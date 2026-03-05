Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

La Bundesliga ya se encuentra en su recta final a solo 9 fechas de finalizar la temporada, y todos los caminos conducen a Múnich con el título 35 del campeonato alemán para los “Gigantes de Baviera”.
En ese contexto, el equipo de Luis Díaz jugará de nuevo como local y estará haciendo el conteo regresivo para lo que será un nuevo título en sus vitrinas, tras la victoria en el clásico de Alemania ante Borussia Dortmund y sacar 11 puntos de ventaja en la tabla de posiciones.
Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino a la estrella 35
El partido se jugará el 6 de marzo de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 2:30 p .m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será Robert Schröder.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente
Bayern Múnich
El 28 de febrero de 2026, Bayern Múnich consiguió una auténtica victoria en el clásico de Alemania ante Borussia Dortmund tras vencer por 3-2.
Pese a comenzar con derrota gracias al gol de Nico Schlotterbeck al minuto 26, el equipo de Kompany remontó en menos de 20 minutos gracias al doblete de Harry Kane al 54 y al 70 de tiro penal.
El suspenso volvió, y el sueco Daniel Svensson logró empatar el juego al 83, pero un golazo del volante y capitán Joshua Kimmich al 87, le permitió a los bávaros sacar una ventaja de 11 puntos a su archirrival.
A continuación, así viene el cuadro rojo en los últimos cinco partidos:
- 28 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich
- 21 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt
- 14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich
- 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig
- 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach
En el cuadro que hará las veces de visitante, ganó por 1-0 ante Unión Berlín por la fecha 24 de la Bundesliga, y al último minuto con el gol de tiro penal de Kevin Diks al 90+4, lo que le permitió romper una racha de 7 partidos sin ganar.
A continuación, sí viene en sus últimos cinco partidos el cuadro visitante:
- 28 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-0 Unión Berlín
- 22 de febrero de 2026 - Bundesliga: Friburgo 2-1 Borussia Mönchengladbach
- 14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Mönchengladbach
- 7 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayer Leverkusen
- 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 1-1 Borussia Mönchengladbach
En lo que se refiere al último partido jugado entre sí, hay que ir al 25 de octubre de 2025, cuando Bayern Múnich goleó por 3-0 al Borussia, con los goles de Joshua Kimmich al minuto 64, de Raphaël Guerreiro y de Lennart Karl al 81 de partido.
A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos
- 25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich
- 10 de mayo de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-0 Borussia Mönchengladbach
- 11 de enero de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-1 Bayern Múnich
- 3 de febrero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-1 Borussia Mönchengladbach
- 2 de septiembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-2 Bayern Múnich
Así se jugará la fecha 25 de la Bundesliga
6 de marzo de 2026
Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach
- Estadio: Allianz Arena de Múnich
- Hora: 2:30 p. m.
- Árbitro: Robert Schröder
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
7 de marzo de 2026
Friburgo vs. Bayer Leverkusen
- Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Benjamin Brand
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Heidenheim vs. Hoffenheim
- Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Robert Hartmann
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Mainz vs. Stuttgart
- Estadio: MEWA ARENA, Maguncia
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Matthias Jöllenbeck
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
RB Leipzig vs. Augsburgo
- Estadio: Red Bull Arena, Leipzig
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Martin Petersen
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Wolfsburgo vs. Hamburgo
- Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Martin Petersen
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Colonia vs. Borussia Dortmund
- Estadio: RheinEnergieStadion, Colonia
- Hora: 12:30 p. m.
- Árbitro: Daniel Siebert
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
8 de marzo de 2026
St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt
- Estadio: Millerntor-Stadion, Hamburgo
- Hora: 9:30 a. m.
- Árbitro: Felix Zwayer
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Unión Berlín vs. Werder Bremen
- Estadio: Stadion An der Alten Försterei, Berlín
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Timo Gerach
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium