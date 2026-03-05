Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

El equipo bávaro tendrá la posibilidad de comenzar el fin de semana sacando más ventaja a su más inmediato perseguidor: Borussia Dortmund

Guardar
Bayern Múnich jugará ante el
Bayern Múnich jugará ante el Borussia en el Allianz Arena-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

La Bundesliga ya se encuentra en su recta final a solo 9 fechas de finalizar la temporada, y todos los caminos conducen a Múnich con el título 35 del campeonato alemán para los “Gigantes de Baviera”.

En ese contexto, el equipo de Luis Díaz jugará de nuevo como local y estará haciendo el conteo regresivo para lo que será un nuevo título en sus vitrinas, tras la victoria en el clásico de Alemania ante Borussia Dortmund y sacar 11 puntos de ventaja en la tabla de posiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los “Gigantes de Baviera” continúan su camino a la estrella 35

Luis Díaz en el último
Luis Díaz en el último partido ante Borussia-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

El partido se jugará el 6 de marzo de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 2:30 p .m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Robert Schröder.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

La alegría de los Gigantes
La alegría de los Gigantes de Baviera tras el gol de Joshua Kimmich ante Borussia Dortmund - crédito Wolfgang Ratta / REUTERS

El 28 de febrero de 2026, Bayern Múnich consiguió una auténtica victoria en el clásico de Alemania ante Borussia Dortmund tras vencer por 3-2.

Pese a comenzar con derrota gracias al gol de Nico Schlotterbeck al minuto 26, el equipo de Kompany remontó en menos de 20 minutos gracias al doblete de Harry Kane al 54 y al 70 de tiro penal.

El suspenso volvió, y el sueco Daniel Svensson logró empatar el juego al 83, pero un golazo del volante y capitán Joshua Kimmich al 87, le permitió a los bávaros sacar una ventaja de 11 puntos a su archirrival.

A continuación, así viene el cuadro rojo en los últimos cinco partidos:

  • 28 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich
  • 21 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt
  • 14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich
  • 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach

Borussia Monchengladbach viene de ganar
Borussia Monchengladbach viene de ganar - crédito Teresa Kroeger / REUTERS

En el cuadro que hará las veces de visitante, ganó por 1-0 ante Unión Berlín por la fecha 24 de la Bundesliga, y al último minuto con el gol de tiro penal de Kevin Diks al 90+4, lo que le permitió romper una racha de 7 partidos sin ganar.

A continuación, sí viene en sus últimos cinco partidos el cuadro visitante:

  • 28 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-0 Unión Berlín
  • 22 de febrero de 2026 - Bundesliga: Friburgo 2-1 Borussia Mönchengladbach
  • 14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Mönchengladbach
  • 7 de febrero de 2026 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayer Leverkusen
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 1-1 Borussia Mönchengladbach

En lo que se refiere al último partido jugado entre sí, hay que ir al 25 de octubre de 2025, cuando Bayern Múnich goleó por 3-0 al Borussia, con los goles de Joshua Kimmich al minuto 64, de Raphaël Guerreiro y de Lennart Karl al 81 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos

  • 25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich
  • 10 de mayo de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-0 Borussia Mönchengladbach
  • 11 de enero de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-1 Bayern Múnich
  • 3 de febrero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-1 Borussia Mönchengladbach
  • 2 de septiembre de 2023 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-2 Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 25 de la Bundesliga

6 de marzo de 2026

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Allianz Arena de Múnich
  • Hora: 2:30 p. m.
  • Árbitro:  Robert Schröder
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

7 de marzo de 2026

Friburgo vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Transmisión de TV:  ESPN y Disney Plus Premium

Heidenheim vs. Hoffenheim

  • Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro:  Robert Hartmann
  • Transmisión de TV:  Disney Plus Premium

Mainz vs. Stuttgart

  • Estadio: MEWA ARENA, Maguncia
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro:  Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV:  Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Augsburgo

  • Estadio: Red Bull Arena, Leipzig
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Martin Petersen
  • Transmisión de TV:  Disney Plus Premium

Wolfsburgo vs. Hamburgo

  • Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro:  Martin Petersen
  • Transmisión de TV:  ESPN 2 y Disney Plus Premium

Colonia vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: RheinEnergieStadion, Colonia
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

8 de marzo de 2026

St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Millerntor-Stadion, Hamburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro:  Felix Zwayer
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Unión Berlín vs. Werder Bremen

  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei, Berlín
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Timo Gerach
  • Transmisión de TV:  Disney Plus Premium

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazBayern Múnich vs. Borussia MonchengladbachBundesligaColombia-Deportes

Más Noticias

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo continental más importante del continente

América de Cali vs. Atlético

Colombia debuta en el Clásico Mundial de Béisbol: los mejores jugadores del plantel, el calendario y dónde ver los partidos

El equipo dirigido por Mosquera inicia su camino en territorio boricua con figuras jóvenes y experimentadas, buscando un cupo para Los Ángeles 2028 y superar su mejor marca histórica

Infobae

El Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá la baja de Harry Kane ante el Borussia Mönchengladbach: “Es solo un golpe”

El equipo dirigido por Vincent Kompany tendrá una salida clave, esperando aumentar la diferencia liderato en el campeonato alemán con respecto al Borussia Dortmund

El Bayern Múnich de Luis

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín

Partido de la selección Colombia contra Francia obligó a Dimayor a modificar la fecha 14 de la Liga BetPlay: así quedó

La Tricolor jugará su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de marzo contra la selección gala desde las 2:00 p. m. en el estadio Northwest

Partido de la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así recluta a sus miembros

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

ENTRETENIMIENTO

Polémica por publicación de amigo

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Yina Calderón respondió las indirectas de Melissa Gate: “Estoy a otro nivel”

Kris R reveló cómo fue su primer beso con Karina García: cuál fue la reacción de la modelo

Lina Tejeiro estaría en problemas en las grabaciones de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’: podría quedar eliminada por ese motivo

Deportes

Infobae

Colombia debuta en el Clásico Mundial de Béisbol: los mejores jugadores del plantel, el calendario y dónde ver los partidos

El Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá la baja de Harry Kane ante el Borussia Mönchengladbach: “Es solo un golpe”

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Partido de la selección Colombia contra Francia obligó a Dimayor a modificar la fecha 14 de la Liga BetPlay: así quedó

FIFA puso a la venta las entradas para los repechajes que definirán rival de Colombia en el Mundial 2026: precios van hasta los 64.000 pesos colombiano