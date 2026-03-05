Deportes

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo continental más importante del continente

América de Cali buscará la
América de Cali buscará la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana-crédito Aymer Andrés Álvarez y Jorge Orozco-El País/Colprensa-Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali y Atlético Bucaramanga por la fase previa de la Copa Sudamericana.

13:33 hsHoy

Convocados del América de Cali para el duelo ante Atlético Bucaramanga

Este es el grupo de jugadores que tendrá David González para el partido ante Bucaramanga en Cali-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

Portero

1. Jean Fernandes

12. Jorge Soto

Defensores

3. Danny Rosero

2. Marlon Torres

4. Andrés Mosquera

13. Mateo Castillo

22. Nicolás Hernández

28. Luis Mina

30. Ómar Bertel

Volantes

5. Josen Escobar

6. José Cavadia

10. Yeison Guzmán

15. Rafael Carrascal

23. Carlos Sierra

25. Joel Romero

Delanteros

7. Jhon Murillo

8. Dylan Borrero

9. Daniel Valencia

11. Darwin Machís

17. Jan Lucumí

19. Tilman Palacios

20. Adrián Ramos

35. Kevin Angulo

Director técnico: David González

13:01 hsHoy

Tomás Ángel quedó fuera del debut de América en la Copa Sudamericana: el motivo detrás de la decisión

El refuerzo Escarlata tendrá que aplazar su estreno en competencias internacionales, mientras el equipo vallecaucano afronta un duelo determinante por el paso a la fase de grupos

El delantero llegó a reforzar el ataque americano tras su paso por la MLS - crédito @AmericadeCali/X

Luego de la oficialización de Tomás Ángel como refuerzo de América de Cali para la temporada 2026, la expectativa entre la hinchada escarlata creció ante la posibilidad de ver al delantero antioqueño en el duelo más importante del semestre: el cruce por la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Bucaramanga.

12:39 hsHoy

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga: hora y dónde ver a los Diablos Rojos por el partido de la Copa Sudamericana

En otro de los duelos destacados de la primera fase de la Gran Conquista, Leopardos y Diablos rojos se juegan un cupo en el continente

El conjunto rojo está peleando el liderato en la Liga BetPlay - crédito @AmericadeCali / X

La Copa Sudamericana 2026 entra en acción, y los representantes colombianos tendrán una difícil tarea al jugar un partido único para clasificar al segundo torneo más importante de Sudamérica.

12:30 hsHoy

Diablos Rojos y Leopardos se ven las caras en el Pascual Guerrero

América de Cali buscará la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana-crédito Aymer Andrés Álvarez y Jorge Orozco-El País/Colprensa-Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 5 de marzo de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de Dsports y de la aplicación digital de Dgo.

El árbitro del partido será el argentino Facundo Tello, y en el VAR estará acompañado por Hernán Mastrangelo.

Por los lados del América de Cali, viene de ganar el 28 de febrero de 2026 por la fecha 9 de la Liga BetPlay ante Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Con los goles de Yeison Guzmán de tiro penal al minuto 19 y de Daniel Valencia al 37 de partido, el equipo dirigido por David González (que también en los días recientes fichó al delantero Tomás Ángel, proveniente del San Diego FC, equipo de la MLS de Estados Unidos), de Daniel Valencia al minuto 37 y de Rafael Carrascal al 55, logró llegar a los 16 puntos en el campeonato.

Es importante recordar que América de Cali disputó la Copa Sudamericana 2025, pasando como segundo en la fase de grupos junto al Huracán de Argentina, Corinthians de Brasil y Racing de Uruguay con 8 puntos, tas una victoria y cinco empates.

En la fase de playoffs entre equipos que eran terceros de la Copa Libertadores y los segundos que clasificaron en la fase de grupos de Copa Sudamericana, los rojos eliminaron al Bahía de Brasil por un global de 2-0, gracias a los goles de Jhon Murillo al minuto 28 y de Yhovan Garcés al 90+6 para luego jugar en los octavos de final ante Fluminense.

En el partido de ida, Fluminense se hizo fuerte y ganó con autogol de Yerson Candelo al minuto 7 y del delantero uruguayo Agustín Cannobio al 15. El descuento fue de Cristian Barrios al 90+3 de partido, disputado el 12 de agosto de 2025.

Para el juego de vuelta, disputado en el estadio Maracaná, el 19 de agosto de 2025, América de Cali cayó por 2-0 con los goles de Kevin Serna al minuto 23 y de Matheus Martinelli al 56 de partido.

Por los lados de Atlético Bucaramanga disputó la edición de la Copa Sudamericana 2025 tras quedar terceros en la Copa Libertadores y allí jugó ante Atlético Mineiro (finalista de la edición de la Copa Sudamericana 2025).

En el partido de ida, disputado el 17 de julio de 2025 en el estadio Américo Montanini, cayó por 1-0 con gol del delantero brasileño Hulk al 68 de partido, y en el juego de vuelta, llevado a cabo el 24 de julio de 2025 en el estadio MRV Arena de Belo Horizonte, el cuadro Leopardo empató la serie y forzó la definición del clasificado desde los tiros del punto penal con el gol de Jefferson Mena al 45.

Ya en los tiros del punto penal, Carlos Henao, Jefferson Mena y Aldair Zárate fallaron sus cobros para Bucaramanga, mientras que Gabriel Menino y Éverson le dieron el paso al cuadro brasileño a los octavos de final.

