con derrota gracias al gol de Nico Schlotterbeck al minuto 26, el equipo de Kompany remontó en menos de 20 minutos gracias al doblete de Harry Kane al 54 y al 70 de tiro penal.

El suspenso volvió, y el sueco Daniel Svensson logró empatar el juego al 83, pero un golazo del volante y capitán Joshua Kimmich al 87, le permitió a los bávaros sacar una ventaja de 11 puntos a su archirrival.

A continuación, así viene el cuadro rojo en los últimos cinco partidos:

28 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich

21 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt

14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich

11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach

Borussia Monchengladbach viene de ganar - crédito Teresa Kroeger / REUTERS

En el cuadro que hará las veces de visitante, ganó por 1-0 ante Unión Berlín por la fecha 24 de la Bundesliga, y al último minuto con el gol de tiro penal de Kevin Diks al 90+4, lo que le permitió romper una racha de 7 partidos sin ganar.

A continuación, sí viene en sus últimos cinco partidos el cuadro visitante:

28 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-0 Unión Berlín

22 de febrero de 2026 - Bundesliga: Friburgo 2-1 Borussia Mönchengladbach

14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Mönchengladbach

7 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayer Leverkusen

31 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 1-1 Borussia Mönchengladbach

En lo que se refiere al último partido jugado entre sí, hay que ir al 25 de octubre de 2025, cuando Bayern Múnich goleó por 3-0 al Borussia, con los goles de Joshua Kimmich al minuto 64, de Raphaël Guerreiro y de Lennart Karl al 81 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos

25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich

10 de mayo de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-0 Borussia Mönchengladbach

11 de enero de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-1 Bayern Múnich

3 de febrero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-1 Borussia Mönchengladbach

2 de septiembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-2 Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 25 de la Bundesliga

6 de marzo de 2026

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Estadio: Allianz Arena de Múnich

Hora: 2:30 p. m.

Árbitro: Robert Schröder

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

7 de marzo de 2026

Friburgo vs. Bayer Leverkusen

Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Benjamin Brand

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Heidenheim vs. Hoffenheim

Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Robert Hartmann

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Mainz vs. Stuttgart

Estadio: MEWA ARENA, Maguncia

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Matthias Jöllenbeck

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Augsburgo

Estadio: Red Bull Arena, Leipzig

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Martin Petersen

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Wolfsburgo vs. Hamburgo

Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Martin Petersen

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Colonia vs. Borussia Dortmund

Estadio: RheinEnergieStadion, Colonia

Hora: 12:30 p. m.

Árbitro: Daniel Siebert

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

8 de marzo de 2026

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt

Estadio: Millerntor-Stadion, Hamburgo

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Felix Zwayer

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Unión Berlín vs. Werder Bremen

Estadio: Stadion An der Alten Försterei, Berlín

Hora: 11:30 a. m.

Árbitro: Timo Gerach

Transmisión de TV: Disney Plus Premium